Скандальная книга Болтона о промахах Трампа произвела фурор в США и грозит автору уголовным преследованием

Книга бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона еще не была опубликована, но уже успела всерьез обеспокоить Белый дом. Президентская администрация требует приостановить публикацию скандальных мемуаров и не допустить их поступления в магазины. В книге Болтон, помимо всего прочего, вспоминает о многочисленных ляпах Трампа, не знавшего о ядерном оружии Великобритании и считавшего Финляндию частью России.

Бывший советник по вопросам национальной безопасности президента США Дональда Трампа Джон Болтон написал мемуары, посвященные периоду его работы в Белом доме. Еще не изданная книга произвела настоящий фурор, ведь президентская администрация даже не пытается скрывать свое беспокойство относительно ее содержания. По данным американской прессы, федеральный суд Вашингтона может предъявить Болтону уголовные обвинения в раскрытии государственной тайны. С соответствующим иском в суд обратилось министерство юстиции, которое потребовало, чтобы издательство Simon & Schuster и Джон Болтон приостановили публикацию книги «Комната, где все произошло: мемуары из Белого дома». По мнению ведомства, текст должен пройти дополнительную проверку, так как есть подозрения, что в нем присутствует информация, составляющая государственную тайну. Как следует из иска, книга Болтона буквально «переполнена секретной информацией», а ее автор грубо нарушает обязательство о неразглашении. В минюсте считают, что она должна быть еще раз изучена Советом национальной безопасности США. В иске отмечается, что в конце апреля Совет уже проверял книгу Болтона и пришел к выводу, что секретные данные изъяты из текста, но в мае его сотрудник Майкл Эллис нашел основания для проведения дополнительной проверки, которая показала, что в мемуарах все же есть засекреченная информация. Интересно, что Эллис – бывший помощник конгрессмена-республиканца Девина Нунеса, который известен своей лояльностью Трампу.

Как бы там ни было, претензии со стороны минюста не помешали сразу трем авторитетным американским изданиям New York Times, Washington Post и Wall Street Journal, получившим копии скандальной книги, опубликовать свои пересказы мемуаров.

Фото: @washingtonpost

О чем написал Болтон?

Джон Болтон находился на посту советника главы государства по нацбезопасности в период с апреля 2018 по сентябрь 2019 года, и за 17 месяцев воспоминаний у него набралось на 592 страницы книги. «Комната, где все произошло: мемуары из Белого дома» должна поступить в продажу уже в понедельник, 23 июня. Судя по уже обнародованным выдержкам, книга обещает быть интересной – по крайней мере, в ней можно найти немало информации, дискредитирующей действующего президента США Дональда Трампа, которому в преддверии выборов это совсем не нужно.

Финляндия – часть России?

В книге Болтона можно найти немало свидетельств огромных пробелов в знаниях Трампа. Так, например, в преддверии саммита с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки, который состоялся в 2018 году, американский лидер поинтересовался, является ли Финляндия частью России или российским «сателлитом». На проблемы главы государства с географией указывает и тот факт, что в дискуссиях, посвященных свержению режима Николаса Мадуро в Венесуэле, Трамп настаивал на военном вмешательстве и утверждал, что эта страна является частью США. Примерно столь же «хорошо» Трамп осведомлен о ситуации в Афганистане: он неоднократно путал действующего главу государства Ашрафа Гани с бывшим президентом Хамидом Карзаем.

Великобритания и ядерное оружие

В 2018 году Трамп побывал в Великобритании и встретился с Терезой Мэй, которая на тот момент занимала пост главы правительства. Один из британских чиновников, присутствовавших на встрече, назвал Великобританию ядерной державой, чем вызвал неподдельный интерес Трампа. По словам Болтона президент немедленно переспросил: «О, вы ядерная держава?», и по его голосу было ясно, что он не шутит. К слову, британские военные впервые испытали ядерную боеголовку в 1952 году.

Игры с Китаем

В мемуарах Болтона отмечается, что Трамп хотел заручиться поддержкой Китая перед выборами 2020 года и просил лидера КНР Си Цзиньпина помочь ему одержать победу, апеллируя к экономическим возможностям Пекина. По словам экс-чиновника, он привел бы в книге точные слова президента США, но в ходе проверки перед публикацией их пришлось убрать.

Фото: @CNN

Интересно, что Трамп также хвалил китайские лагеря для перевоспитания мусульман, несмотря на позицию Госдепа, регулярно порицавшего такую практику. Ссылаясь на переводчика, Болтон написал, что Трамп рекомендовал Си Цзиньпину продолжить строительство лагерей. По данным на ноябрь, сейчас в них содержится как минимум миллион уйгурских мусульман. Кроме того, Китай продолжает жесткую политику в отношении религии: власти намерены переписать Библию и Коран, чтобы в священных книгах отражались социалистические ценности.

Тревожные звоночки

Болтон упоминает еще о нескольких эпизодах с участием Трампа, которые, по его мнению, вызывают тревогу. Это, например, переговоры с японским премьер-министром Синдзо Абэ, где Трамп внезапно стал говорить о Перл Харборе, или встреча с Си Цзиньпином, на которой глава государства заявил, что граждане хотели бы ради него отменить конституционный лимит президентских сроков. В этот же разряд попал и эпизод с главой КНДР Ким Чен Ыном. После встречи с ним Трамп поручил госсекретарю Майку Помпео передать северокорейскому лидеру диск Элтона Джона Rocket Man, подписанную самим артистом. Ранее Трамп назвал так Ким Чен Ына в соцсетях в период обострения отношений, но впоследствии заявил, что это было проявлением теплоты его чувств. Помпео так и не смог передать презент адресату. Болтон также вспомнил об угрозах Трампа выйти из НАТО, если ЕС не увеличат финансирование организации. Когда советник, по его словам, попытался урезонить президента и переубедить его, тот ответил: «Тебе хочется сделать что-то историческое?»

«Пропаганда в советском стиле»

Болтон не обошел и тему взаимоотношений с Россией и президентом РФ Владимиром Путиным. Он рассказал, что после переговоров в Хельсинки Трамп заявил, что в вопросе о российском вмешательстве в выборы президента США он в большей степени верит российскому лидеру, чем своей разведке. Как считает бывший советник Трампа, «Похоже, что Путин очень громко хохотал, оценивая, чего ему удалось добиться в Хельсинки».

Болтон вспомнил еще один эпизод: в одном из телефонных разговоров Трампа и Путина последний сравнил лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо с экс-кандидатом на пост президента США Хиллари Клинтон. По оценке экс-советника главы государства, «это был великолепный пример пропаганды в советском стиле», и доводы Путина оказались убедительны для Трампа. По мнению Болтона, Путин убежден, что может «играть на Трампе, как на скрипке».

Фото: @thehill

«Люди Обамы»

В книге отмечается, что Трамп порой старается угодить лидерам других стран и даже пытался закрыть уголовные расследования по их просьбе. Так, например, в 2018 году президент Турции Реджеп Эрдоган передал президенту США записку с утверждениями о том, что турецкая фирма, в отношении которой в Штатах шло расследование, на самом деле невиновна. Трамп же заявил Эрдогану, что урегулирует этот вопрос. Как пишет Болтон, он объяснил, что «прокуроры южного округа — не его люди, а люди Обамы, и эта проблема будет решена, когда их заменят его люди»

Насмешки в Белом доме

Многие высокопоставленные работники президентской администрации смеялись над ним, а порой решения одиозного президента вгоняли их в отчаяние. Например, во время встречи Трампа с Ким Чен Ыном в 2018 году госсекретарь Майк Помпео передал Болтону записку с фразой: «Он несет полную ахинею». Через месяц после этого глава Госдепа оценил вероятность успеха дипломатических усилий Трампа на северокорейском направлении как нулевую.

Фото: @WSJ

«Скучный дурак»

Трамп отреагировал на мемуары Болтона, заявив прессе, что информация, изложенная в книге, не соответствует действительности.

Дональд Трамп: «Чрезвычайно утомительная книга чокнутого Джона Болтона соткана из лжи и фальшивых историй. Он хорошо отзывался обо мне, на бумаге, пока я его не уволил. Недовольный скучный дурак, который только и хотел начать войну. Он был безответственным, и мы с радостью его выгнали. Какой глупец!».

По словам американского лидера, цель публикации заключается лишь в том, чтобы представить его в неприглядном свете, и большинство нелепых заявлений, которые автор ему приписывает, являются не более чем выдумкой. Впрочем, иной реакции от главы государства ждать и не приходилось, а судебный иск в отношении мемуаров и позиция Белого дома, согласно которой, решение Болтона опубликовать свои воспоминания – «ужасное» и «заслуживающее презрения», являются едва ли не лучшей рекламой книги в преддверии ее поступления в продажу.