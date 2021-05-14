Скандал вокруг Врбетице получил неожиданный поворот. Под подозрением сама Чехия

Шпионский скандал вокруг Врбетице получил неожиданный поворот. На этот раз под подозрением оказалась сама Чехия.

Оружие, которое хранилось на военном складе во Врбетице, могло быть украдено. Так считают в компании Imex Group, которая арендовала складское помещение.

Представители фирмы утверждают, что оружие могли вывезти как обычные воры, так и представители чешской полиции. Речь идёт о довольно обширном арсенале, который насчитывает 1000 ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7, 800 автоматов, 500 пулемётов и 1000 пистолетов. Imex Group считает, что всё это оружие было не уничтожено во время взрывов, а попало на чёрный рынок, пишет газета Mlada fronta Dnes.

Полиция в свою очередь продолжает раскручивать заговор против России, утверждая, что совладелец фирмы Петер Бернатик-младший якобы помогал неким "русским агентам" попасть на закрытый склад. Imex Group эти заявления категорически отвергает.

Напомним, что ранее чешские власти заявили, что спецслужбы России якобы устроили взрыв на военном складе во Врбетице в 2014 году, чтобы не допустить продажу оружия Грузии и Украине. Вскоре после этого президент Чехии Милош Земан заявил, что есть и другая версия событий, которая не предусматривает "русского следа", однако премьер-министр Андрей Бабиш и некоторые другие чешские политики сразу же раскритиковали главу государства за то, что он действует "в интересах других стран". Заместитель Бабиша несколько раз заявил, что чешские власти отказываются даже предполагать любой иной сценарий, кроме "русского вмешательства".