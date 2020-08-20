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Скандал вокруг "отравления Навального": Неочевидных игроков назвал Армен Гаспарян

20 августа 2020, 22:05  •  74 • Политика
Основатель ФБК Навальный впал в кому после отравления. По словам политолога Армена Гаспаряна, отравление "лидера несистемной оппозиции" выгодно сразу многим силам. Для "оппозиции" он - сакральная жертва, для Запада - отвлечение внимания от Белоруссии, для Украины - новый повод разжечь русофобию.
Основатель ФБК Алексей Навальный впал в кому после госпитализации с отравлением в Омске, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш в Twitter. Ситуацию для Царьграда прокомментировал политолог и публицист Армен Гаспарян.
Он отмечает, что оппозиции нужна серьёзная, сакральная жертва перед следующим электоральным циклом, а Западу сейчас нужно отвлечь внимание России от Белоруссии. Кроме того, "отравление" произошло за несколько дней до суда по делу об оскорблении ветерана, за которое Навальный имел все шансы переехать в места не столь отдалённые. Также есть информация о том, что за всем этим стоит Украина, которой нужно разжечь очередную русофобию на Западе и так далее, отмечает эксперт.
Он (Навальный) должен отдать себе отчёт в своём окружении, с кем он. Потому что у этой публики совершенно другой интерес. Они распишут не только Навального, а кого угодно, если надо будет, потому что здесь речь идёт за деньги. За деньги и за собственную успешность. Это не политика в том виде, в каком её все воспринимают, - сказал Армен Гаспарян в интервью Царьграду.
Политолог добавляет, что диагноз Навального до сих пор не известен. Его собственные люди путаются в показаниях. Пресс-секретарь Кира Ярмыш заявила врачам, по информации "КП", что Навальный пил какой-то энергетик, а в Twitter уже написала, что он пил чай. Как эти все напитки на химической основе действуют с какими препаратами, может ответить только медицинская экспертиза, подчёркивает эксперт.
Другой вопрос, что версия про сакральность в данном случае на первом месте. Потому что часа не прошло, CNN, "Нью-Йорк Таймс", "Шпигель" сразу понаписали про "дело Скрипаля 2.0". Делайте вывод для себя, - подытожил Армен Гаспарян.

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