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Скандал вокруг "отравления Навального": Неочевидных игроков назвал Армен Гаспарян
20 августа 2020, 22:05 • 74 • Политика
Основатель ФБК Навальный впал в кому после отравления. По словам политолога Армена Гаспаряна, отравление "лидера несистемной оппозиции" выгодно сразу многим силам. Для "оппозиции" он - сакральная жертва, для Запада - отвлечение внимания от Белоруссии, для Украины - новый повод разжечь русофобию.
Основатель ФБК Алексей Навальный впал в кому после госпитализации с отравлением в Омске, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш в Twitter. Ситуацию для Царьграда прокомментировал политолог и публицист Армен Гаспарян.
Он отмечает, что оппозиции нужна серьёзная, сакральная жертва перед следующим электоральным циклом, а Западу сейчас нужно отвлечь внимание России от Белоруссии. Кроме того, "отравление" произошло за несколько дней до суда по делу об оскорблении ветерана, за которое Навальный имел все шансы переехать в места не столь отдалённые. Также есть информация о том, что за всем этим стоит Украина, которой нужно разжечь очередную русофобию на Западе и так далее, отмечает эксперт.
Политолог добавляет, что диагноз Навального до сих пор не известен. Его собственные люди путаются в показаниях. Пресс-секретарь Кира Ярмыш заявила врачам, по информации "КП", что Навальный пил какой-то энергетик, а в Twitter уже написала, что он пил чай. Как эти все напитки на химической основе действуют с какими препаратами, может ответить только медицинская экспертиза, подчёркивает эксперт.
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