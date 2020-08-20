Скандал вокруг "отравления Навального": Неочевидных игроков назвал Армен Гаспарян

Основатель ФБК Алексей Навальный впал в кому после госпитализации с отравлением в Омске, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш в Twitter. Ситуацию для Царьграда прокомментировал политолог и публицист Армен Гаспарян.

Он отмечает, что оппозиции нужна серьёзная, сакральная жертва перед следующим электоральным циклом, а Западу сейчас нужно отвлечь внимание России от Белоруссии. Кроме того, "отравление" произошло за несколько дней до суда по делу об оскорблении ветерана, за которое Навальный имел все шансы переехать в места не столь отдалённые. Также есть информация о том, что за всем этим стоит Украина, которой нужно разжечь очередную русофобию на Западе и так далее, отмечает эксперт.

Он (Навальный) должен отдать себе отчёт в своём окружении, с кем он. Потому что у этой публики совершенно другой интерес. Они распишут не только Навального, а кого угодно, если надо будет, потому что здесь речь идёт за деньги. За деньги и за собственную успешность. Это не политика в том виде, в каком её все воспринимают, - сказал Армен Гаспарян в интервью Царьграду.

Политолог добавляет, что диагноз Навального до сих пор не известен. Его собственные люди путаются в показаниях. Пресс-секретарь Кира Ярмыш заявила врачам, по информации "КП", что Навальный пил какой-то энергетик, а в Twitter уже написала, что он пил чай. Как эти все напитки на химической основе действуют с какими препаратами, может ответить только медицинская экспертиза, подчёркивает эксперт.