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Скандал в ВОЗ: Представителю Эфиопии заткнули рот за критику главы организации
24 января 2022, 19:55 • 196 • Политика
В ВОЗ прервали выступление представителя Эфиопии за критику главы организации, сославшись на внутренние процедуры и регламент.
На сессии Исполкома ВОЗ произошёл скандал. Представителю Эфиопии не дали закончить выступление из-за критики в адрес главы организации Тедроса Аданома Гебреисуса.
Речь идёт о сессии Исполкома ВОЗ, на которой рассматривался вопрос о назначении Гебреисуса главой организации на второй срок. В ходе обсуждения представитель Эфиопии, выступавший по видеосвязи, попытался выразить обеспокоенность его страны по поводу Гебреисуса, но был жёстко прерван.
Представитель Эфиопии начал с того, что его страна голосовала за назначение Гебреисуса на пост гендиректора ВОЗ. Однако он не оправдал возложенных на него ожиданий на этом посту.
- заявил представитель Эфиопии.
Сразу после этого его прервали, сославшись на то, что критика в адрес главы ВОЗ не соответствует теме обсуждения. Представитель Эфиопии выразил несогласие с этой позицией и снова попытался донести позицию его страны до остальных участников сессии, однако снова был прерван.
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