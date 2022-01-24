Скандал в ВОЗ: Представителю Эфиопии заткнули рот за критику главы организации

В ВОЗ прервали выступление представителя Эфиопии за критику главы организации, сославшись на внутренние процедуры и регламент.

На сессии Исполкома ВОЗ произошёл скандал. Представителю Эфиопии не дали закончить выступление из-за критики в адрес главы организации Тедроса Аданома Гебреисуса.

Речь идёт о сессии Исполкома ВОЗ, на которой рассматривался вопрос о назначении Гебреисуса главой организации на второй срок. В ходе обсуждения представитель Эфиопии, выступавший по видеосвязи, попытался выразить обеспокоенность его страны по поводу Гебреисуса, но был жёстко прерван.

Представитель Эфиопии начал с того, что его страна голосовала за назначение Гебреисуса на пост гендиректора ВОЗ. Однако он не оправдал возложенных на него ожиданий на этом посту.

К сожалению, доктор Тедрос не проявил объективности и [не оправдал] профессиональных ожиданий, которые требуются от его положения,

- заявил представитель Эфиопии.

Сразу после этого его прервали, сославшись на то, что критика в адрес главы ВОЗ не соответствует теме обсуждения. Представитель Эфиопии выразил несогласие с этой позицией и снова попытался донести позицию его страны до остальных участников сессии, однако снова был прерван.