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Скандал в "Единой России" с отсылкой к УК: "Очиститься от паршивых овец до выборов"
01 августа 2021, 22:40 • 9 • Политика
Калининградский скандал с арестом бывшего главы регионального исполкома "Единой России" Максима Суворова вряд ли может глобально изменить расклад в политических верхах, полагает политолог Сергей Марков.
В Калининграде арестовали до 18 сентября бывшего единоросса Максима Суворова. По информации источников, политик за день до слушания об избрании меры пресечения ушёл из партии и с поста исполкома. Как сообщалось ранее, ему инкриминируют статьи о сексуальных действиях в отношении несовершеннолетних. Инсайдеры уточняют, что пока арестанту инкриминируют четыре эпизода, но не исключено, что их "может быть и больше", сообщает РБК.
Политолог Сергей Марков дал свою оценку этому резонансному кейсу. По его мнению, однозначно люди за подобные преступления должны быть наказаны
"Требование общества заключается в том, что это должно быть не показательное наказание, а уж тем более не уход от наказания, а должна быть проявлена политическая воля всеми представителями партии "Единая Россия", чтобы не использовать никоим образом это в политических целях, а возможность по всей строгости закона наказать своего бывшего члена партии", - указал он.
Эксперт убеждён, что в "Единой России" не будут пытаться защитить экс-члена партии.
"Они будут стараться продемонстрировать очищение своих рядов", - заявил он.
Вряд ли эта история обернётся для партии федеральными потрясениями и потерей своих рейтингов по всей стране. В широком смысле каких-то кардинальных изменений не будет.
Однако, добавил Марков, в условиях предвыборной гонки к этому кейсу политтехнологи партии отнесутся с особой аккуратностью.
"Я думаю, что частично кому-то может не понравиться (этот скандал. - Ред.), но я уверен, что политтехнологи "Единой России" постараются этот случай обернуть себе [на пользу]: как партия принципиально подходит и как она готова очищаться от паршивых овец из своих рядов", - заметил эксперт.
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