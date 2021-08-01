Скандал в "Единой России" с отсылкой к УК: "Очиститься от паршивых овец до выборов"

Калининградский скандал с арестом бывшего главы регионального исполкома "Единой России" Максима Суворова вряд ли может глобально изменить расклад в политических верхах, полагает политолог Сергей Марков.

В Калининграде арестовали до 18 сентября бывшего единоросса Максима Суворова. По информации источников, политик за день до слушания об избрании меры пресечения ушёл из партии и с поста исполкома. Как сообщалось ранее, ему инкриминируют статьи о сексуальных действиях в отношении несовершеннолетних. Инсайдеры уточняют, что пока арестанту инкриминируют четыре эпизода, но не исключено, что их "может быть и больше", сообщает РБК.

Политолог Сергей Марков дал свою оценку этому резонансному кейсу. По его мнению, однозначно люди за подобные преступления должны быть наказаны

"Требование общества заключается в том, что это должно быть не показательное наказание, а уж тем более не уход от наказания, а должна быть проявлена политическая воля всеми представителями партии "Единая Россия", чтобы не использовать никоим образом это в политических целях, а возможность по всей строгости закона наказать своего бывшего члена партии", - указал он.

Эксперт убеждён, что в "Единой России" не будут пытаться защитить экс-члена партии.

"Они будут стараться продемонстрировать очищение своих рядов", - заявил он.

Вряд ли эта история обернётся для партии федеральными потрясениями и потерей своих рейтингов по всей стране. В широком смысле каких-то кардинальных изменений не будет.

Однако, добавил Марков, в условиях предвыборной гонки к этому кейсу политтехнологи партии отнесутся с особой аккуратностью.

"Я думаю, что частично кому-то может не понравиться (этот скандал. - Ред.), но я уверен, что политтехнологи "Единой России" постараются этот случай обернуть себе [на пользу]: как партия принципиально подходит и как она готова очищаться от паршивых овец из своих рядов", - заметил эксперт.