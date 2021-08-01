Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Лукашенко нанес Зеленскому ответный удар
В Киеве паника: «Газпром» начинает демонтаж ведущего на Украину газопровода
"Чего молчали-то 7 лет?" Ссору Путина и Меркель на переговорах разобра...
Нарышкин рассказал о ЧП в разведке: "Трагическое событие"
Главная / Политика

Скандал в "Единой России" с отсылкой к УК: "Очиститься от паршивых овец до выборов"

01 августа 2021, 22:40  •  9 • Политика
Калининградский скандал с арестом бывшего главы регионального исполкома "Единой России" Максима Суворова вряд ли может глобально изменить расклад в политических верхах, полагает политолог Сергей Марков.
В Калининграде арестовали до 18 сентября бывшего единоросса Максима Суворова. По информации источников, политик за день до слушания об избрании меры пресечения ушёл из партии и с поста исполкома. Как сообщалось ранее, ему инкриминируют статьи о сексуальных действиях в отношении несовершеннолетних. Инсайдеры уточняют, что пока арестанту инкриминируют четыре эпизода, но не исключено, что их "может быть и больше", сообщает РБК.
Политолог Сергей Марков дал свою оценку этому резонансному кейсу. По его мнению, однозначно люди за подобные преступления должны быть наказаны
"Требование общества заключается в том, что это должно быть не показательное наказание, а уж тем более не уход от наказания, а должна быть проявлена политическая воля всеми представителями партии "Единая Россия", чтобы не использовать никоим образом это в политических целях, а возможность по всей строгости закона наказать своего бывшего члена партии", - указал он.
Эксперт убеждён, что в "Единой России" не будут пытаться защитить экс-члена партии.
"Они будут стараться продемонстрировать очищение своих рядов", - заявил он.
Вряд ли эта история обернётся для партии федеральными потрясениями и потерей своих рейтингов по всей стране. В широком смысле каких-то кардинальных изменений не будет.
Однако, добавил Марков, в условиях предвыборной гонки к этому кейсу политтехнологи партии отнесутся с особой аккуратностью.
"Я думаю, что частично кому-то может не понравиться (этот скандал. - Ред.), но я уверен, что политтехнологи "Единой России" постараются этот случай обернуть себе [на пользу]: как партия принципиально подходит и как она готова очищаться от паршивых овец из своих рядов", - заметил эксперт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






9
Источник
Похожие новости
01 августа 2021, 01:35
Нарышкин рассказал о ЧП в разведке: "Трагическое событие"
01 августа 2021, 03:25
"Это же надо так выкрутить!": Американец показал русским пример правильного спорта
01 августа 2021, 01:35
На Украине заявили о "неуместном" переговорщике по русскому газу
01 августа 2021, 05:15
Политолог разгадал ловкий ход Порошенко с Путиным. Но "с историей не поспоришь"
01 августа 2021, 05:15
В лесных пожарах Турции обнаружили уязвимость для России
01 августа 2021, 14:25
"Бейте, Сара, бейте!": Спуск подлодки США на воду обернулся постыдным казусом
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 июля 2021, 00:50
"Стала настоящим нокаутом": Как статья Путина нарушила планы Киева
29 июля 2021, 12:10
Русский не только Крым: Харьков оказался в центре скандала
27 июля 2021, 20:45
Днепр - наш: Белоруссия может положить конец водной блокаде Крыма
28 июля 2021, 14:10
Украина может лишиться не только транзита, но и газа вовсе
30 июля 2021, 23:00
Названа глупейшая ошибка Байдена на встрече с Тихановской: Навредил и себе, и США
29 июля 2021, 04:50
"Смешно до икоты": У Зеленского "что-то в голове перемкнуло" – Сатановский
26 июля 2021, 09:55
Против воли США взбунтовался верный вассал
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.