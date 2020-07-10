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Скандал в "благородном семействе": Навальный спутал методички по Сафронову и вызвал ярость оппозиции

10 июля 2020, 16:00  •  44 • Политика
Блогер Алексей Навальный, вероятно, спутал методички по задержанному советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову и тут же вызвал ярость оппозиции. "Скандал в "благородном семействе", - иронично заметил телеведущий Владимир Соловьёв.
Навальный не только не выступил в "едином порыве" с оппозицией, но и раскритиковал задержанного Сафронова. То, на что пытаются давить представители так называемой "либеральной тусовки", что Сафронов - "жертва борьбы против честных журналистов", Навальный разбил на глазах своих же соратников, растоптал и вызвал гнев своих вчерашних единомышленников.
По словам Навального, Сафронов - не журналист, а человек, который пошёл работать в Роскосмос, заниматься его пиаром.
"Это такой милый чиновничек с папочкой", - сказал он.
"Человек, который идёт работать пиарщиком Роскосмоса, это человек, у которого нет никаких моральных принципов и нет ни малейшей совести", - добавил Навальный.
Этим он уже вызвал гнев телеведущей Ксении Собчак, которая назвала его "сволочью", а его заявление "мерзостью". Так же отреагировали и некоторые другие вчерашние единомышленники Навального.
"Скандала в "благородном семействе", - отметил Владимир Соловьёв, добавив, однако, что такой разлад - ненадолго в оппозиционных кругах.
"Оппозиционные журналисты повозмущаются, но проглотят и эту пилюлю от власовца Навального", - объяснил он в своём Telegram-канале.

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