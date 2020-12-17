Скандал в ООН: Отключить Крыму воду и принять украинскую резолюцию

Автор:

Александр Чаусов

Ещё в середине ноября украинские СМИ в восторженных тонах писали о том, что проект документа прошёл "пятую редакцию" и выходит на "финальное голосование", и вот в декабре голосование случилось. Понятен особый интерес украинской прессы к сему документу. Достаточно указать хотя бы инициаторов и, так сказать, "коллектив авторов" этого труда. Резолюция была составлена представителями Латвии, Литвы, Грузии, Украины, Германии, США, Эстонии, Польши, Японии, Великобритании и ряда не менее "дружественных" России стран.

Третий комитет

Но для понимания того, насколько этот документ значим (на самом деле нет), нужно несколько подробнее разобраться в том, что вообще такое Третий комитет ООН. Полное его название "Комитет по социальным и гуманитарным вопросам и вопросам культуры". То есть это структура при Организации Объединённых Наций, которая курирует культурные, социальные и гуманитарные вопросы. При том, что в ООН есть и комитеты по Международной безопасности, и по Специальным политическим вопросам и вопросам деколонизации. В общем, департаменты, которые непосредственно ведают вопросами геополитики.

Но резолюцию по Крыму удалось инициировать и провести только через Третий комитет. Решения которого в геополитической сфере – это… ну, не будем принижать авторитет Организации Объединённых Наций. Всё же, ООН – штука серьёзная, и вообще основной гарант хоть какого-то баланса в международных отношениях.

А вот что касается Третьего комитета, то, если поискать в Сети, окажется, что очень многие, в том числе и зарубежные спикеры подозревают, что в последние годы этот департамент ООН часто используется как площадка для разного рода одиозных заявлений и политических манипуляций.

Просто представители иных комитетов, даже из не то чтобы дружественных России государств, опасаются брать на себя ответственность за категорически резкие и субъективные заявления. Последствия резолюций того же Комитета по международной безопасности могут быть куда серьёзнее. Вплоть до обострения военно-политической ситуации в том или ином регионе. Ну, а "социальные, культурные и гуманитарные проблемы" – это всё же не повод Совбезу ООН принимать решение о проведении миротворческой операции. Тем более что в данном конкретном случае оно всё равно было бы ветировано нашей страной.

По поводу того, зачем вообще понадобился такой документ, как L32, достаточно прямолинейно высказался заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин. По словам дипломата, "целью новой резолюции ООН, осуждающей "оккупацию" Крыма и констатирующей нарушения прав человека на полуострове, является голосование против России". При этом Кузьмин отметил:

Переговоры по этим резолюциям давно не ведутся. Содержание документов становится из года в год всё более оторванным от реальности. Ценность подобных резолюций – даже не ноль, а глубокий минус.

Также дипломат заявил: "Украина сама себе устроила кинокомедию по нарушению прав человека в Крыму. Украина грубейшим образом нарушает права жителей Крыма: отключили воду, отключили электроэнергию, отключили транспортное обслуживание. Теперь пусть ООН ответит, почему Украина нарушает права человека".

Vox populi…

Следующий важный момент – это распределение голосов и весьма показательные по этому поводу слова нашего дипломата. Геннадий Кузьмин, в частности, заявил, что "благодарен всем 130 государствам, абсолютному большинству из полного состава Генассамблеи, которые в Третьем комитете не пожелали отдать свой голос за этот "шедевр". То есть к "адекватным" Кузьмин отнёс и тех, кто "воздержался". Огромное число стран, а именно 86, попросту не видят повода, с одной стороны, обострять отношения с "западными партнёрами", а с другой – не видят никакой "оккупации" и прочих "нарушений прав человека".

Здесь для примера можно привести другую резолюцию Третьего комитета, без проблем принятую Генассамблеей ООН. В прошлом году 18 декабря ООН приняла российскую резолюцию, осуждающую нацизм. Голоса там распределились весьма показательно: 133 – за, 52 – воздержались, 2 государства были против. Знаете какие? США и Украина. И если с Украиной и нацизмом всё в целом понятно, то США со своей толерантностью, политкорректностью и BLM просто показали, что их толерантность – это не равноправие, не космополитизм, это нацизм и расизм, просто "с другой стороны". Показали сами, на уровне ООН. Но это уже несколько иная тема. Здесь для нас важнее голоса и их пропорции. И тот факт, что когда Третий комитет занимается своей, гуманитарной проблематикой, то это находит куда большее понимание и отклик у стран-участниц ООН.

А что же Крым?

Ну и финальное, хоть и очевидное, но, кажется, необходимое для проговаривания: про "оккупацию" Крыма и нарушение прав человека там. Что касается "оккупации", то снова стоит напомнить, что полуостров воссоединился с Россией по итогам всенародного референдума. Когда более 90% избирателей полуострова при явке в 82,71% высказались за то, чтобы стать неотъемлемой частью Российской Федерации.

Что же до "нарушения прав", то в конце марта 2020 года, то есть, скажем прямо, года "проблемного" и для России и российской экономики, года, когда по всему миру так или иначе нарушаются некоторые права граждан во имя санитарной безопасности, ВЦИОМ проводил опрос о том, как крымчане вообще и севастопольцы в частности спустя шесть лет оценивают свой выбор 2014 года:

Абсолютное большинство жителей Республики Крым (93%) и Севастополя (90%) положительно оценивают воссоединение Крыма с Россией.

И здесь хотелось бы намекнуть на то, что, если бы права жителей полуострова систематически ущемлялись и нарушались, таких процентов не могло быть в принципе. Никогда и ни при каких обстоятельствах. Ну, и косвенным доказательством здесь является, например, тот факт, что конкретных цифр по количеству нарушений прав человека в Крыму Сеть по запросу просто не выдаёт. То есть международное сообщество кричит: "уууу… нарушают!". Но как именно, по отношению к кому и в каких количествах – статистики в природе, похоже, не существует. И это тоже говорит очень многое о реальных целях резолюции L32 Третьего комитета ООН.