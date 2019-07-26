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Скандал в Молдове: Украина продавала ИГИЛ* молдавские ракеты

26 июля 2019, 05:09  •  95 • Война
Аэропорт Маркулешты стал территорией организованной преступности
Газета «Молдавские ведомости» опубликовала статью о новом скандале, который назревает в оборонном ведомстве страны.
«Информация о серьёзных злоупотреблениях, совершённых в международном аэропорту Маркулешты, поступила в адрес комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку парламента. Председатель комиссии, депутат Кирилл Моцпан заявил, что злоупотребления относятся к незаконным сделкам с оружием, искусственному созданию долгов, фальсифицированным аукционам и хищениям в десятки миллионов леев. Информацию будет проверять парламентская следственная комиссия»,
– пишут «Молдавские ведомости».
Аэропорт Маркулешты, начиная с 2008 года, является свободной экономической зоной. Это означает всевозможные налоговые льготы, а ещё – освобождение от акциза, от НДС и от таможенных пошлин. Аэропорт находился в ведении Министерства обороны, а в 2017 году его передали Министерству экономики, однако передали без тщательной инвентаризации, рассказал Кирилл Моцпан на пресс-конференции, которая была проведена сразу после получения информации о злоупотреблениях в аэропорту.
«Мы не знаем, был ли передан правительству акт передачи / приёма. В июле 2018 года аэропорт был передан в управление агентства публичной собственности, снова без документов о передаче. Государственные учреждения никак не отреагировали», – рассказал Моцпан журналистам.
По его словам, государство постоянно выделяло огромные суммы на ремонт аэропорта, однако «согласно полученной информации, администрация аэропорта половину денег переводила в оффшорную фирму бывшего директора аэропорта Серджиу Чобану». Речь идёт о миллионах евро.
Издание отмечает, что «сегодня в аэропорту Маркулешты нет ни одного работающего самолета. А в 2018 году на одном из складов предприятия были обнаружены партии военного оружия и боеприпасов, которые не были на учёте».
В связи с этим будет создана парламентская следственная комиссия, а Министерство финансов проведёт финансовую оценку учреждения.
Скандал с аэропортом Маркулешты тянет за собой целую цепочку скандалов, в том числе, международных.
Интернет-издание «Эхо» пишет о том, что расследование финансовых махинаций в аэропорту приведёт к раскрытию огромных хищений в оборонном ведомстве.
Поскольку аэропорт передавали из одного министерства в другое без подробной инвентаризации, бывший министр обороны Анатол Шалару смог продать три зенитно-ракетных комплекса C-125 за 600 тысяч долларов. Впоследствии, по утверждениям врио директора «Аэропорт Маркулешты» Владимира Майдука, ракеты были перепроданы украинской компанией уже за 6 миллионов долларов. Такая практика существовала при нескольких министрах обороны, отмечает «Эхо».
«В одном из случаев украинская компания, купив ракеты у «Аэропорта Маркулешты», продала их [запрещнной в России] террористической организации «Исламское государство». Этот факт был подтверждён и в отчётах НАТО. И если это будет доказано, то дело пахнет международным судом и Украину можно привлекать, как страну, сотрудничающую с террористической организацией»,
– пишет журналист интернет-издания Максим Ветров, проводивший расследование.
При этом, отмечает журналист, в молдавской армии нет самого необходимо, есть только остатки советского вооружения, которое успешно распродавалось все эти годы, и «подарки» от НАТО – списанные бронежилеты из 80-х годов прошлого века и радиостанции, давно морально устаревшие. А те, кто возвращается с обучения на курсах НАТО, тут же распродаёт все полученные там «подарки», вплоть до ботинок.
Впрочем, автор статьи надеется, что ещё возможно навести порядок и сделать молдавскую армию боеспособной.
Если же начнётся тщательное расследование, то оно наверняка приведёт к военным складам во Флорештах, послу США в Кишинёве, а от них – к Петру Порошенко. Но это уже из другого журналистского расследования издания «Эхо».
Кристина СЫРБУ для ФСК

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