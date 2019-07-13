Скандал: в Кишинёве возмущены критикой, в Тирасполе считают её справедливой

Кишинёв требует удалить с сайта ООН выступление о том, как Молдова нарушает права граждан Приднестровья

10 июля с трибуны 41-й сессии Совета по правам человека в ООН в Женеве глава представительства Приднестровья в России Леонид Манаков заявил, что «Приднестровье на протяжении 30 лет исполняет все базовые международные договоры, включая Всеобщую декларацию прав человека и Международные пакты о гражданских и политических, экономических, социальных и культурных правах», а нарушает права граждан ПМР как раз соседняя Молдова. А именно: права «на свободу передвижения, личную безопасность и неприкосновенность, труд и предпринимательскую инициативу, образование и выбор профессии, внешнеэкономическую деятельность и коммуникацию с внешним миром».

Добавим, что в то время, пока Манаков выступал в Женеве, Кишинёв грозился перекрыть движение автотранспорта в районе пункта таможенного пропуска Бендеры.

Текст выступления Манакова среди прочих выступлений на 41-й сессии Совета по правам человека находится на сайте ООН, где, вероятно, с ним и познакомились представители Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы (МИДЕИ).

Уже на следующий день, 11 июля, МИДЕИ потребовало от ООН удалить текст выступления Леонида Манакова с сайта ООН, заявив, что «была предпринята попытка искажения действий Молдовы в отношении соблюдения и защиты прав человека на всей территории страны, в том числе в Приднестровском регионе», а сам доклад «не соответствует содержанию выступления и нарушает положения международного права».

В Кишинёве назвали доклад «недопустимым», и пообещали принять меры, чтобы такого «впредь не происходило».

«Такие провокационные речи не должны звучать с трибуны международной организации, потому что это может подорвать усилия, направленные на поиск решения в урегулировании конфликта в формате «5+2», – уверены в министерстве.

Заодно в МИДЕИ вспомнили про открытие представительства Приднестровской Республики в Москве, которое, впрочем, называется Фондом развития социальных и культурных отношений «Приднестровье», и потребовали его закрыть.

«МИДЕИ считает абсолютно недопустимым использование представителями тираспольского антиконституционного режима неправительственных организаций из Российской Федерации для прикрытия своих политических целей и будет сотрудничать с соответствующими структурами ООН для предотвращения подобных ситуаций, противоречащих мандату и принципам, лежащим в основе деятельности Совета по правам человека», – заявили в ведомстве.

В Тирасполе уже прокомментировали возмущение Кишинёва, заявив, что такая болезненная реакция свидетельствует об эффективности выступления в Женеве.

«Попытка противопоставить правозащитную активность Приднестровья переговорному процессу свидетельствует о слабом владении недавно назначенными чиновниками МИДЕИ РМ нормативными договорно-правовыми основами молдавско-приднестровского диалога», – ответили в МИД ПМР и напомнили, что «в рамках переговорного процесса действует подгруппа по правам человека, а защита прав и свобод человека и гражданина для Тирасполя является не только одной из основных задач ведения переговоров с РМ, но и в целом приоритетом».

«Очевидно, что динамику в переговорном процессе подрывает не международная правозащитная деятельность Приднестровья, а затянувшееся необоснованное неисполнение Молдовой взятых на себя обязательств по договорённостям, достигнутым в 2016-2018 годах», – заявили в МИД Приднестровья. И обратились к посредникам и наблюдателям переговорного процесса «дать оценку дискриминационным выпадам Кишинёва и не допустить ограничения возможности Тирасполя высказываться на тему прав человека на международных площадках».

Скандал произошёл буквально перед визитом в Кишинёв и Тирасполь представителей посредников и наблюдателей из ОБСЕ, России, Евросоюза, США и Украины.