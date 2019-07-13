Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Разумный перенос с января на май»: правительство утвердило календарь выходных д...
Нардеп Береза и перцовый баллончик
"Думаете, мы долго будем существовать?": Украинский генерал о масштабе...
Трамп раскрыл, на кого «молится» Путин
Главная / Украина

Скандал: в Кишинёве возмущены критикой, в Тирасполе считают её справедливой

13 июля 2019, 21:24  •  3 • Украина
Кишинёв требует удалить с сайта ООН выступление о том, как Молдова нарушает права граждан Приднестровья
10 июля с трибуны 41-й сессии Совета по правам человека в ООН в Женеве глава представительства Приднестровья в России Леонид Манаков заявил, что «Приднестровье на протяжении 30 лет исполняет все базовые международные договоры, включая Всеобщую декларацию прав человека и Международные пакты о гражданских и политических, экономических, социальных и культурных правах», а нарушает права граждан ПМР как раз соседняя Молдова. А именно: права «на свободу передвижения, личную безопасность и неприкосновенность, труд и предпринимательскую инициативу, образование и выбор профессии, внешнеэкономическую деятельность и коммуникацию с внешним миром».
Добавим, что в то время, пока Манаков выступал в Женеве, Кишинёв грозился перекрыть движение автотранспорта в районе пункта таможенного пропуска Бендеры.
Текст выступления Манакова среди прочих выступлений на 41-й сессии Совета по правам человека находится на сайте ООН, где, вероятно, с ним и познакомились представители Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы (МИДЕИ).
Уже на следующий день, 11 июля, МИДЕИ потребовало от ООН удалить текст выступления Леонида Манакова с сайта ООН, заявив, что «была предпринята попытка искажения действий Молдовы в отношении соблюдения и защиты прав человека на всей территории страны, в том числе в Приднестровском регионе», а сам доклад «не соответствует содержанию выступления и нарушает положения международного права».
В Кишинёве назвали доклад «недопустимым», и пообещали принять меры, чтобы такого «впредь не происходило».
«Такие провокационные речи не должны звучать с трибуны международной организации, потому что это может подорвать усилия, направленные на поиск решения в урегулировании конфликта в формате «5+2», – уверены в министерстве.
Заодно в МИДЕИ вспомнили про открытие представительства Приднестровской Республики в Москве, которое, впрочем, называется Фондом развития социальных и культурных отношений «Приднестровье», и потребовали его закрыть.
«МИДЕИ считает абсолютно недопустимым использование представителями тираспольского антиконституционного режима неправительственных организаций из Российской Федерации для прикрытия своих политических целей и будет сотрудничать с соответствующими структурами ООН для предотвращения подобных ситуаций, противоречащих мандату и принципам, лежащим в основе деятельности Совета по правам человека», – заявили в ведомстве.
В Тирасполе уже прокомментировали возмущение Кишинёва, заявив, что такая болезненная реакция свидетельствует об эффективности выступления в Женеве.
«Попытка противопоставить правозащитную активность Приднестровья переговорному процессу свидетельствует о слабом владении недавно назначенными чиновниками МИДЕИ РМ нормативными договорно-правовыми основами молдавско-приднестровского диалога», – ответили в МИД ПМР и напомнили, что «в рамках переговорного процесса действует подгруппа по правам человека, а защита прав и свобод человека и гражданина для Тирасполя является не только одной из основных задач ведения переговоров с РМ, но и в целом приоритетом».
«Очевидно, что динамику в переговорном процессе подрывает не международная правозащитная деятельность Приднестровья, а затянувшееся необоснованное неисполнение Молдовой взятых на себя обязательств по договорённостям, достигнутым в 2016-2018 годах», – заявили в МИД Приднестровья. И обратились к посредникам и наблюдателям переговорного процесса «дать оценку дискриминационным выпадам Кишинёва и не допустить ограничения возможности Тирасполя высказываться на тему прав человека на международных площадках».
Скандал произошёл буквально перед визитом в Кишинёв и Тирасполь представителей посредников и наблюдателей из ОБСЕ, России, Евросоюза, США и Украины.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



3
Источник
Похожие новости
13 июля 2019, 14:39
Депутат Рады одобрил обстрел здания украинского телеканала
13 июля 2019, 17:54
В Крыму отметили, что Зеленский взял пример с Путина
13 июля 2019, 21:09
Украинские радикалы устроили акцию протеста у здания СБУ
13 июля 2019, 11:24
В Киеве в здание телеканала выстрелили из гранатомёта
13 июля 2019, 11:24
На Украине призвали СБУ расследовать обстрел здания телеканала
13 июля 2019, 21:09
Гройсман исключил прекращение железнодорожного сообщения с Россией
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 июля 2019, 05:09
Родители Габунии перестали выходить из дома, на который повесили табличку про "з...
13 июля 2019, 11:39
"Думаете, мы долго будем существовать?": Украинский генерал о масштабе росс...
13 июля 2019, 11:24
Под защитой «Пальмы»: на что способен российский морской комплекс ПВО нового поколени...
13 июля 2019, 01:54
Ненавидел русский язык, предлагал обмануть Донбасс: Список "подвигов" украи...
13 июля 2019, 08:24
Разобрали до винтика и скопировали: Как украинские гастарбайтеры за бесценок продали ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 июля 2019, 03:39
"Ты-то куда лезешь?": Малахова одёрнули за "грязный язычок" после обращения к Зеленскому
09 июля 2019, 03:39
"Он и своей-то стране не может ничего добиться": Соловьёв об "ультиматуме" Зеленского
07 июля 2019, 15:54
"Его колесами качают". До "странного поведения" Зеленского "вытащили из предобморока" в Донбассе - соцсети
08 июля 2019, 12:54
«Холод оздоравливает» Как в России и Грузии отреагировали на оскорбления Путина в эфире «Рустави 2»
07 июля 2019, 22:09
Контракт политического значения: зачем Украина начала импорт американской нефти
10 июля 2019, 00:24
Путин рассказал о договоренностях с Обамой по Украине и о ставке Киева на Хиллари Клинтон
11 июля 2019, 23:54
Свести с ума за один вопрос: Как журналистка "Рустави 2" перешла на крик после слов российского политика
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.