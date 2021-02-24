|
Скандал в Харькове: кондитерская разозлила «патрiотiв» тортами к 23 февраля
24 февраля 2021, 05:05 • 34 • Украина
В Харькове в заведении Fit kitchen провели рекламную кампанию к 23 февраля, в частности, было предложено купить торты с цифрой «23», из-за этого в сети разгорелся скандал.
На своей странице в Instagram сеть общественного питания опубликовала пост с хештегом #мужскойторт, отметив, что они готовы сделать торты с такой цифрой и не важно, к чему приурочена эта дата.
Также заведение отметило, что их главная цель — это угодить клиентам, а вот праздновать или нет эту дату — дело лично каждого.
«Свидомые» граждане тут же набросились на кондитерскую с требованиями извиниться и покаяться. Однако, на удивление, владельцы идти на поводу у «оскорблённых» не стали. Администратор заведения записала видеообращение, в котором заявила, что не собирается извиняться или что-то менять.
Также она отметила, что торты — это не политический блок и их компания ни за что не агитирует.
«Нам совершенно не интересно, что вы думаете», — в завершение сказала владелица Fit kitchen и рекомендовала недовольным отписаться от страниц заведения в соцсетях.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
34
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 февраля 2021, 02:50
|
17 февраля 2021, 17:15
|
22 февраля 2021, 21:55
|
19 февраля 2021, 09:35
|
21 февраля 2021, 20:15
|
20 февраля 2021, 13:05
|
20 февраля 2021, 00:15