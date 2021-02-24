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Скандал в Харькове: кондитерская разозлила «патрiотiв» тортами к 23 февраля

24 февраля 2021, 05:05  •  34 • Украина

В Харькове в заведении Fit kitchen провели рекламную кампанию к 23 февраля, в частности, было предложено купить торты с цифрой «23», из-за этого в сети разгорелся скандал.

На своей странице в Instagram сеть общественного питания опубликовала пост с хештегом #мужскойторт, отметив, что они готовы сделать торты с такой цифрой и не важно, к чему приурочена эта дата.

Также заведение отметило, что их главная цель — это угодить клиентам, а вот праздновать или нет эту дату — дело лично каждого.

«Свидомые» граждане тут же набросились на кондитерскую с требованиями извиниться и покаяться. Однако, на удивление, владельцы идти на поводу у «оскорблённых» не стали. Администратор заведения записала видеообращение, в котором заявила, что не собирается извиняться или что-то менять.

Также она отметила, что торты — это не политический блок и их компания ни за что не агитирует.

«Нам совершенно не интересно, что вы думаете», — в завершение сказала владелица Fit kitchen и рекомендовала недовольным отписаться от страниц заведения в соцсетях.

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