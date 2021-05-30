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Скандал в Госдуме: После вопроса о референдуме депутат не сдержался

30 мая 2021, 08:15  •  186 • Политика
Депутат Александр Хинштейн гневно ответил Игорю Ашманову на идею провести общественные слушания или даже референдум по вопросам цифровой безопасности детей. Идея Ашманова проста - мнение родительского сообщества должно быть услышано на высоком уровне.
Член Совета по правам человека при президенте России Игорь Ашманов призвал провести общественные слушания по вопросам цифровой безопасности. Речь об этом шла на расширенном заседании Госдумы.
В первую очередь, убеждён Ашманов, следует спрашивать мнения родителей по поводу новаций в школьном образовании. Он отметил, что для того, чтобы узнать мнение, следует провести масштабные слушания или даже референдум.
Однако эта позиция вызвала резкую реакцию у депутата Александра Хинштейна. Тот стал прерывать выступление Ашманова. Известный IT-эксперт не сдержался и призвал политика прекратить личные нападки на него.
"А чего вы на меня наезжаете лично? Вот это что за высказывания странные? Вам не нравится моё мнение", - отметил он и потребовал действительно поднять на высокий уровень вопрос об участии родительского сообщества в обсуждении.
Однако идея с общественными слушаниями и референдумом была воспринята тут же в штыки. Хинштейн, повысив голос, обратился к спикеру.
"Вы приглашены на заседание расширенного комитета и, будьте любезны, всё-таки вести себя корректно и соблюдать правила общежития. Что касается общественных слушаний, они имеют совершенно чёткую формально-правовую природу, не говоря уже про референдум. Есть закон о том, что является основанием для проведения референдумов. Это вопросы, связанные с федеральным, конституционным законодательством. Здесь, боюсь, оснований для проведения референдума нет", - заявил он.
Впоследствии Хинштейн попытался свернуть неудобную дискуссию, поднятую Ашмановым.
"Коллеги, давайте перейдём к следующему выступлению, будем считать это болезнью роста", - заметил он и не преминул добавить, что гость "занимается самопиаром".
На это IT-эксперт потребовал от депутата объясниться. "Вы несколько раз это заявили, что я считаю себя самым умным и занимаюсь самопиаром. В чём? Вы почему наезжаете лично? Это что за манеры?" - возмутился Ашманов.
После этих вопросов Хинштейн ответил, что формулировка "наезжать" в стенах Госдумы недопустима, а конкретно его реплики не были персонифицированы.

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