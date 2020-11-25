Скандал в Госдуме: Чиновники выделили себе 201 млрд на премии, а старики остались без индексации

Проект федерального бюджета на 2021 год предполагает выделить на премии чиновникам ни много ни мало 201 миллиард рублей. Беспредел прокомментировал экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько.

Против возмутительных трат на чиновников выступил депутат Госдумы и глава "Справедливой России" Сергей Миронов. На заседании в парламенте он заявил, что в 2021 году чиновники могут обойтись и без премии, а освободившиеся деньги можно пустить на индексацию пенсий работающих пенсионеров. Потому что, несмотря на принятые поправки к Конституции, дальше разговоров об индексации пенсий таким пенсионерам дело пока так и не идёт.

На мой взгляд, очень примечательная картина… Само обсуждение госбюджета, а также бюджетов двух ключевых социальных фондов, на удивление, прошло вяло и не интересно, - прокомментировал скандал в Госдуме Юрий Пронько в эфире программы "Царьград. Главное".

Напомним, что принятые этим летом поправки к Конституции закрепляют необходимость ежегодной индексации пенсий пенсионерам без указания того, продолжают они работать или нет. На настоящий момент пенсии работающим пенсионерам до сих пор не проиндексированы.