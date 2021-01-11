Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Еврокомиссия подготовила России ультиматум по вакцине "Спутник V"
Вскрылась связь семьи Собчак с Байденом
Троица, которой не дотянуться до Путина. Блогер рассказал про хитрый и простой м...
«Мы мочим москалей, не переходите нам дорогу» – киевские наци угрожают евреям
Главная / В мире

Скандал в Эстонии – депутаты предложили присоединиться к России

11 января 2021, 12:10  •  139 • В мире
Депутатов Партии реформ обвинили в государственной измене
В парламенте Эстонии вот уже второй месяц не утихают споры по поводу проведения в стране референдума о браке. Часть депутатов настаивает на проведении такого референдума, другие считают, что референдум не нужен. И без него у эстонцев нет сомнения в том, что брак – это союз мужчины и женщины, тогда как вопрос на референдуме будет стоять так – должен ли брак в Эстонии оставаться и далее лишь союзом мужчины и женщины. Страсти в Рийгикогу (эстонский парламент) разгораются нешуточные, однако на прошедшей неделе к ним добавились и политические.
Депутаты от оппозиционной Партии реформ Урмас Круузе, Антс Лаанеотс и Юри Яансон вынесли на рассмотрение предложение «внести к законопроекту по референдуму о браке поправку с вопросом о потенциальном присоединении Эстонии к России».
Вопрос должен звучать как «Было бы лучше жить в Эстонской Республике, если бы Эстонская Республика была в составе России?».
После чего ожидаемо грянул скандал.
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу обвинил оппозиционных депутатов в нарушении присяги.
«Подавая это предложение, эти члены Рийгикогу нарушили присягу депутата Эстонии. Сегодня мы не можем позволить себе прецедента, не можем позволить даже формальное обсуждение такого предложения, так как это было бы преступлением и противоречило нашей конституции»,
– уверен Рейнсалу.
Поддержал министра иностранных дел и премьер-министр Юри Ратас, назвав подобное предложение «немыслимым и преступным».
«Как премьер-министр Эстонской Республики я решительно и безоговорочно осуждаю совершенно безответственное предложение членов Рийгикогу Партии реформ Антса Лаанеотса, Урмаса Круузе и Юри Яансона. Рийгикогу не может рассматривать такое предложение. На мой взгляд, все политические силы Эстонии должны однозначно осудить такое предложение. Я уверен, что президент республики поступит так же»,
– отметил премьер.
Действительно, все политические силы Эстонии гневно осудили такое невероятное предложение оппозиционных депутатов.
И хотя инициаторы вопроса о присоединении Эстонии к России попытались объяснить свой поступок тем, что они просто хотели продемонстрировать несуразность вопроса о браке, дополнив референдум «ещё одним несуразным вопросом», скандал продолжает набирать обороты.
В субботу, 9 января, депутат Урмас Круузе заявил, что он отзывает предложение и попытался оправдаться.
«Я внёс эту поправку, чтобы привлечь внимание к абсурдности этого референдума. Я понимаю, что мой вопрос неуместен, и я его отзываю»,
– сообщил Круузе.
Это не спасло «реформаторов», в воскресенье, 10 января, председатель Консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме потребовал от прокуратуры возбудить уголовное дело против депутатов Партии реформ, которые поставили под сомнение территориальную целостность Эстонии. Депутатов же необходимо срочно лишить неприкосновенности.
А глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу также в воскресенье заявил, что предложение «реформистов» было не случайным. Он уверен: таким образом оппозиция решила дискредитировать Эстонию на международном уровне. По заверениям министра, Партия реформ собиралась провести ещё референдум и по вопросу выхода Эстонии из НАТО и по вопросу восстановления Советского Союза. Где обнаружил эти «доказательства» глава МИД, не сообщается.
Теперь в эстонском парламенте ждут комментарии президента страны. И глава МИД уже выразил своё недовольство тем, что Керсти Кальюлайд до сих пор молчит.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



139
Источник
Похожие новости
10 января 2021, 00:25
Маленькие агрессоры и тень большой войны. Ближний Восток в дыму от ракетных пусков
10 января 2021, 13:10
«Неподдельное достижение российских учёных»: западные журналисты назвали причины доверять вакцине «Спутник V»
10 января 2021, 23:20
США перестали быть государством. Монстр на их месте рвётся править миром
10 января 2021, 20:30
«Большие риски для политической системы США»: к чему могут привести попытки демократов организовать импичмент Трампа
11 января 2021, 01:10
Кто такие архонты Экуменического патриархата
10 января 2021, 13:15
Мэр Лондона не справился с пандемией: "Ситуация вышла из-под контроля"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 января 2021, 08:15
Генерал СБУ: Дело «вагнеровцев» оборачивается для Украины катастрофой
08 января 2021, 18:10
Украинский кардиохирург рассказал, что думает об элите и вышиваночном патриотизме
10 января 2021, 12:20
«Я с отвращением придерживаюсь языковых квот» – украинский телеведущий
05 января 2021, 08:35
Коронавирус пришёл не из Китая? Министр выдал неожиданную версию источника пандемии
09 января 2021, 14:20
США идут на захват Арктики? К северным берегам России направляются американские военные корабли
07 января 2021, 00:00
"Я молю Господа, чтобы Он образумил наше руководство": Академик РАН просит чуда в канун Рождества
06 января 2021, 04:45
"Первый бросок ручки в 2021-м": Путин одним жестом высказался по острой теме в прямом эфире
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.