Скандал в Эстонии – депутаты предложили присоединиться к России

Депутатов Партии реформ обвинили в государственной измене

В парламенте Эстонии вот уже второй месяц не утихают споры по поводу проведения в стране референдума о браке. Часть депутатов настаивает на проведении такого референдума, другие считают, что референдум не нужен. И без него у эстонцев нет сомнения в том, что брак – это союз мужчины и женщины, тогда как вопрос на референдуме будет стоять так – должен ли брак в Эстонии оставаться и далее лишь союзом мужчины и женщины. Страсти в Рийгикогу (эстонский парламент) разгораются нешуточные, однако на прошедшей неделе к ним добавились и политические.

Депутаты от оппозиционной Партии реформ Урмас Круузе, Антс Лаанеотс и Юри Яансон вынесли на рассмотрение предложение «внести к законопроекту по референдуму о браке поправку с вопросом о потенциальном присоединении Эстонии к России».

Вопрос должен звучать как «Было бы лучше жить в Эстонской Республике, если бы Эстонская Республика была в составе России?».

После чего ожидаемо грянул скандал.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу обвинил оппозиционных депутатов в нарушении присяги.

«Подавая это предложение, эти члены Рийгикогу нарушили присягу депутата Эстонии. Сегодня мы не можем позволить себе прецедента, не можем позволить даже формальное обсуждение такого предложения, так как это было бы преступлением и противоречило нашей конституции»,

– уверен Рейнсалу.

Поддержал министра иностранных дел и премьер-министр Юри Ратас, назвав подобное предложение «немыслимым и преступным».

«Как премьер-министр Эстонской Республики я решительно и безоговорочно осуждаю совершенно безответственное предложение членов Рийгикогу Партии реформ Антса Лаанеотса, Урмаса Круузе и Юри Яансона. Рийгикогу не может рассматривать такое предложение. На мой взгляд, все политические силы Эстонии должны однозначно осудить такое предложение. Я уверен, что президент республики поступит так же»,

– отметил премьер.

Действительно, все политические силы Эстонии гневно осудили такое невероятное предложение оппозиционных депутатов.

И хотя инициаторы вопроса о присоединении Эстонии к России попытались объяснить свой поступок тем, что они просто хотели продемонстрировать несуразность вопроса о браке, дополнив референдум «ещё одним несуразным вопросом», скандал продолжает набирать обороты.

В субботу, 9 января, депутат Урмас Круузе заявил, что он отзывает предложение и попытался оправдаться.

«Я внёс эту поправку, чтобы привлечь внимание к абсурдности этого референдума. Я понимаю, что мой вопрос неуместен, и я его отзываю»,

– сообщил Круузе.

Это не спасло «реформаторов», в воскресенье, 10 января, председатель Консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме потребовал от прокуратуры возбудить уголовное дело против депутатов Партии реформ, которые поставили под сомнение территориальную целостность Эстонии. Депутатов же необходимо срочно лишить неприкосновенности.

А глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу также в воскресенье заявил, что предложение «реформистов» было не случайным. Он уверен: таким образом оппозиция решила дискредитировать Эстонию на международном уровне. По заверениям министра, Партия реформ собиралась провести ещё референдум и по вопросу выхода Эстонии из НАТО и по вопросу восстановления Советского Союза. Где обнаружил эти «доказательства» глава МИД, не сообщается.

Теперь в эстонском парламенте ждут комментарии президента страны. И глава МИД уже выразил своё недовольство тем, что Керсти Кальюлайд до сих пор молчит.