Скандал в элитной школе: Крики, травля, заклеен скотчем рот и удары головой о парту

В элитной школе Уфы разразился громкий скандал - учительницу обвинили в том, что травит детей, а также заклеивает им рот скотчем и бьёт головой о парту. Учебное заведение частично признало вину.

С обвинениями в адрес педагога выступила Зелифа Барлыбаева, мать одного из школьников. На своей странице в Facebook она опубликовала аудиозапись, на которой слышно, как учительница издевается над одним из учеников.

"Сидел бы возле перехода, яблоками торговал, зарабатывал бы себе на хлеб. На оладьи, лепешки. Зачем ты в школу ходишь? Собрал яблоки, продал - копеечку заработал", - говорит педагог повышенным тоном, на заднем фоне слышны всхлипывания.

На другой опубликованной записи слышно, как учительница унижает ребёнка за то, что он неправильно списал с доски цифры. Разговор также происходит на повышенных тонах.

Кроме того, Барлыбаева утверждает, что мать другого ученика поведала о том, что учительница позволяет себе гораздо больше, чем крики и травлю. В частности, одному из школьников она заклеила рот скотчем, а другого ударила головой о парту.

В учебном заведении провели служебную проверку и подтвердили, что случаи, попавшие на запись, имели место быть. Учительница уже признала вину и принесла извинения. Педагогу вынесли дисциплинарное взыскание, но работу она продолжает, а на всех её уроках присутствует школьный психолог.

Однако школа отрицает, что кому-то из детей заклеивали рот скотчем или били головой о парту. По крайней мере ни один из родителей не подтвердил, что с его ребёнком случалось нечто подобное.

Тем не менее точка в скандале ещё не поставлена. Барлыбаеву пригласили выступить на шоу "Пусть говорят" и рассказать о произошедшем на всю страну. Женщина уже дала согласие принять участие в эфире телепередачи, сообщает АиФ.