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Скандал в Болгарии с отравлением "Новичком" направлен против "Турецкого потока"

16 сентября 2020, 19:30  •  117 • Политика
Фото: Ali Aksoyer/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Эксперт нашел связь между двумя газопроводами и инцидентами с ядами
На Софию оказывается давление из-за строительства российского газопровода "Турецкий поток". Только этим можно объяснить тот факт, что спустя пять лет после отравления якобы "Новичком" болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева и его сына прокуратура Республики зачем-то решила обнародовать настоящие фамилии предполагаемых злоумышленников – граждан РФ.
Так оценил вчерашнюю новость из Болгарии американский политолог Эндрю Корыбко. Он предположил, что это все в русле одной кампании по демонизации России, поскольку история с оппозиционером Алексеем Навальным активно используется противниками строительства другого нашего проекта "Северный поток – 2". По обоим газопроводам на Москву оказывается огромное давление, считает эксперт, напомнив, что ветка "ТП" пройдет по болгарской территории в Австрию.
"Разглашение имен сейчас, спустя столько месяцев после произошедшего, означает оказание дополнительного давления на Болгарию в отношении "Турецкого потока". Параллельно с тем же давлением, которое США оказывают на Германию и другие страны с целью остановить "Северный поток – 2" под предлогом того, что Россия должна быть наказана за поддержку (президента Белоруссии Александра) Лукашенко и предполагаемое отравление Навального", – сказал американец в комментарии телеканалу "360".
По его мнению, болгарская прокуратура решила освежить историю с местным оружейником, воспользовавшись нынешним ажиотажем вокруг российского активиста. Данная ситуация грозит негативно повлиять на отношения между Москвой и Софией, если власти Болгарии решат сделать "какие-то провокационные заявления или политические шаги", прогнозирует Корыбко.
Напомним, накануне "Утро.ру" сообщало о том, что болгарские правоохранительные органы раскрыли имена трех россиян, которых подозревают в покушении на убийство граждан Республики в 2015 г. Их объявили в розыск. София утверждает, что они находятся в России.
Также ранее сегодня мы писали о предложении Берлина, которое немцы сделали Вашингтону, чтобы американцы не вводили санкции в отношении участников строительства "СП – 2". Германия обещает построить за миллиард евро два терминала в своих портах для приема штатовского СПГ. Условие сделки было отправлено за океан еще в августе.
Вчера же стало известно, что вспомогательное судно для укладки труб "Иван Сидоренко" вышло из порта в Санкт-Петербурге в немецкий Мукран, где находится логистическая база Nord Stream 2.

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