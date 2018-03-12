Скандал в Болгарии: это наш патриарх и наше дело! • 298 • Аналитика







Однако по факту стоит сказать несколько слов на эту тему. Кому-то (в Болгарии, возможно) они не придутся по вкусу, но тем не менее.





Итак, произошло следующее.



В Болгарию с визитом для участия в празднествах, посвященных 140-летию освобождения Болгарии от османского ига, прибыл наш патриарх Кирилл.



Визит, скорее всего, прошел бы незамеченным, если бы не спровоцированный некоторыми господами скандал. А точнее, один человек не совсем красиво сказал, а второй не счел нужным смолчать.



Выступая на официальной (подчеркну) церемонии 3 марта, президент Болгарии Румен Радев не совсем правильно сказал о роль русского правительства и народа в братской помощи болгарскому народу.



Снова очень жирно подчеркиваю, поскольку господин Радев в целом не сказал ничего оскорбительного или криминального. В частностях – да, кто писал ему текст, не знаю, но судите сами.



В первой части обращения все было гладко. Эта часть речи Радева мало отличалась от того, что говорил наш патриарх Кирилл. Благодарность русскому народу в целом и императору Александру Второму в частности – все прекрасно.



Однако дальше президент сказал: «На бранных полях русско-турецкой освободительной войны погибли воины — представители многих народов: русские, румыны, финны, украинцы, белорусы, поляки, литовцы, сербы и черногорцы. Для них всех Болгария стала последним домом, и мы чтим их как своих героев».



Позже, во время двусторонней встречи с президентом, патриарх Кирилл высказал свое мнение по этому поводу: «Еще раз хочу вам сказать очень ясно, что Болгарию освободила Россия. Не Польша, не Литва, не другие страны, а Россия. И хочу откровенно сказать, что для меня трудно было слышать все эти ссылки на участие иных стран в освобождении Болгарии. Ни польский сейм, ни литовский сейм не принимали решения о начале войны с османской Турцией. Я очень надеюсь, что СМИ нас слышат и передадут некоторое разочарование патриарха, который услышал неправильную политическую интерпретацию событий, связанных с освобождением Болгарии. Мы — за историческую правду, ее мы завоевали своей кровью, и не может быть никаких политических и прагматических причин, по которым сегодня эту правду следует замалчивать или ложно интерпретировать».



Некоторые СМИ тут же начали рассказывать о том, что Кирилл сделал это в неподобающей манере. Но есть записи выступления, священнослужитель (по моему мнению) был очень корректен и смиренен. Я на его месте не так бы выступил, если бы дали.



В чем суть? А суть в том, что Кирилл прав. Болгарию освободила русская армия. Или армия России. Кому как удобнее.



Да, Россия в 19-м веке, как это ни странно, тоже была многонациональным государством. И в состав империи входило по данным 1914 года от института МВД целых 104 народности, не считая малых этносов.



Проблема? Проблема.



Честно скажу, не знаю, сколько там погибло финнов, румын, поляков и литовцев. А вот потери русской армии известны.



Согласно «Военно-медицинскому отчёту», русские потери составили:



— убитыми в боях — 15 567 человек;

— умершими от ран — 6 824 человек;

— раненными — 57 652 человек.



Вот как есть. Топором не вырубить, из истории не вымарать.



Да, те, кто противостоял туркам в той войне, сегодня гордо именуются «антитурецкой коалицией». Смотрим, кто входил:



1. Российская империя.

2. Объединённое княжество Валахии и Молдавии.

3. Болгарское ополчение.

4. Княжество Сербия.

5. Княжество Черногория.

6. Боснийские и герцеговинские повстанцы.



Комментировать – себя не уважать. Не буду. И так понятно, кто играл первую (и вторую) скрипку, кто нес основные потери. Явно не отряды ополченцев. Без обид, конечно, но факт. Мысли о немыслимом в редакции Пентагона



Согласен трижды с Кириллом, основную тяжесть войны несла русская армия. И русские солдаты разбили турок. Не финны или румыны.



Про поляков вообще разговор отдельный, видимо, господину Радеву никто про польский легион, воевавший на стороне Османской империи, не сообщил. А жаль…



В целом же такое перечисление есть не что иное, как попытка (очередная) унизить именно заслуги русского народа и российской армии.



Или, господа, списочек в руки — и будьте любезны перечислить ВСЕХ, кто принимал участие в войне. И башкир, и татар, и калмыков… Короче, все 104 народности России.



Вот так будет честно, по крайней мере.



Но дальше все пошло совсем в западном стиле. То есть грязь и вопли.



Вылез на арену сражений вице-премьер Болгарии Валерий Симеонов и выступил с речью, которая не понравилась многим болгарам. Про русских уже молчу.



«Этот человек не спустился с небес, не вышел из Рая и не является посланником Иисуса Христа. Он известен как сигаретный митрополит России. С 1996 года он ввез на 14 млрд. долларов безакцизных сигарет. На 14 млрд. долларов этот хитрец ввез безакцизных сигарет и на 4 млрд. долларов вина для нужд церкви. У него есть и частный самолет. Его часы стоят 30 тысяч. Кто он? Это не восточноевропейский духовник. Это агент Михайлов, второразрядный агент советского КГБ. И этот человек имеет наглость вершить суд истории».



Ну, то, что господин Симеонов снизошел до изучения Википедии, это, конечно, прекрасно. Это я по поводу «агента Михайлова». Там с доказательной базой все печально, но если очень хочется…



Вот мне очень хочется привести по этому поводу одну болгарскую народную поговорку.



«Не е на магарето работата!»



Вот ее смысл как нельзя лучше относится к тому, что вывалил господин Симеонов.



Немного непонятно, Симеонову просто завидно, или как?

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То, что РПЦ — главный импортер сигарет без акциза в Россию, мы знаем. И вино ввозят цистернами, да. Для своих нужд. Но это, простите, исключительно НАШЕ, российское дело. Может, Симеонову жаль, что не болгарские сигареты ввозят? Но так это вообще другого свойства вопрос.



Часы, самолет, катер, яхта… Господин Симеонов, жадность и зависть – это смертные грехи, между прочим! В любой религии.



И потом, опять же, это наш, российский поп. И исключительно наше дело, осуждать его часики за 30 000 долларов, или пускай носит.



Ваше дело, господин Симеонов, следить за чистотой и порядком во всех отношениях в Болгарии. Пока что нас есть что вам предъявить. Но здесь предъявлять не станем. По широте русской души.



А вершить суд истории мы все-таки будем. Имеем право. И, если господа, подобные Симеонову, забывают, то мы, потомки штурмовавших Шипку и Плевну, и воевавших в двух мировых войнах почему-то по другую сторону фронта, напомним.



Имеем, подчеркиваю, право.



А в плане вывода хочу посоветовать (хоть господин Симеонов никогда этот совет не прочитает) не быть историческими глупцами. И не действовать по указявкам со стороны наших врагов.



У меня есть читатель, даже друг, Максим Мухамметзянов из Бугульмы. У него прапрадед был форейтором. Пушку возил своей упряжкой. У татар вообще родовая память – дело особое, потому о Насыре Мухамметзянове помнят. Как он до Плевны довез пушку и как оттуда с одной ногой вернулся. Но вернулся.



Татары не достойны упоминания? А Насыр не один был такой в армии. И других национальностей не меньше было. Факт.



В российской армии воевали не только русские. А уж если совсем быть умными и правильными, все там были русскими. Кровь одна была. Красная.



Дурь и необразованность огорчает. Это из той же оперы, как «спасибо украинцам за освобождение Освенцима». Ага, Первый Украинский фронт состоял только из украинцев, да? То есть то, что он был создан путем переименования Воронежского фронта в Первый Украинский – аспекты. Воронежцы закончились в боях, набрали украинцев и переименовали…



А дураки и рады повторить.



Нет претензий к президенту Болгарии. Почти. Понятно, что не успел прочитать, что ему там написали, вот и вышла полная фигня.



Но в таких вот вещах все-таки надо быть поосторожней. Это же не МиГи на Украину в ремонт отдавать, правильно? Скандал не скандал, но неприятное явление. Радует, что далеко не все в Болгарии поддерживают откровенного скандалиста и русофоба Симеонова, немного лично меня печалит, что такие явления имеют место быть. Но в семье, как говорится…Однако по факту стоит сказать несколько слов на эту тему. Кому-то (в Болгарии, возможно) они не придутся по вкусу, но тем не менее.Итак, произошло следующее.В Болгарию с визитом для участия в празднествах, посвященных 140-летию освобождения Болгарии от османского ига, прибыл наш патриарх Кирилл.Визит, скорее всего, прошел бы незамеченным, если бы не спровоцированный некоторыми господами скандал. А точнее, один человек не совсем красиво сказал, а второй не счел нужным смолчать.Выступая на официальной (подчеркну) церемонии 3 марта, президент Болгарии Румен Радев не совсем правильно сказал о роль русского правительства и народа в братской помощи болгарскому народу.Снова очень жирно подчеркиваю, поскольку господин Радев в целом не сказал ничего оскорбительного или криминального. В частностях – да, кто писал ему текст, не знаю, но судите сами.В первой части обращения все было гладко. Эта часть речи Радева мало отличалась от того, что говорил наш патриарх Кирилл. Благодарность русскому народу в целом и императору Александру Второму в частности – все прекрасно.Однако дальше президент сказал: «На бранных полях русско-турецкой освободительной войны погибли воины — представители многих народов: русские, румыны, финны, украинцы, белорусы, поляки, литовцы, сербы и черногорцы. Для них всех Болгария стала последним домом, и мы чтим их как своих героев».Позже, во время двусторонней встречи с президентом, патриарх Кирилл высказал свое мнение по этому поводу: «Еще раз хочу вам сказать очень ясно, что Болгарию освободила Россия. Не Польша, не Литва, не другие страны, а Россия. И хочу откровенно сказать, что для меня трудно было слышать все эти ссылки на участие иных стран в освобождении Болгарии. Ни польский сейм, ни литовский сейм не принимали решения о начале войны с османской Турцией. Я очень надеюсь, что СМИ нас слышат и передадут некоторое разочарование патриарха, который услышал неправильную политическую интерпретацию событий, связанных с освобождением Болгарии. Мы — за историческую правду, ее мы завоевали своей кровью, и не может быть никаких политических и прагматических причин, по которым сегодня эту правду следует замалчивать или ложно интерпретировать».Некоторые СМИ тут же начали рассказывать о том, что Кирилл сделал это в неподобающей манере. Но есть записи выступления, священнослужитель (по моему мнению) был очень корректен и смиренен. Я на его месте не так бы выступил, если бы дали.В чем суть? А суть в том, что Кирилл прав. Болгарию освободила русская армия. Или армия России. Кому как удобнее.Да, Россия в 19-м веке, как это ни странно, тоже была многонациональным государством. И в состав империи входило по данным 1914 года от института МВД целых 104 народности, не считая малых этносов.Проблема? Проблема.Честно скажу, не знаю, сколько там погибло финнов, румын, поляков и литовцев. А вот потери русской армии известны.Согласно «Военно-медицинскому отчёту», русские потери составили:— убитыми в боях — 15 567 человек;— умершими от ран — 6 824 человек;— раненными — 57 652 человек.Вот как есть. Топором не вырубить, из истории не вымарать.Да, те, кто противостоял туркам в той войне, сегодня гордо именуются «антитурецкой коалицией». Смотрим, кто входил:1. Российская империя.2. Объединённое княжество Валахии и Молдавии.3. Болгарское ополчение.4. Княжество Сербия.5. Княжество Черногория.6. Боснийские и герцеговинские повстанцы.Комментировать – себя не уважать. Не буду. И так понятно, кто играл первую (и вторую) скрипку, кто нес основные потери. Явно не отряды ополченцев. Без обид, конечно, но факт.Согласен трижды с Кириллом, основную тяжесть войны несла русская армия. И русские солдаты разбили турок. Не финны или румыны.Про поляков вообще разговор отдельный, видимо, господину Радеву никто про польский легион, воевавший на стороне Османской империи, не сообщил. А жаль…В целом же такое перечисление есть не что иное, как попытка (очередная) унизить именно заслуги русского народа и российской армии.Или, господа, списочек в руки — и будьте любезны перечислить ВСЕХ, кто принимал участие в войне. И башкир, и татар, и калмыков… Короче, все 104 народности России.Вот так будет честно, по крайней мере.Но дальше все пошло совсем в западном стиле. То есть грязь и вопли.Вылез на арену сражений вице-премьер Болгарии Валерий Симеонов и выступил с речью, которая не понравилась многим болгарам. Про русских уже молчу.«Этот человек не спустился с небес, не вышел из Рая и не является посланником Иисуса Христа. Он известен как сигаретный митрополит России. С 1996 года он ввез на 14 млрд. долларов безакцизных сигарет. На 14 млрд. долларов этот хитрец ввез безакцизных сигарет и на 4 млрд. долларов вина для нужд церкви. У него есть и частный самолет. Его часы стоят 30 тысяч. Кто он? Это не восточноевропейский духовник. Это агент Михайлов, второразрядный агент советского КГБ. И этот человек имеет наглость вершить суд истории».Ну, то, что господин Симеонов снизошел до изучения Википедии, это, конечно, прекрасно. Это я по поводу «агента Михайлова». Там с доказательной базой все печально, но если очень хочется…Вот мне очень хочется привести по этому поводу одну болгарскую народную поговорку.«Не е на магарето работата!»Вот ее смысл как нельзя лучше относится к тому, что вывалил господин Симеонов.Немного непонятно, Симеонову просто завидно, или как?То, что РПЦ — главный импортер сигарет без акциза в Россию, мы знаем. И вино ввозят цистернами, да. Для своих нужд. Но это, простите, исключительно НАШЕ, российское дело. Может, Симеонову жаль, что не болгарские сигареты ввозят? Но так это вообще другого свойства вопрос.Часы, самолет, катер, яхта… Господин Симеонов, жадность и зависть – это смертные грехи, между прочим! В любой религии.И потом, опять же, это наш, российский поп. И исключительно наше дело, осуждать его часики за 30 000 долларов, или пускай носит.Ваше дело, господин Симеонов, следить за чистотой и порядком во всех отношениях в Болгарии. Пока что нас есть что вам предъявить. Но здесь предъявлять не станем. По широте русской души.А вершить суд истории мы все-таки будем. Имеем право. И, если господа, подобные Симеонову, забывают, то мы, потомки штурмовавших Шипку и Плевну, и воевавших в двух мировых войнах почему-то по другую сторону фронта, напомним.Имеем, подчеркиваю, право.А в плане вывода хочу посоветовать (хоть господин Симеонов никогда этот совет не прочитает) не быть историческими глупцами. И не действовать по указявкам со стороны наших врагов.У меня есть читатель, даже друг, Максим Мухамметзянов из Бугульмы. У него прапрадед был форейтором. Пушку возил своей упряжкой. У татар вообще родовая память – дело особое, потому о Насыре Мухамметзянове помнят. Как он до Плевны довез пушку и как оттуда с одной ногой вернулся. Но вернулся.Татары не достойны упоминания? А Насыр не один был такой в армии. И других национальностей не меньше было. Факт.В российской армии воевали не только русские. А уж если совсем быть умными и правильными, все там были русскими. Кровь одна была. Красная.Дурь и необразованность огорчает. Это из той же оперы, как «спасибо украинцам за освобождение Освенцима». Ага, Первый Украинский фронт состоял только из украинцев, да? То есть то, что он был создан путем переименования Воронежского фронта в Первый Украинский – аспекты. Воронежцы закончились в боях, набрали украинцев и переименовали…А дураки и рады повторить.Нет претензий к президенту Болгарии. Почти. Понятно, что не успел прочитать, что ему там написали, вот и вышла полная фигня.Но в таких вот вещах все-таки надо быть поосторожней. Это же не МиГи на Украину в ремонт отдавать, правильно? Автор: Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 298 Источник Похожие новости Как вместо Крыма попасть на «Миротворец» Кинозал: как резиновый Родченков сделал Аль-Каиду на Оскаре-2018 Очевидная комбинация: Рубан – Медведчук – Путин

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