Скандал: Украинский телеканал шокировал «патрiотiв» опросом о Путине

Украинский телеканал «НАШ» провел опрос среди аудитории, достоин ли президент России Владимир Путин Нобелевской премии мира.В прямом эфире канал показал, что большинство их зрителей выступает за награждение российского лидера.Так, согласно продемонстрированным результатам, 76% уверены, что Путина справедливо выдвинули на премию, 24% заявили, что премии он не достоин.Одиозный украинский пропагандист-«порохобот», Сергей Иванов раскритиковал «НАШ», заявив, что «с таким же успехом можно было провести голосование, заслуживают премию мира Гитлер — за Холокост или Сталин — за Голодомор».«Какая должна быть реакция здорового человека на это? Я думаю, главное — это глубокое физиологическое отвращение ко всем участникам этого эфира, учитывая владельца канала. Они и до этого были зашкварены, но это уже вне любой черты», — возмутился пропагандист.Он также призвал власти отреагировать на скандальный эфир.