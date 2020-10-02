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Скандал: Украинский телеканал шокировал «патрiотiв» опросом о Путине
02 октября 2020, 12:15 • 117 • Украина
Украинский телеканал «НАШ» провел опрос среди аудитории, достоин ли президент России Владимир Путин Нобелевской премии мира.
В прямом эфире канал показал, что большинство их зрителей выступает за награждение российского лидера.
Так, согласно продемонстрированным результатам, 76% уверены, что Путина справедливо выдвинули на премию, 24% заявили, что премии он не достоин.
Одиозный украинский пропагандист-«порохобот», Сергей Иванов раскритиковал «НАШ», заявив, что «с таким же успехом можно было провести голосование, заслуживают премию мира Гитлер — за Холокост или Сталин — за Голодомор».
«Какая должна быть реакция здорового человека на это? Я думаю, главное — это глубокое физиологическое отвращение ко всем участникам этого эфира, учитывая владельца канала. Они и до этого были зашкварены, но это уже вне любой черты», — возмутился пропагандист.
Он также призвал власти отреагировать на скандальный эфир.
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