Скандал: украинский «пилот» рекомендовал россиянам выпрыгнуть во время полёта над Крымом

В СМИ появилась информация, что якобы пилот самолёта украинской авиакомпании Windrose во время полёта якобы над Крымом обратился со странным сообщением к пассажирам.Он предложил находящимся на борту россиянам воспользоваться случаем и воссоединиться с «родной гаванью», воспользовавшись аварийными выходами. В то же время «пилот» уточнил, что путь самолёта пролегает вдоль «нашего украинского Крыма». Обращение было записано одним из пассажиров и опубликовано в соцсети.«Мы приближаемся к пункту назначения. Наш путь пролегает вдоль нашего украинского Крыма. Сейчас мы находимся над Крымскими горами. Если на борту есть россияне, аварийные выходы промаркированы зелёными метками — имеете прекрасную возможность воссоединиться с “родной гаванью”», — слышно обращение пилота на записи.В конце он добавил, что всем другим пассажирам желает хорошего полёта.Известно, что базовый аэропорт компании Windrose — это международный аэропорт «Борисполь» в столице Украины.Позднее стало известно, что это обращение является розыгрышем украинского юного «поэта»-блогера Даниила Гайдамахи («Чернобровый»), который и опубликовал ролик с пролетающим над Карпатами самолетом, подставив авиакомпанию. Однако «юмор» быстро разошедшегося по Сети видео не оценили модераторы Tik Tok, удалив видеозапись по причине наличия в нём «языка вражды». В комментариях же в ответ высмеяли самого блогера.