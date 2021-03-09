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Скандал: украинский «пилот» рекомендовал россиянам выпрыгнуть во время полёта над Крымом
09 марта 2021, 21:45 • 275 • Украина
В СМИ появилась информация, что якобы пилот самолёта украинской авиакомпании Windrose во время полёта якобы над Крымом обратился со странным сообщением к пассажирам.
Он предложил находящимся на борту россиянам воспользоваться случаем и воссоединиться с «родной гаванью», воспользовавшись аварийными выходами. В то же время «пилот» уточнил, что путь самолёта пролегает вдоль «нашего украинского Крыма». Обращение было записано одним из пассажиров и опубликовано в соцсети.
«Мы приближаемся к пункту назначения. Наш путь пролегает вдоль нашего украинского Крыма. Сейчас мы находимся над Крымскими горами. Если на борту есть россияне, аварийные выходы промаркированы зелёными метками — имеете прекрасную возможность воссоединиться с “родной гаванью”», — слышно обращение пилота на записи.
В конце он добавил, что всем другим пассажирам желает хорошего полёта.
Известно, что базовый аэропорт компании Windrose — это международный аэропорт «Борисполь» в столице Украины.
Позднее стало известно, что это обращение является розыгрышем украинского юного «поэта»-блогера Даниила Гайдамахи («Чернобровый»), который и опубликовал ролик с пролетающим над Карпатами самолетом, подставив авиакомпанию. Однако «юмор» быстро разошедшегося по Сети видео не оценили модераторы Tik Tok, удалив видеозапись по причине наличия в нём «языка вражды». В комментариях же в ответ высмеяли самого блогера.
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