Скандал: Украинские: нацисты объявили «сафари» на африканского студента из-за критики языкового закона

В одном из нацистскихTelegram-каналов, администраторы которого собирают данные об инакомыслящих на Украине, опубликовано видео, на котором студент-африканец критикует языковой закон.«Мне очень стыдно за некоторых украинцев, особенно за тех, которые проживают в Западной Украине. Я говорю на русском языке, живу тут, в Украине, в восточной части страны. Тут люди говорят на русском языке, я учусь на русском языке. И что, меня сейчас должны за это посадить?» — отметил студент меда.Он отметил, что у каждого есть выбор, назвав «недалекими» и «нищими» тех людей, которые считают, что если живут в одной стране, то должны разговаривать на одном языке. Будущий медик добавил, что не обязан говорить на украинском даже несмотря на то, что приехал в нашу страну.«У меня нет украинского паспорта и не желаю иметь ваш украинский паспорт. Не дай Бог быть в таком народе и смешиваться с такими людьми на всю жизнь», — резюмировал парень.Студента разыскивают нацисты. Владельцы канала объявили «Толерантное сафари» и попросили все, кто владеет какой-то информацией о парне, написать им.Украинские СМИ связались со студентом. Он заявил, что никогда не говорил ни про Украину, ни про украинцев ничего плохого.«Более того, я всегда говорил что украинский красивый язык, и хочу его выучить. У меня много друзей среди украинцев, поэтому я никогда не мог говорить про них что то плохое, ведь они мои друзья», — сказал Олани.Расистский скандал со студентом из Запорожья не единственный в последнее время. В 2021 году ультраправые радикалы подвергли травле и угрожали многим людям, которые высказываются против дискриминации в Украине.