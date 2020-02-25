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Скандал: Сын Порошенко вышел на сцену как «русский в Лондоне»

25 февраля 2020, 15:39  •  78 • В России

Во время своего выступления рэпер Face вытащил на сцену стеснительного и полноватого молодого человека в черной футболке. Скорее всего, рэпер знал, кто пришел на концерт и цинично прокомментировал появление Михаила Порошенко словами: «Русские в Лондоне!».

Миша не возражал и спел с рэпером песню «Я как Гоша Рубчинский»:

«Обсуди нас в интернете, это интересно,

Когда видишь нас на сцене, знай, ***, свое место.

Мой рассвет не за горами, они это знают,

Флаг России и Китая они обсуждают».

Face как в воду глядел. Тут же начались склоки в Интернете, а потом - и в Верховной Раде Украины. Депутат от партии Зеленского «Слуга народа» Александр Дубинский предложил отправить Мишу Порошенко на «Евровидение». Естественно, от России. Остальные комментарии в Сети оказались нецензурными.

Больше всего украинцев возмутил день, когда состоялось скандальное выступление рэпера и сына экс-президента. Это была годовщина расстрела на Майдане «Небесной сотни» и Петр Порошенко даже приехал в тот день на Крещатик постоять со скорбным видом над автопокрышкой, декорированной цветами. И не знал папа «революции гидности», что к вечеру его сын перечеркнет все «завоевания» Майдана, стремительно выписавшись из украинцев.

Cына экс-президента Украины Порошенко заметили на концерте репера Face.

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