Скандал с «вагнеровцами» может привести к отставке главы ОП Ермака и ослабить украинского президента перед осенним «майданом» • 30 • Украина

Скандал со спецоперацией СБУ относительно «вагнеровцев» ударил по главе офиса президента Андрею Ермаку. Не исключено, что раскрутка скандала приведет к отставке руководителя ОП и ослабит Владимира Зеленского.



По сведениям ТГ-канала «Бородатая бабушка», схема с вагнеровцами в Беларуси и причастностью к ней президентского офиса действительно может быть правдой. Об этом говорит, например, тот факт, что СМИ, входящие в орбиту олигарха Игоря Коломойского (агентство УНИАН, телеканал 1+1) поставили новость со ссылкой на редактора издания «Цензор» Юрия Бутусова, который обвинил верхушку украинской власти в предательстве национальных интересов, и заявил, что провал операции по захвату «вагнеровцев» обеспечил именно Андрей Ермак. По слухам, глава ОП просто «взорвался» от этой информации и лично звонил Коломойскому, требуя остановить информационную кампанию против него.



Также, по инсайдерским данным, вчера вечером Зеленский собрал представителей ближнего круга, пытаясь выработать тактику защиты. Об этом пишет ТГ-канал «Анонимус»:



«В ОП разбирали по косточкам самую звучную историю последнего времени - задержание в Беларуси группы ЧВК «Вагнер». Полуофициальная версия: залегендированный украинский агент набирал группу людей с опытом войны на Донбассе, якобы для работы в Венесуэле. А на самом деле, чтобы отдать их под трибунал в Украине. Для этого на борт самолета с наемниками собирались посадить агента СБУ, умеющего имитировать эпилептический припадок для посадки самолёта в Киеве. На сегодня только один человек может исполнить этот трюк достоверно — это посол Украины в США и бывший посол в РФ Владимир Ельченко. Он страдает эпилепсией…



Но вопрос в том, кто слил информацию российской стороне. НАБУ доложило в посольство США, что это сделал лично глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак, который присутствовал при докладе первого зампреда СБУ Руслана Баранецкого. Еще один подозреваемый – заместитель Генпрокурора Гюндуз Мамедов. Правда, его называют креатурой Ермака – именно грузинский прокурор протоптал для Ермака дорожку к окружению Дональда Трампа, когда нынешний руководитель Офиса президента был только внештатным помощником Владимира Зеленского.



Осталось найти спецслужбиста, который придумал транспортировать серьезных мужиков через Беларусь, хотя там уже снимали с рейсов целые баскетбольные команды. А 80% пассажиров самолетов из Литвы, Польши, Украины и даже России заворачивали назад. Может, информацию слил дипломат Ельченко?», - ломают головы окруженцы Зеленского.



В свою очередь ТГ-канал «Сарафан» отмечает, что спецоперацию по депортации «вагнеровцев» в Украину СБУ помогали готовить ЦРУ-шники, которые работают на втором этаже офиса спецслужбы на Владимирской (там даже висел флаг США).



«За несколько дней до реализации доложили Зеленскому, где присутствовал Ермак, что операция готовится. Президент дал команду приостановить выполнение, чтобы не спугнуть обмен пленными с Россией, но случайным образам информация оказалась у ФСБ. Дальше все шоу мы наблюдали своими глазами. Похоже, что операция СБУ-ЦРУ носила отвлекающий характер, а основной удар предназначался Андрею Ермаку, и теперь его прижмут как агента вражеских спецслужб», - прогнозирует телеграмм-канал.



При этом источники на Банковой отмечают, что заместители главы ОП Кирилл Тимошенко и Сергей Трофимов помогают «слить» Андрея Ермака. Они оба понимают, что с уходом Ермака, у «руля» станет кто-то из них, а они уже давно сработались и заключили «кулуарный союз».



Напомним, что это не первая атака на главу президентской канцелярии. Все лето его пытались сбить с помощью пленок соросенка Гео Лероса, который разоблачил коррупционные схемы семьи Ермаков. В частности, достоянием общественности стала информация о том, что брат главы ОП, Денис Ермак, торговал должностями в Кабмине. Тогда он смог удержаться в кресле, а вот сейчас вполне может потерять свой пост. Причем, накануне массовых осенних протестов, которые готовит реваншист Петр Порошенко и местных выборов, которыми Ермак плотно занимается.

Скандал со спецоперацией СБУ относительно «вагнеровцев» ударил по главе офиса президента Андрею Ермаку. Не исключено, что раскрутка скандала приведет к отставке руководителя ОП и ослабит Владимира Зеленского.По сведениям ТГ-канала «Бородатая бабушка», схема с вагнеровцами в Беларуси и причастностью к ней президентского офиса действительно может быть правдой. Об этом говорит, например, тот факт, что СМИ, входящие в орбиту олигарха Игоря Коломойского (агентство УНИАН, телеканал 1+1) поставили новость со ссылкой на редактора издания «Цензор» Юрия Бутусова, который обвинил верхушку украинской власти в предательстве национальных интересов, и заявил, что провал операции по захвату «вагнеровцев» обеспечил именно Андрей Ермак. По слухам, глава ОП просто «взорвался» от этой информации и лично звонил Коломойскому, требуя остановить информационную кампанию против него.Также, по инсайдерским данным, вчера вечером Зеленский собрал представителей ближнего круга, пытаясь выработать тактику защиты. Об этом пишет ТГ-канал «Анонимус»:«В ОП разбирали по косточкам самую звучную историю последнего времени - задержание в Беларуси группы ЧВК «Вагнер». Полуофициальная версия: залегендированный украинский агент набирал группу людей с опытом войны на Донбассе, якобы для работы в Венесуэле. А на самом деле, чтобы отдать их под трибунал в Украине. Для этого на борт самолета с наемниками собирались посадить агента СБУ, умеющего имитировать эпилептический припадок для посадки самолёта в Киеве. На сегодня только один человек может исполнить этот трюк достоверно — это посол Украины в США и бывший посол в РФ Владимир Ельченко. Он страдает эпилепсией…Но вопрос в том, кто слил информацию российской стороне. НАБУ доложило в посольство США, что это сделал лично глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак, который присутствовал при докладе первого зампреда СБУ Руслана Баранецкого. Еще один подозреваемый – заместитель Генпрокурора Гюндуз Мамедов. Правда, его называют креатурой Ермака – именно грузинский прокурор протоптал для Ермака дорожку к окружению Дональда Трампа, когда нынешний руководитель Офиса президента был только внештатным помощником Владимира Зеленского.Осталось найти спецслужбиста, который придумал транспортировать серьезных мужиков через Беларусь, хотя там уже снимали с рейсов целые баскетбольные команды. А 80% пассажиров самолетов из Литвы, Польши, Украины и даже России заворачивали назад. Может, информацию слил дипломат Ельченко?», - ломают головы окруженцы Зеленского.В свою очередь ТГ-канал «Сарафан» отмечает, что спецоперацию по депортации «вагнеровцев» в Украину СБУ помогали готовить ЦРУ-шники, которые работают на втором этаже офиса спецслужбы на Владимирской (там даже висел флаг США).«За несколько дней до реализации доложили Зеленскому, где присутствовал Ермак, что операция готовится. Президент дал команду приостановить выполнение, чтобы не спугнуть обмен пленными с Россией, но случайным образам информация оказалась у ФСБ. Дальше все шоу мы наблюдали своими глазами. Похоже, что операция СБУ-ЦРУ носила отвлекающий характер, а основной удар предназначался Андрею Ермаку, и теперь его прижмут как агента вражеских спецслужб», - прогнозирует телеграмм-канал.При этом источники на Банковой отмечают, что заместители главы ОП Кирилл Тимошенко и Сергей Трофимов помогают «слить» Андрея Ермака. Они оба понимают, что с уходом Ермака, у «руля» станет кто-то из них, а они уже давно сработались и заключили «кулуарный союз».Напомним, что это не первая атака на главу президентской канцелярии. Все лето его пытались сбить с помощью пленок соросенка Гео Лероса, который разоблачил коррупционные схемы семьи Ермаков. В частности, достоянием общественности стала информация о том, что брат главы ОП, Денис Ермак, торговал должностями в Кабмине. Тогда он смог удержаться в кресле, а вот сейчас вполне может потерять свой пост. Причем, накануне массовых осенних протестов, которые готовит реваншист Петр Порошенко и местных выборов, которыми Ермак плотно занимается. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





30 Источник Похожие новости Киев в недоумении, зачем ракетный корабль ЧФ назвали «украинским именем» Сенсационное признание депутата Верховной рады: Бойцов ЧВК в Белоруссию действительно заманила СБУ Гордон обещает Белоруссии партизанскую войну и требует от жителей республики рвать все связи с РФ и бежать в Европу Слезы пенсионера порадовали львовского нациста:«Плачь, советское существо» У Порошенко призывают свергнуть Лукашенко и возродить Речь Посполитую или Великое княжество Литовское Кравчук «чувствует», что Путин устал от Украины Новости партнеров