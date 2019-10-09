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Скандал с Россией аукнулся Грузии убытками на $113 миллионов
09 октября 2019, 12:09 • 183 • Политика
После июньских скандальных антироссийских протестов в Тбилиси в Грузии подсчитывают убытки в туристической отрасли. Глава Национальной администрации туризма республики Мариам Квривишвили сообщила, что за июль-август потери отрасли составили $113 миллионов.
"Беспрецедентно высоких цифр" в третьем квартале текущего года ожидали в Грузии в туристической сфере, подсчитывая прибыль за первые два. Но в реальности результаты оказались прямо противоположными.
Вместо ожидаемого роста туристическая отрасль страны понесла убытки на $113 миллионов за июль и август. Такие цифры озвучила в интервью телекомпании "Имеди" глава Национальной администрации туризма республики Мариам Квривишвили.
Удар по отрасли нанесли июньские скандальные русофобские протесты в Тбилиси. Напомним, тогда протестующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи Православия. Москва на фоне этих событий приняла жесткое решение ради безопасности граждан России: президент страны Владимир Путин ввел запрет на авиасообщение с Грузией.
Уже тогда эксперты прогнозировали убытки в турсфере республики. Сейчас эти прогнозы стали сбываться. Тем не менее в Грузии все еще сохраняют оптимизм на фоне небольшого роста турпотока в сентябре. Хотя разочарование от нарушенных ожиданий есть.
"В сентябре у нас отмечается примерно на 20% сокращение туристического потока из России, это, безусловно, влияет на частный сектор, бизнес и туристическую индустрию", - цитирует Квривишвили РИА Новости.
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