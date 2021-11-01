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Скандал с пытками в тюрьмах «сольют» по методу США

01 ноября 2021, 12:25  •  87 • Аналитика
Власти, похоже, придумали, как реагировать на громкую историю с разоблачением пыток в российских пенитенциарных учреждениях. Изначально Сергея Савельева, вывезшего во Францию видеоархив с записью издевательств над заключёнными, объявили в розыск как преступника. Однако такое решение вызвало в обществе недоумение и злость – выходит, виноваты не те, кто пытал, а тот, кто об этом рассказал? И вот теперь, судя по всему, кто-то подсказал выход из ситуации.
Сюжет: Армия
Единственно верный и опробованный уже не раз в Европе и США.
На прошлой неделе уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова прямо назвала в эфире радио «Вести» действия Сергея Савельева «проявлением смелости», отметив его решимость «противостоять этому уродливому явлению». На фоне того, что ещё за несколько дней до этого Савельева официально объявили в розыск чуть ли не за «разглашение гостайны» (!), такое заявление трудно было расценить иначе как сигнал. Ладно если бы подобное сказал какой-нибудь либеральный правозащитник, но Москалькова до мозга костей человек системы, полжизни проходила в погонах и отлично знает правила игры. Так что теперь вполне можно ожидать, что завтра Савельева вообще объявят героем и вручат ему грамоту. Просто так будет проще купировать последствия скандала.

Обычное дело

На самом деле нельзя сказать, что Савельев рассказал что-то исключительно новое. Про то, что заключённых в отечественных тюрьмах пытают и даже убивают, в России не знают, наверное, только дошкольники. Причём эти рассказы правозащитников не раз подтверждались судебными приговорами. Так, в 2017 году Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Красноярского края сообщила об избиениях осуждённых в исправительной колонии № 31. Также рассказывалось о том, что осуждённым заливают в нос воду и окунают головой в помойное ведро. В марте 2018 года суд в Орске вынес приговор начальнику СИЗО-2 Оренбургской области Евгению Шнайдеру и начальнику опер­отдела Виталию Симоненко, которые до смерти забили 24-летнего осуждённого. А в июне того же года в Белореченске осудили сразу десятерых сотрудников местной воспитательной колонии для несовершеннолетних. «Раздетых догола подростков заставляли приседать, отжиматься, а тех, кто делал это «недостаточно усердно», пинали, в туалете заставляли мыть унитазы, сопротивляющихся окунали в них головой и даже приказывали мочиться друг на друга», – описывали СМИ царившие в колонии порядки. В результате 16-летний Виталий умер от побоев. В связи с этой чередой скандалов Совет по правам человека при президенте предложил внести в Уголовный кодекс статью, которая предусматривала бы реальные сроки наказания для силовиков за применение пыток. Однако правоохранительные ведомства выступили резко против, и идея провалилась.
То есть сама по себе распространённая Савельевым новость о тюремных пытках большой сенсацией не стала. Разве что продемонстрированные им кадры изнасилования шваброй выглядят шокирующе, хотя и таким зрелищем публику уже не удивить – спасибо привычным к смакованию боли телевизору и интернету. Отчего же так взъелись на Савельева? Всё просто. Одно дело, когда скандальную информацию сливают в российские СМИ, и совсем другое, когда она попадает за рубеж. А отечественная традиция мало того что наставляет не выносить из избы кучу мусора любой высоты, она ещё и учит держать фасон перед иностранцами. Причём дело не только в имидже. Кто их знает, этих дурачков европейцев, помешавшихся на правах человека. Вдруг ещё введут санкции или какую другую гадость придумают.
Тем более что примеры тому есть. В 1971 году правозащитник Владимир Буковский передал на Запад 150-страничный доклад о том, как в СССР диссидентов объявляют сумасшедшими, помещают в психбольницы и обкалывают тяжёлыми лекарствами. После этого советскую ассоциацию психиатров исключили из международной, а тема «карательной психиатрии Кремля» надолго прописалась на страницах зарубежной прессы.

Управление гневом

Однако недаром американская поговорка гласит, что «у любой тучки есть своя серебряная изнанка». Скандалов вокруг пыток в тюрьмах в США было ничуть не меньше, чем в России, причём в силу куда большей общественной роли СМИ они получались намного более громкими. Так, в 2004 году американский канал CBS показал сюжет о пытках над заключёнными тюрьмы Абу-Грейб в Ираке. Ситуация выглядела омерзительно. Согласно показаниям заключённых, охранявшие тюрьму американские солдаты насиловали их, ездили на них верхом и заставляли вылавливать еду из «параш». «Они заставляли нас ходить на четвереньках и тявкать. Один американец сказал, что изнасилует меня. Он нарисовал женщину у меня на спине и заставил встать меня в постыдную позицию, держать в руках собственную мошонку», – приводились свидетельства. Возможно, иракцам и не поверили бы, однако выяснилось, что охранники любили запечатлевать свои издевательства над заключёнными. Фото, на которых улыбающиеся солдаты, причём не только мужчины, но и женщины, стояли на фоне голых избитых иракцев, обошли мировую прессу. Но самое главное – начали появляться свидетельства, что все издевательства были вовсе не самодеятельностью охранников. Оказалось, что ещё в 2003 году командующий коалиционными силами Риккардо Санчес в своей служебной записке разрешил использование «определённых видов допроса». Более того, ниточка потянулась к министру обороны Дональду Рамсфелду. Из скандала надо было выбираться. И тогда власти США использовали банальный сценарий с поиском «стрелочника». Президент Джордж Буш лично назвал охранников-изуверов «паршивыми овцами, которые позорят всю нацию», после чего их под аплодисменты общественности отправили под трибунал. Однако радость была преждевременной. За исключением двух надзирателей, у которых хватило ума засветиться на самых страшных кадрах, остальные фактически отделались лёгким испугом – кто-то получил шесть месяцев тюрьмы, кто-то год, а кто-то просто был вынужден покинуть службу. Самой показательной стала история главы центра дознаний Абу-Грейб Стивена Джордана, которому изначально вменяли аж 12 статей обвинения, тянущих на 20 лет тюрьмы, после чего в суде выяснилось, что ему будто нарочно забыли зачитать права. Это привело к исключению самых тяжёлых обвинений, и в итоге Джордана приговорили к порицанию. Таким образом власти убили сразу целое стадо зайцев. Общественности показали, что власть не хочет мириться с нарушениями, армии – что система своих не бросает, а организаторы пыток оказались выведены из-под удара.
Аналогичным образом поступили и после того, как стало известно о пытках в тюрьме Гуантанамо. Сотруднику ЦРУ Джону Кириаку, рассказавшему о насилии над заключёнными, сперва жали руку и благодарили за смелость. Когда же страсти улеглись, Кириаку отправили под суд за разглашение гостайны. Так что история Сергея Савельева пока что разворачивается по давно проработанному сценарию. Впрочем, одновременно с заявлением Москальковой стало известно, что его всё-таки заочно арестовали. Мало ли как там дальше повернётся.

Конкретно

Избиения, изнасилования и т.д. уже давно стали вчерашним днём в арсенале настоящих профессионалов пыток. На смену физическим способам издевательств пришли психологические. Одними из первых их начали применять англичане против пойманных членов Ирландской республиканской армии. В качестве популярных методов использовали лишение света путём надевания на голову плотного капюшона, подачу еды в неурочное время, дезориентацию во времени и назойливое задавание бессмысленных вопросов.
Однако настоящую науку пыток разработали американцы в Гуантанамо, умело использовав для получения нужной информации религиозные традиции арабов. Вместо изверга-палача допрос проводила сексуальная оперативница, одетая в облегающую форму с декольте и разрезами. Она садилась допрашиваемому на колени, трогала его руками и оставляла на его лице след от краски, уверяя, что это её менструальная кровь. Допрашиваемые, по их собственным признаниям, плакали как дети и умоляли прекратить. Ведь для шахида, уже приготовившегося стойко перенести пытки и отправиться в рай, недопустим физический контакт с посторонней женщиной. Позже в ЦРУ заявили, что закон не нарушен и такое поведение сотрудниц не является пытками.
Похожим образом обходить закон, судя по всему, научились и в России. Три года назад стало известно, что в знаменитой тюрьме «Владимирский централ» заключённым включают громкую музыку, заставляя их с 6 до 22 часов слушать радио. В управлении ФСИН подтвердили факт трансляции осуждённым попсы, однако уточнили, что громкость звука не превышает установленные СанПин нормы, а значит, всё законно.

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