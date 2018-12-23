Скандал с поездкой в Турцию: что известно об отдыхе детей чиновников на средства благотворительного фонда

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил RT, что примет меры в связи с поездкой детей чиновников из города Клинцы в Турцию на деньги благотворительной организации. По его словам, такое поведение представителей власти недопустимо с моральной точки зрения. В то же время в администрации города утверждают, что дети были выбраны в соответствии с требованиями. При этом глава фонда Марина Карлова заявляет, что отбор проходили «юнармейцы, победители олимпиад, добровольцы», а целью было участие в общественно-политическом мероприятии, а не лечение или отдых.

Работники администрации города Клинцы в Брянской области понесут наказание за отправку детей местных чиновников в поездку в Турцию, которую оплатил благотворительный фонд. Об этом в беседе с RT заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Мы вынесем всех, чтобы неповадно было другим... Примем меры», — сказал RT губернатор Брянской области Александр Богомаз.

По его словам, изначально планировалось, что в Турцию поедут активисты «Юнармии» и волонтёры.

«Это было приглашение фонда Карлова, который сам уроженец Клинцов. Они пригласили на торжественные мероприятия, которые проходили в Турции, в городе-побратиме», — рассказал глава региона.

По его словам, региональные власти оказывают помощь детям-сиротам и организуют им отдых, а случай с отправкой детей в Турцию стал «ложкой дёгтя в бочке мёда».

Позднее пресс-служба губернатора выступила с более развёрнутым комментарием относительно произошедшего. Глава региона назвал поведение чиновников недопустимым.

«Такое поведение чиновников просто недопустимо, в первую очередь с моральной точки зрения! Соответствующие выводы сделаны. Заместитель главы администрации Клинцов Людмила Лубская уже не работает в администрации. Все виновные и причастные к этой истории будут наказаны, чтобы подобного впредь не повторилось», — цитирует сообщение РИА Новости.

В администрации Клинцов уже произошли и другие кадровые перестановки, которым предшествовала прокурорская проверка и представление в адрес главы администрации.

«Вынесен выговор начальнику отдела образования, а заместитель, курирующий социальные вопросы и занимавшийся формированием группы, ушла в отставку», — цитирует ТАСС сообщение главы администрации Клинцов Александра Морозова.

Он отметил, что замечания прокуратуры касались недостаточного информирования населения о поездке в Турцию.

Поездка в Турцию

Поездка в турецкий город Демре для 50 детей из Клинцов Брянской области была организована в марте 2018 года. Об этом РИА Новости рассказали в администрации города. Средства выделил фонд имени российского посла Андрея Карлова, который был убит в Турции. По словам вдовы Карлова, дипломат испытывал личную привязанность к Клинцам — там долгое время жили его родственники, в этом городе он провёл детство. Поездку приурочили к присвоению одной из улиц Демре имени дипломата.

В числе направленных в поездку оказались дети местных чиновников. Журналисты из города Клинцы обратили на это внимание и адресовали соответствующий вопрос самим чиновникам — замглавы администрации Клинцов Людмиле Лубской и главе города Олегу Шкуратову.

Впоследствии запись беседы чиновников и журналистов в интернете разместило издание «Клинцы.Инфо». В разговоре, записанном ещё в апреле 2018 года, чиновники в ответ на критику в свой адрес спросили корреспондента: «А дети работников администрации — это не дети города Клинцы?»

«Мы не видим никакой пошлости в том, что поехали те или иные дети. Понимаете, 7 тыс. детей в городе. Из них поехали 50», — сказал городской глава Шкуратов. Он добавил, что, по его мнению, никаких злоупотреблений полномочиями в этом нет.

22 декабря к Шкуратову обратились журналисты местного издания «Брянск Today» с просьбой пояснить, как принимались решения о формировании делегации.

Шкуратов заявил, что направить в Турцию решили «тех, кто добился определённых успехов в учебе, спорте, общественной деятельности, — отличников, победителей олимпиад, спортивных соревнований, юнармейцев». Дочь Шкуратова тоже попала в число детей, отправленных в Турцию. Городской глава уточнил, что это стало возможным благодаря достижениям дочери в спорте.

По словам Шкуратова, поездка предусматривала присутствие взрослых в сопровождении.

«Ехали мы в первый раз, естественно, было волнение. На такие поездки на одного ребёнка нужен был один сопровождающий взрослый. С детьми-инвалидами в этом плане сложнее», — заметил Шкуратов.

Он добавил, что сам частично платил за поездку. Билеты на самолёт он приобрел на свои средства, проживание уже обеспечивала принимающая сторона.

Отметим, что в декларации о доходах, опубликованной на сайте городской администрации Клинцов, указано, что за 2017 год Олег Шкуратов заработал более 66 млн рублей.

Городской глава рассказал, что в следующем году дети из Клинцов вновь поедут в Турцию. Шкуратов пообещал, что отбор будет происходить более тщательно.

«Неприятно и стыдно»

Инцидентом с отправкой детей в Турцию заинтересовались в брянском отделении «Единой России». В пресс-службе партии заявили, что во власти не должно быть места людям, которые используют служебное положение в собственных интересах.

«Чиновники в Клинцах Брянской области потрясают не только своим абсолютно аморальным, недопустимым поступком, но и запредельной степенью цинизма и хамства, убеждённостью в своей правоте», — заявила первый заместитель секретаря генерального совета «Единой России» депутат Государственной думы Ольга Баталина.

По её словам, «неприятно и стыдно, что до сих пор во власти работают люди, способные обирать малоимущих, больных детей, сирот».

По словам Баталиной, именно такие резонансные истории формируют отношение к власти в целом, а также к сотрудникам администрации Брянской области, в которой «работает много отзывчивых, порядочных людей».

Институт уполномоченных по правам ребёнка РФ также заинтересовался инцидентом в Клинцах.

«Уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова на связи с регионом, появившаяся в СМИ информация тщательным образом проверяется. Направлены соответствующие запросы в ведомства, а также главе Брянской области», — говорится на странице организации в Facebook.

«Общественно-политический проект»

Своё мнение относительно произошедшего высказала глава фонда Марина Карлова — вдова российского дипломата, чьим именем назвали улицу в турецком городе Демре. По её словам, дети ездили не на лечение и не на отдых.

«Это был общественно-политический проект. Турецкая сторона пригласила за свой счёт детей, чтобы они поучаствовали в открытии улицы имени Андрея Карлова и памятника ему», — сказала вдова убитого дипломата изданию «Брянские новости».

О больных детях речи не шло, поскольку дети ехали туда работать, подчеркнула Карлова.

«Отбирали лучших — юнармейцев, победителей олимпиад, юных спортсменов, у которых уже есть высокие достижения, добровольцев. Эти дети должны были достойно представить Россию и свой город в Демре», — сказала она.

Больных детей не взяли из тех соображений, что поездка может оказаться для них слишком тяжёлой.

«Дорога из Клинцов в Москву — это восемь часов, потом пять часов — ожидание в аэропорту и перелёт, потом переезд в Демре и так далее», — сказала Карлова.

По её словам, в Турции российские дети участвовали в возложении венков и стояли в почётном карауле. Позднее они играли с местными школьниками в теннис, баскетбол и футбол и ездили на экскурсии.

«Говорить о том, что в Турцию из Клинцов поехали дети чиновников, я не стала бы. Это были дети. Вся вина их родителей заключается лишь в том, что они работают в администрации, а вся вина этих ребят, которых теперь травят, только в том, что они достойно представили Россию и Клинцы на встречах международного масштаба», — сказала Карлова.

Позднее о ситуации высказался глава администрации города Клинцы Александр Морозов. По его словам, отправленные в Турцию дети чиновников работают волонтёрами.

Он подчеркнул, что при формировании списка делегации не поднимался вопрос, что в Демре должны ехать дети из малоимущих семей или дети-инвалиды.

«Было письмо от фонда, что просим вас предоставить делегацию в составе 50 юнармейцев, также в составе делегации должен быть человек, который может представлять муниципальное образование. Ну, соответственно, был глава (мэр города Клинцы Олег Шкуратов. — RT). Основываясь на этом письме, были сформированы дети», — заявил РИА Новости Морозов.

Он отметил, что дочь Шкуратова — «человек заслуженный, спортсмен, неоднократный победитель областных и муниципальных соревнований».

По словам Морозова, в поездке также участвовали «несколько детей рядовых сотрудников» из отделов образования и культуры.

«У них тоже одарённые дети. Основываясь на том, что они ещё состоят и в волонтёрах, а был год волонтёров, был координационный совет, на основании координационного совета выбирали эти кандидатуры. То есть как фонд просил», — уточнил Морозов.