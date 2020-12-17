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Скандал с переобуванием вокруг "Спутника V": Слушателям - стихи "после укола сразу в гроб"

17 декабря 2020, 06:15  •  56 • Политика
После критики вакцины "Спутник V" журналист "Эха Москвы" побежал прививаться в числе первых. Его тут же уличили в "переобувании".
Журналист "Эха Москвы" Александр Плющев, читавший в эфире издевательские стихи про российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", получил прививку в числе первых и похвастался этим в соцсетях. В комментариях ему припомнили всё.
Плющев попытался оправдаться тем, что никогда напрямую не критиковал российскую вакцину от COVID-19. Однако интернет всё помнит, и ему тут же прислали ссылку на видео, где он читает стихи про "после укола сразу в гроб". Однако даже после этого он отказался извиняться за дискредитацию "Спутника V" и начал валить всё на "пропаганду". Якобы это она виновата в таком отношении к вакцине, а не он.
"Себе вакцину. Слушателям - стихи "после укола сразу в гроб", - комментирует телеведущий Евгений Попов.
ваш спутник ве не совершенный
там эффективности нискок
кричал а сам шёл в процедурный
сашок"
- отвечает стихотворением Telegram-канал "Выпускайте Кракена!".
"Российская оппозиция, помахивая гребнями, побежала прививаться "Спутником V", который до этого в ежедневном режиме поливала помоями", - добавляет Сергей Колясников.
Напомним, что Россия первой в мире создала вакцину от коронавируса, эффективность которой подтвердили во Всемирной организации здравоохранения. На Западе изначально отказались от российской сыворотки, так как уже заключили контракт с фармкомпаниями. Однако их неудачи заставили проглотить гордость и начать переговоры с создателями "Спутника V".
Фото: скриншот Telegram-канала popovrtr
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