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Скандал с иконой Лаврова продолжается: Кулеба набросился на Додика

06 января 2021, 16:40  •  59 • Политика
Yevhen Kotenko/www.globallookpress.com
Киев негодует из-за подаренной Москве исторической реликвии
Представитель президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик сделал ложное заяление, объявив о том, что подаренная главе российского МИД Сергею Лаврову икона не была предметом требований со стороны Киева. Соответствующее заявление сделал руководитель внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба.
Ранее Додик выступил с заявлением о том, что власти Незалежной не направили БиГ требование о передаче подаренной российской стороне иконы. По словам главы украинского МИД, Сараево "продолжает врать", а Киев продолжит настаивать на возвращении иконы.
"Украинская икона обожгла руки даже опытным в цинизме российским дипломатам", – написал министр на своей странице в "Твиттер".
Напомним, ранее глава российского МИД получил в подарок от Додика православную икону, которая, по информации медиа, создана еще несколько веков назад, а позднее найдена в Луганске. Представители украинской дипмиссии направили Сараево протест, требуя раскрыть происхождение предмета. Кремль порекомендовал обеим сторонам выяснить отношения в правовом поле, после чего передал икону посольству БиГ, расположенному в Москве, передает РИА Новости.
Українська ікона обпалила руки навіть досвідченим у цинізмі російським дипломатам, які від неї відхрестилися. Але пан Додік продовжує брехати, перевершуючи своїх старших друзів. Україна надалі вимагає повернення ікони.
https://t.co/dNtxFIKEzO
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 6, 2021
В конце декабря в СМИ появилась информация о том, что Киев так и не смог доказать украинское происхождение иконы, переданной министру иностранных дел России.

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