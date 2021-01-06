Скандал с иконой Лаврова продолжается: Кулеба набросился на Додика

Yevhen Kotenko/www.globallookpress.com

Киев негодует из-за подаренной Москве исторической реликвии

Представитель президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик сделал ложное заяление, объявив о том, что подаренная главе российского МИД Сергею Лаврову икона не была предметом требований со стороны Киева. Соответствующее заявление сделал руководитель внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба.

Ранее Додик выступил с заявлением о том, что власти Незалежной не направили БиГ требование о передаче подаренной российской стороне иконы. По словам главы украинского МИД, Сараево "продолжает врать", а Киев продолжит настаивать на возвращении иконы.

"Украинская икона обожгла руки даже опытным в цинизме российским дипломатам", – написал министр на своей странице в "Твиттер".

Напомним, ранее глава российского МИД получил в подарок от Додика православную икону, которая, по информации медиа, создана еще несколько веков назад, а позднее найдена в Луганске. Представители украинской дипмиссии направили Сараево протест, требуя раскрыть происхождение предмета. Кремль порекомендовал обеим сторонам выяснить отношения в правовом поле, после чего передал икону посольству БиГ, расположенному в Москве, передает РИА Новости.

Українська ікона обпалила руки навіть досвідченим у цинізмі російським дипломатам, які від неї відхрестилися. Але пан Додік продовжує брехати, перевершуючи своїх старших друзів. Україна надалі вимагає повернення ікони.

https://t.co/dNtxFIKEzO — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 6, 2021

В конце декабря в СМИ появилась информация о том, что Киев так и не смог доказать украинское происхождение иконы, переданной министру иностранных дел России.