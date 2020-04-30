Скандал с гуманитаркой из Китая связан с киевскими выборами: Ермак и Тищенко валят Кирилла Тимошенко

Скандал с гуманитарно-коммерческими грузами из Китая был спровоцирован «триадой» Ермак-Тищенко-Кличко с целью понизить шансы заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко возглавить Банковую.О такой ротации шла речь после того, как сам Андрей Ермак вляпался в коррупционный скандал: выяснилось, что его родной брат продавал государственные должности. Ермаку было необходимо сменить новостную повестку, как, впрочем, и его партнеру, ресторатору Николаю Тищенко, который сам зашкварился в собственном ресторане «Велюр», работавшем во время карантина.Тандему галантерейщика и кардинала удалось переключить внимание страны на «дело Баума» - так называют схематоз, придуманный в недрах ОП. Баум - это фамилия конкретного человека. Бизнесмен, делец, представитель «лужниковской группировки», до недавнего времени проживавший в Москве. Он получил украинское гражданство при содействии Кирилла Тимошенко, который является секретарем штаба по противодействию эпидемии коронавируса. И на которого была возложена функция по обеспечению государства средствами индивидуальной защиты, в также ПЦР-тестами и экспресс-тестами, дефицитными в Украине. Именно в этот момент своё плечо Кириллу подставил Баум, оказавшись в нужное время, в нужном месте.Как стало известно из СМИ, часть товаров, которые перевозили сначала Боинги SkyUp, в теперь уже и «Мрия», предназначались для коммерческих сетей. Ряд СМИ пишут, что спекуляциями на гуманитарке занимались «Эпицентр», «Розетка», «Сильпо», и группа частных предпринимателей, сбывающие товар из гуманитарных самолётов по своим сетям.Сам Кирилл Тимошенко лихорадочно ищет выход из ситуации. Пока не нашел ничего лучшего, чем замазать Зеленского. «Источники на Банковой сообщают, что Кирилл Тимошенко пытаясь спасти свою шкуру и схемы с «Эпицентром», начал впутывать в них Президента. Он заявил, что Зеленский знал о частном грузе в самолете «Мрия», и что это нормальная практика для гуманитарки. Это вывело из себя Зеленского, который вчера метал молнии и орал на Тимошенко»,- пишет ТГ-канал «Неприкасаемые».Также заместитель главы ОП и друг Баума считает, что его подставил мэр Киева Кличко (на которого, кстати, сегодня работает политтехнолог Вадим Карасев). Дескать, градоначальник специально слил в прессу письмо Гереги по просьбе Ермака-Тищенко. Напомним, там нардеп Александр Герега, которому принадлежит сеть строительных супермаркетов «Эпицентр» предлагает купить по оптовым ценам средства медзащиты прямо у трапа самолета «Мрия», который был оплачен государственными деньгами. В общем, ставка Ермака на Кличко вполне оправдалась: именно глава ОП договорился с мэром Киева о продолжении его полномочий градоначальника и о том, что на мэрских выборах «СН» выставит против него технического кандидата – бывшего бандита «Колю Оболонского» - ныне депутата-слуги.