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Скандал с Байденом пытаются замять через Минфин. Но Украина и так всех сдаст - Гаспарян

12 января 2021, 03:45  •  91 • Политика
Политолог и публицист Армен Гаспарян прокомментировал решение американского Минфина ввести санкции в отношении ряда граждан и компаний из Украины. В Незалежной уже поняли, что всё это относится к скандалу, ранее прогремевшему вокруг семейства избранного президента США Джо Байдена. Но, как полагает Гаспарян, попытки "по-тихому" замять эту неблаговидную историю бессмысленны. "Что касается самой Украины, то вы поймите, что это мина замедленного действия вообще под кого угодно", - отмечает он.
В США ввели санкции против семерых украинцев и четырех организаций из Незалежной. поводом для внесения ограничений со стороны Минфина США стало вмешательства в американские выборы. Как отметили в украинских медиа, очевидно, что санкции введены против тех, кто причастен к скандалу с Байденом, изобличениям бизнес-схем его семейства на Украине.
Как отметил политолог Армен Гаспарян в беседе с Царьградом, вероятно, эту историю Штаты попытаются локализовать по-тихому.
"Другой вопрос, что это абсолютно бессмысленно, потому что Байден вообще не в том психофизическом состоянии. И это фигура однозначно переходного периода. Что касается самой Украины, то вы поймите, что это мина замедленного действия вообще под кого угодно. Это токсично. Сейчас в Госдепартамент, судя по всему, возвращается Виктория Нуланд. Вы что, думаете, там на Нуланд нет компромата на этой Украине? Да там на всех хватит, что называется. Поэтому это всё будут делать из-под полы, особо даже не афишируя", - полагает он.
Кроме того, добавил эксперт, не стоит сбрасывать со счетов то, что американский истеблишмент происходящее в США волнует гораздо больше, чем украинский вопрос.
Перед Байденом сейчас стоят ряд иных значимых проблем.
"Что им там Украина эта, она их вообще никогда не интересовала, это просто как объект сдерживания России, всё. Что касается дальнейшего развития американо-украинских отношений, то Байдену сейчас точно не до Украины. Совсем. Во-первых, у него существует пандемия коронавируса, и конца и края этому нет, совершенно. Во-вторых, сейчас Америка будет расхлебывать последствия этой "Варфоломеевской ночи", которую устроили Трамп со товарищи. Плюс рецессия мировой экономики. Там масса чем заняться можно, и Украина, конечно, даже не в первой десятке", - указал политолог.

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