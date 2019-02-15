Скандал: Продюсер «Би-би-си» рассказал, как делаются фейковые новости

Прошлогодние съемки сцены в госпитале после якобы осуществленной химической атаки в сирийской Думе были постановочными. Об этом написал в своем Twitter продюсер «Би-би-си» по Сирии Риам Далати.

«После шести месяцев расследования я могу без сомнений подтвердить, что сцена, снятая в больнице в Думе, была постановочной. Жертв в госпитале не было», — сообщил он.

По его словам, атака действительно имела место, но произошла она без использования зарина. Необходимо дождаться выводов ОЗХО, чтобы понять, использовался ли хлор.

«Все остальное было сфабриковано для усиления эффекта», — рассказал Риам Далати.

Кроме того, он добавил, что в съемке участвовал «беглый» доктор Абу Бакр Ханан, которого уличили в связях с террористами.

В МИД России в ответ на это заявили о том, Москва хочет услышать официальную позицию «Би-би-си».

«Кульминацией этого театра абсурда можно считать заявления британского продюсера „Би-би-си“, который подтвердил, основываясь на собственных изысканиях, постановочный характер съемок при непосредственном участии деятелей их „Белых касок“», — заявила на брифинге официальный представитель ведомства Мария Захарова.

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Она так же добавила, что британская телерадиокомпания активно освещала эти события, подавая их в ракурсе, выгодном исключительно для коалиции во главе с США.

Напомним, предполагаемая химическая атака произошла во время боев за Восточную Гуту в городе Дума в апреле прошлого года. Об этом сообщили «Белые каски», снявшие кадры из больницы на подконтрольной боевикам территории, где запечатлены жители Думы, в том числе дети, которых врачи якобы пытаются спасти от действия отравляющих веществ.

В применении химического оружия Запад немедленно обвинил официальный Дамаск. Через неделю США и примкнувшие к ним Великобритания и Франция, не дождавшись выводов ОЗХО, без санкции ООН нанесли удары крылатыми ракетами по сирийским объектам, на которых, якобы, могло храниться запрещенное оружие.

Также напомним, что уже тогда в Москве говорили, что кадры являются постановочными, что никаких погибших или раненных никто не видел, не удалось найти ни одного очевидца самого факта атаки. Впрочем, нашелся 11-летний местный мальчик Хасан Диаб, который рассказал, как изображал пострадавшего, за что ему дали печенье и рис.

Тогда же постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин говорил, что российской стороне удалось обнаружить участников «съемок постановочного видео» предполагаемой химатаки в Сирии. Однако все приведенные факты на Западе проигнорировали.

Любопытно, какой будет реакция теперь?

— О том, что медийная продукция «Белых касок» шита белыми нитками и является постановочными провокациями, было понятно и без откровений господина Далати, — отмечает член Бюро президиума партии «Родина», директор Института свободы Федор Бирюков.

— Полагаю, что его признание не вызовет никакой практической реакции со стороны британского, американского и в целом западного истеблишмента, тем более, что это мнение частного лица, высказанное им в социальной сети, а не официальная позиция руководства СМИ. В наше время никому из представителей центров влияния «глубинных государств» не интересна правда. Все оперируют фейковыми новостями, фейковыми смыслами, а провокация стала одним из самых простых и действенных методов продвижения интересов тех или иных групп влияния, в частности — западных правительств и транснациональных корпораций.

Впрочем, фейковая стратегия не всегда срабатывает. Власть Асада не удалось свергнуть ни террором, ни внешнеполитическим давлением. Во многом это произошло из-за того, что сирийские законные власти при официальной поддержке России сами не разменивались на провокации, а всегда следовали духу закона и суверенитета. И теперь многие тайны и секреты информационной войны Запада против режима Асада уже бессмысленно держать в секрете.

В прошлом году сотни активистов «Белых касок» были эвакуированы в Иорданию с помощью Израиля и США. Цирк и клоуны уехали, можно писать в микроблоге ограниченную правду — чтобы опять-таки получить определенную долю общественного внимания, хайпануть и заработать на новости. Пройдет время, и станут известны еще какие-то «сенсационные» или даже «шокирующие» подробности работы западной пропагандистской машины. Но в мире, где ложь давно принимается за норму, никто всерьез об этом задумываться не будет. В основном такие материалы лягут в основу будущих разоблачений, расследований и хронологий.

— «Би-би-си» якобы общественное телевидение и поэтому практикует формальную свободу слова для сотрудников. Впрочем, заявление Далати могут признать неэтичным, не соответствующим статусу сотрудника — отмечает эксперт Центра политического анализа Андрей Тихонов.

«СП»: — Почему это признание появляется сейчас, спустя почти год? Поняли, что Асада сместить не удастся?

— Я всё-таки верю в определенную журналистскую честность. Может быть, до человека наконец-то дошло, что его используют, и он участвовал в провокации.

«СП»: — Вы что-то новое узнали о британских СМИ, в частности, о «Би-би-си»?

— Ничего нового это нам о западном телевидении не говорит. Все было известно ещё в советское время.

«СП»: — Какой будет реакция западных правительств на это откровение?

— Западные правительства будут все игнорировать. Не станут же они кричать, что их разоблачил какой-то журналист. Они Ассанжа пережили и не поперхнулись.

«СП»: — России стоит этот вопрос поднять на международных площадках, например, в ООН? Или бесполезно? Все равно отмажутся?

— ООН давно деградировала. Что только доказали слушания по украинскому вопросу. Но использовать надо любые площадки, чтобы попытаться донести правду.

— Что сенсационного сказал продюсер? Ничего! — комментирует заявление Далати замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров.

— Он напомнил общеизвестный факт: расследование не показало применение зарина, на чем изначально настаивала коалиция, нанесшая впоследствии удар по Сирии. То есть точь в точь повторилась ситуация с пробиркой, которой тряс Колин Пауэлл, обосновывая необходимость американского вторжения в Ирак.

На мой взгляд, дело вот в чем. Понимая, что ситуация близится к развязке и при этом зная телевизионную «кухню», то есть, как и от кого тогда поступила информация, Далати решил подстраховаться, чтобы снять с себя ответственность. Ведь именно на него, как специалиста, отвечающего за Сирию, могут ее и возложить. Он просто не захотел оказаться стрелочником.

«СП»: — В МИД России заявили о том, Москва хочет услышать официальную позицию «Би-би-си». Будет ли она? Или все спишут на «неадекватного сотрудника»?

— Многое зависит от того, готовы ли уже в «Би-би-си» к тому, чтобы в принципе признать факт распространения фейковых новостей в тот период и выйти из этой скандальной истории. Вполне возможно, сотрудник смешал карты своим боссам, выдав это разоблачение раньше намеченного срока. Поэтому существует вероятность предъявления обвинения в некомпетентности именно Далати. Его или весь отдел постараются сделать ответственными за допуск в эфир недостоверной информации. Возможен и другой сценарий: медиаимперия сошлется на личные проблемы Далати, по причине которых он оклеветал своих сослуживцев. Но и в том, и в другом случае для Далати, скорее всего, все закончится печально. И исчезновение из Твиттера аккаунта, через который он поделился этой скандальной информацией, наводит на самые неприятные мысли.

«СП»: — О чем говорит участие «Би-би-си»? Британия — это сплошь машина фейков? Их компании, связанные с правительством, не раз на этом ловили на подобных делах (Cambrige Analytics, Integrity Initiative, Bell Pottinger). Почему этим занимаются, к примеру, не американцы? Лондону больше всех нужно, что ли?

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— Этим занимаются и американцы. Но Великобритания, оставаясь верным союзником США, претендует на более высокие позиции в мировой политике, поэтому очень часто в последнее время становится инициатором разного рода провокаций, чтобы в результате, растолкав локтями геополитических конкурентов, занять равное с США положение на мировой арене. Мы являемся свидетелями попытки нового передела мира.

«СП»: — По-вашему, на Западе уже поняли, что Асада сместить не удастся? Означает ли это, что повторения той истории не будет?

— В широком смысле слова, в Сирии Запад воюет с террористами, Асадом и Россией одновременно. Поэтому сценарии возможны любые. Если для достижения цели нанесения ущерба России понадобится еще в чем-то обвинить Россию, например, в поддержке диктатора, то возможно и возвращение к теме смещения Асада.

«СП»: — Можно ли как-то предотвращать подобные инциденты? Есть ли у нас рычаги для этого, или мы обречены на то, чтобы оправдываться постфактум?

— Только все большее наполнение мирового информационного пространства достоверной информацией способно снизить влияние фейковых новостей. Для этого необходимого расширять не только экономическое, политическое, военное, но и информационное сотрудничество между Россией и странами, к нам тяготеющими. Именно российские информагентства и другие СМИ, имеющие широкую сеть корпунктов по всему миру, должны стать первоисточниками информации для медиаресурсов других государств. Надо учиться у наших соперников. Англосаксы так и действуют, подсаживая другие страны на свою медиаиглу.

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