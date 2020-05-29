Скандал: посол Украины в Германии припомнил немцам Гитлера

Андрей Мельник. Фото: Michael Kappeler/dpa/www.globallookpress.com

Дипломат использовал "железный аргумент" из-за личной обиды

Посол Украины в Германии Андрей Мельник припомнил бывшему канцлеру Германии Герхарду Шредеру преступления нацизма и гибель пяти миллионов украинцев, после того как тот назвал его карликом.

По словам Мельника, которые приводит "Крым. реалии", в нацистской Германии украинцев клеймили как Untermenschen – "недочеловеки", которые подлежали безжалостному истреблению и порабощению.



Дипломат Незалежной позволил это себе из-за личной обиды, что является абсолютным моветоном для дипломата. Мельник раскритиковал Шредера за его высказывания изданию Tagesspiegel о необходимости снять санкции с России.

Но больше всего украинца разозлили слова Шредера о том, что ни один российский президент никогда не отдаст Крым Украине. Также он сказал, что мир в Донбассе будет только в том случае, если Украина станет федеративным государством, а восток страны получит больше автономии.

В МИД Украины назвали это заявление подлым и низким и тут же намекнули, что Шредер продался России. А сам Мельник, как напоминает НСН, предложил Шредеру пари, что Крым непременно вернется "в лоно матери-Украины" еще при жизни последнего.

Это и вызвало жесткую реакцию Шредера, который написал о Мельнике в своем подкасте "Повестка дня" (Die Agenda).

Бывший канцлер заявил, что его слова касались России, и он удивлен, что "не то посол, не то бывший министр иностранных дел, какой-то карлик с Украины, его критикует".