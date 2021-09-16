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Скандал накануне выборов. Раскол организовала "личный врач Навального"

16 сентября 2021, 16:05  •  152 • Политика
Глава "Альянса врачей"* объявила о разрыве отношений с ФБК** и спровоцировала большой скандал. Накануне выборов - это сильный удар по иноагентам.
Глава "Альянса врачей"* (признан иноагентом) Анастасия Васильева публично отреклась от "Фонда борьбы с коррупцией"** (организация иноагент, признана экстремистской и запрещена в России) Алексея Навального. Один иностранный агент объявил о "разводе" с другим. Мощный текст с обвинением "команды Навального" Васильева выложила на своей странице в соцсети "Фейсбук".
Друзья, мне тяжело писать эти слова, но в связи с последними событиями, которые происходят со мной и моими единомышленниками, я хочу сказать о наболевшем. Наш "Альянс врачей"* появился в августе 2018 года. Я решила заняться профсоюзной деятельностью, чтобы облегчить жизнь моим коллегам врачам. Это всегда было и остается моей главной мотивацией. В период пандемии информационную помощь нам оказывал ФБК**. Но только нужда в нас пропала – про нас забыли. Использовали и выкинули,
- написала Васильева.
Собственно говоря, такую судьбу активистам, связанным со структурами Навального, предрекали еще со времён акций на Болотной площади Москвы в 2012-м. Причём, "поматросит и бросит" было ещё не самым плохим вариантом. Потому что вариант "поматросит и посадит" оказывался на деле гораздо хуже.
Кто же виноват во всём, происходящем сейчас? По мнению Васильевой, люди. которых Навальных сгруппировал вокруг себя.
Я очень разочарована. Менеджеры ФБК** сейчас разрушают то, что с таким трудом создавали мы все: для Волкова, Жданова, Певчих власть и деньги оказались важнее судеб. Они сейчас сидят в Европе, а кто-то сидит в тюрьме. Чувствуете разницу? Под угрозой уголовного преследования сейчас находится любой из тех, кто ему верил. И когда их посадят – про них никто не вспомнит. С этого дня прошу не ассоциировать меня и "Альянс врачей"* с ФБК**, - заключает Васильева своё обращение к единомышленникам. - Я, безусловно, не отступаюсь и профсоюз продолжит свою работу. Мы сами разберемся с нашими уголовными делами и справимся с давлением, которое на нас оказывается.
Безусловно, присутствующие в тексте логические противоречия несколько снижают пафос обращения. Например, что это за профсоюз такой "Альянс врачей"*, в котором столь важные решения принимаются не Центральным Советом профсоюза, а единоличным лидером –организатором? Или, какую информационную помощь одному иноагенту может оказывать запрещенный и распущенный (то есть несуществующий) другой иноагент. Впрочем, все эти нестыковки легко убираются, если принять, что "Альянс врачей" – вовсе никакой не профсоюз, и если заменить слово "информационную" на "финансовую". Тогда становится более четкой и суть претензий к осевшим за границей сподвижникам Навального Волкову, Жданову, Певчих и иже с ними: сами уехали, пользуются там вовсю собранными донатами, жируют в своих особняках, а сюда и гроша ломаного не засылают. И тогда всё становится понятным и логичным.
В сети уже выразили сомнение в том, что этот текст написан Васильевой, но авторство она сама подтвердила сразу нескольким СМИ. Сторонники массово высказывают разочарование, спрашивают, кто им вернет потраченные на "Альянс врачей"* годы и обвиняют саму Васильеву в предательстве. В общем, всё идет по накатанному руслу, когда одни оппозиционеры обманули и бросили других оппозиционеров в борьбе за "Прекрасную Россию Будущего", а виноват в этом, конечно, Кремль.
Знатный скандал получился прямо перед выборами с применением "Умного голосования", результаты которого ошеломят адептов секты Навального не меньше, чем откровения Васильевой.
* "Альянс врачей" признан решением Минюста РФ "иностранным агентом"
** "Фонд борьбы с коррупцией" – признан Минюстом РФ иностранным агентом, запрещен, как экстремистская организация.

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