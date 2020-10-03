Скандал на западной Украине:Местные пенсионерки считают, что Украина напала на Россию, и готовы «звать Путина» • 319 • Украина



Невзирая на то, что Украина давно воссоединилась с Европой, ощущения от воссоединения оказались маловпечатляющими, и центральной темой СМИ, политических и общественных обсуждений остаётся тема России.



Не секрет, что популярнейшие позиции площадки для дикуссий давно и прочно завоевал общественный транспорт. Свидетелем и участником подобных прений стала ровенская журналистка Алина Дубовская, о чём с великим прискорбием сообщила в социальной сети.



Дубовская оказалась пассажиром маршрутного такси в Ровенской области, что на западе Украины, в котором ехали пенсионерки, увлеченные дискуссией о России. Дамы активно выражали возмущение повальным воровством власти и войной, которую Украина затеяла против России.



Дубовская привела их диалог.



«— Сволочи, наворовали! А ту войну зачем сделали? Если бы Украина на Россию не напала, то было бы нам хорошо! И покой был бы! — говорит та, что сидит.



— А что же ты думаешь: что им жалко было тот Луганск отдать (России — ред.)? Они же наши братья! — соглашается та, что в очках», — процитировала журналистка своих попутчиц.



Услышанное её откровенно шокировало.



«Я подумала, что мне послышалось. Начинаю прислушиваться и понимаю, что смолчать не смогу», — рассказала она.



Потрясение было настолько невыносимым, что она встала и направилась к беседующим женщинам с решительным намерением привести их в чувство.



«Встаю с места, проталкиваюсь сквозь толпу пассажиров и спрашиваю:



— Простите, а вы в Дубно родились?



— А какое твое вс**тое дело?



— А такое. Скажите-ка, кто на кого напал?



— Украина на Россию. Вот «майдан» сделали и пошли войной! — повторяет мне одна из этих двух.



— Вы понимаете, что вы говорите?! Я не позволю вам здесь озвучивать ваши сепаратистские мысли! Это неуважение к армии!



— А нам пох*й армия! Она наш хлеб жрёт!



Не выдерживаю. Перехожу на крик. Мол, из-за таких как они на Украине такое и творится, что и сама имею отношение к защите Украины. Кричу, что у них отсутствует совесть. Говорю, что пусть уже начинают по-русски говорить, Путина звать с войсками.



— Надо будет, то и позовём!



С другой стороны сидела младшая женщина, лет 40. Вставляет своё видение:



— Ты дура малолетняя (обращаясь к журналистке — ред.), ты жизнь не видела и не знаешь, что тут говоришь! Рот закрой!», — передала Дубовская содержимое своей беседы с попутчицами.



Но и это не всё. Журналистку не менее ужаснуло ещё и то, что «остальные пассажиры поддакивали этой троице». Более того, пожаловалась она, «кто-то предложил силой высадить такую умную меня из маршрутки».



«Вышла сама, предварительно сфотографировав моих оппоненток. Вот вам и патриотизм. Вот вам и ценности. Мне нечего добавить. Мне до боли обидно!», — резюмировала Дубовская.





«Очень обидно! Но это не единичный случай. Видите, автор не выдержала... Не могу выдержать и я. И это не только в городах, в селах то же самое. Насмехаются над АТОшниками, поют хвалебные дифирамбы московским попам, уничтожают язык и хотят в совок. Что дальше ждать???», — с досадой заявила одна из блогеров.



Разумеется, повествование вызвало шквал негодования у единомышленников-подписчиков. Впрочем, как заметил украинский левый активист Андрей Манчук, «на фейсбуке обитает другой народ — не такой, как украинцы».



«Прекрасная история. Представительница гражданского общества случайно столкнулась с народом своей страны», — иронично добавил он, ознакомившись с изложенным Дубовской.



«Это агитационный автобус ГРУ РФ, который специально ездит по Западной Украине. Помните, как организация „Народная воля‟ у Пелевина? C размахом враги работают», — со смехом добавил Манчук.



Напомним, что на Украине вновь активно готовятся принимать меры по отношению к тем, кто отрицает «российскую агрессию». По наблюдениям украинских профессиональных патриотов, таких, как уволенный недавно из ТКГ Витольд Фокин, на Украине очень много. Судя по беседам даже в западноукраинских маршрутках, адептам пресечения и запрещения предстоит работа, которую, как говорится, лопатой не перекидать.

Невзирая на то, что Украина давно воссоединилась с Европой, ощущения от воссоединения оказались маловпечатляющими, и центральной темой СМИ, политических и общественных обсуждений остаётся тема России.Не секрет, что популярнейшие позиции площадки для дикуссий давно и прочно завоевал общественный транспорт. Свидетелем и участником подобных прений стала ровенская журналистка Алина Дубовская, о чём с великим прискорбием сообщила в социальной сети.Дубовская оказалась пассажиром маршрутного такси в Ровенской области, что на западе Украины, в котором ехали пенсионерки, увлеченные дискуссией о России. Дамы активно выражали возмущение повальным воровством власти и войной, которую Украина затеяла против России.Дубовская привела их диалог.«— Сволочи, наворовали! А ту войну зачем сделали? Если бы Украина на Россию не напала, то было бы нам хорошо! И покой был бы! — говорит та, что сидит.— А что же ты думаешь: что им жалко было тот Луганск отдать (России — ред.)? Они же наши братья! — соглашается та, что в очках», — процитировала журналистка своих попутчиц.Услышанное её откровенно шокировало.«Я подумала, что мне послышалось. Начинаю прислушиваться и понимаю, что смолчать не смогу», — рассказала она.Потрясение было настолько невыносимым, что она встала и направилась к беседующим женщинам с решительным намерением привести их в чувство.«Встаю с места, проталкиваюсь сквозь толпу пассажиров и спрашиваю:— Простите, а вы в Дубно родились?— А какое твое вс**тое дело?— А такое. Скажите-ка, кто на кого напал?— Украина на Россию. Вот «майдан» сделали и пошли войной! — повторяет мне одна из этих двух.— Вы понимаете, что вы говорите?! Я не позволю вам здесь озвучивать ваши сепаратистские мысли! Это неуважение к армии!— А нам пох*й армия! Она наш хлеб жрёт!Не выдерживаю. Перехожу на крик. Мол, из-за таких как они на Украине такое и творится, что и сама имею отношение к защите Украины. Кричу, что у них отсутствует совесть. Говорю, что пусть уже начинают по-русски говорить, Путина звать с войсками.— Надо будет, то и позовём!С другой стороны сидела младшая женщина, лет 40. Вставляет своё видение:— Ты дура малолетняя (обращаясь к журналистке — ред.), ты жизнь не видела и не знаешь, что тут говоришь! Рот закрой!», — передала Дубовская содержимое своей беседы с попутчицами.Но и это не всё. Журналистку не менее ужаснуло ещё и то, что «остальные пассажиры поддакивали этой троице». Более того, пожаловалась она, «кто-то предложил силой высадить такую умную меня из маршрутки».«Вышла сама, предварительно сфотографировав моих оппоненток. Вот вам и патриотизм. Вот вам и ценности. Мне нечего добавить. Мне до боли обидно!», — резюмировала Дубовская.«Очень обидно! Но это не единичный случай. Видите, автор не выдержала... Не могу выдержать и я. И это не только в городах, в селах то же самое. Насмехаются над АТОшниками, поют хвалебные дифирамбы московским попам, уничтожают язык и хотят в совок. Что дальше ждать???», — с досадой заявила одна из блогеров.Разумеется, повествование вызвало шквал негодования у единомышленников-подписчиков. Впрочем, как заметил украинский левый активист Андрей Манчук, «на фейсбуке обитает другой народ — не такой, как украинцы».«Прекрасная история. Представительница гражданского общества случайно столкнулась с народом своей страны», — иронично добавил он, ознакомившись с изложенным Дубовской.«Это агитационный автобус ГРУ РФ, который специально ездит по Западной Украине. Помните, как организация „Народная воля‟ у Пелевина? C размахом враги работают», — со смехом добавил Манчук.Напомним, что на Украине вновь активно готовятся принимать меры по отношению к тем, кто отрицает «российскую агрессию». По наблюдениям украинских профессиональных патриотов, таких, как уволенный недавно из ТКГ Витольд Фокин, на Украине очень много. Судя по беседам даже в западноукраинских маршрутках, адептам пресечения и запрещения предстоит работа, которую, как говорится, лопатой не перекидать. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



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