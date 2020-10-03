Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина уже не скрывает намерений захватить Донбасс. Грызлов вскрыл планы Киева
Русские прорвали оцепление США, американцы выслали подкрепление: анклав в Сирии ...
Решение Путина вызвало панику в Финляндии: Запрет на вывоз леса-кругляка обрушил...
Песков тонко поддел американских политиков за "щенка Путина"
Главная / Украина

Скандал на западной Украине:Местные пенсионерки считают, что Украина напала на Россию, и готовы «звать Путина»

03 октября 2020, 14:50  •  319 • Украина


Невзирая на то, что Украина давно воссоединилась с Европой, ощущения от воссоединения оказались маловпечатляющими, и центральной темой СМИ, политических и общественных обсуждений остаётся тема России.

Не секрет, что популярнейшие позиции площадки для дикуссий давно и прочно завоевал общественный транспорт. Свидетелем и участником подобных прений стала ровенская журналистка Алина Дубовская, о чём с великим прискорбием сообщила в социальной сети.

Дубовская оказалась пассажиром маршрутного такси в Ровенской области, что на западе Украины, в котором ехали пенсионерки, увлеченные дискуссией о России. Дамы активно выражали возмущение повальным воровством власти и войной, которую Украина затеяла против России.


Дубовская привела их диалог.

«— Сволочи, наворовали! А ту войну зачем сделали? Если бы Украина на Россию не напала, то было бы нам хорошо! И покой был бы! — говорит та, что сидит.

— А что же ты думаешь: что им жалко было тот Луганск отдать (России — ред.)? Они же наши братья! — соглашается та, что в очках», — процитировала журналистка своих попутчиц.

Услышанное её откровенно шокировало.

«Я подумала, что мне послышалось. Начинаю прислушиваться и понимаю, что смолчать не смогу», — рассказала она.

Потрясение было настолько невыносимым, что она встала и направилась к беседующим женщинам с решительным намерением привести их в чувство.

«Встаю с места, проталкиваюсь сквозь толпу пассажиров и спрашиваю:

— Простите, а вы в Дубно родились?

— А какое твое вс**тое дело?

— А такое. Скажите-ка, кто на кого напал?

— Украина на Россию. Вот «майдан» сделали и пошли войной! — повторяет мне одна из этих двух.

— Вы понимаете, что вы говорите?! Я не позволю вам здесь озвучивать ваши сепаратистские мысли! Это неуважение к армии!

— А нам пох*й армия! Она наш хлеб жрёт!

Не выдерживаю. Перехожу на крик. Мол, из-за таких как они на Украине такое и творится, что и сама имею отношение к защите Украины. Кричу, что у них отсутствует совесть. Говорю, что пусть уже начинают по-русски говорить, Путина звать с войсками.

— Надо будет, то и позовём!

С другой стороны сидела младшая женщина, лет 40. Вставляет своё видение:

— Ты дура малолетняя (обращаясь к журналистке — ред.), ты жизнь не видела и не знаешь, что тут говоришь! Рот закрой!», — передала Дубовская содержимое своей беседы с попутчицами.

Но и это не всё. Журналистку не менее ужаснуло ещё и то, что «остальные пассажиры поддакивали этой троице». Более того, пожаловалась она, «кто-то предложил силой высадить такую умную меня из маршрутки».

«Вышла сама, предварительно сфотографировав моих оппоненток. Вот вам и патриотизм. Вот вам и ценности. Мне нечего добавить. Мне до боли обидно!», — резюмировала Дубовская.


«Очень обидно! Но это не единичный случай. Видите, автор не выдержала... Не могу выдержать и я. И это не только в городах, в селах то же самое. Насмехаются над АТОшниками, поют хвалебные дифирамбы московским попам, уничтожают язык и хотят в совок. Что дальше ждать???», — с досадой заявила одна из блогеров.

Разумеется, повествование вызвало шквал негодования у единомышленников-подписчиков. Впрочем, как заметил украинский левый активист Андрей Манчук, «на фейсбуке обитает другой народ — не такой, как украинцы».

«Прекрасная история. Представительница гражданского общества случайно столкнулась с народом своей страны», — иронично добавил он, ознакомившись с изложенным Дубовской.

«Это агитационный автобус ГРУ РФ, который специально ездит по Западной Украине. Помните, как организация „Народная воля‟ у Пелевина? C размахом враги работают», — со смехом добавил Манчук.

Напомним, что на Украине вновь активно готовятся принимать меры по отношению к тем, кто отрицает «российскую агрессию». По наблюдениям украинских профессиональных патриотов, таких, как уволенный недавно из ТКГ Витольд Фокин, на Украине очень много. Судя по беседам даже в западноукраинских маршрутках, адептам пресечения и запрещения предстоит работа, которую, как говорится, лопатой не перекидать.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



319
Источник
Похожие новости
02 октября 2020, 01:15
Украинский журналист грязно обматерил лидеров Беломайдана
02 октября 2020, 06:45
Почти 3 тысячи бортов украинской авиации: разворованы, проданы, разбиты
02 октября 2020, 12:15
Скандал: Украинский телеканал шокировал «патрiотiв» опросом о Путине
03 октября 2020, 05:40
В СНБО заявили о планах пригласить на Украину американские базы
02 октября 2020, 14:05
«Коля, мы все заберем!» Гео Лерос опубликовал новый компромат на своих зе-коллег
03 октября 2020, 11:10
В украинских СМИ призвали покончить с растлителем Порошенко выстрелом в голову
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 октября 2020, 01:05
"На Ефремова похож": Европе представили первого трансгендерного вице-премье...
03 октября 2020, 05:40
В СНБО заявили о планах пригласить на Украину американские базы
03 октября 2020, 01:05
Новый польско-шведский союз против России
03 октября 2020, 04:45
Пытаются найти крайних? Ливан потребовал арестовать русских по делу о взрыве в Бейрут...
03 октября 2020, 01:05
Политолог показал "роковую заразительницу" Трампа: Ждём заявления о "р...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 сентября 2020, 22:05
"Будет бить вся российская армия": Баранец об участии Москвы в войне Армении и Азербайджана
30 сентября 2020, 16:15
Русские прорвали оцепление США, американцы выслали подкрепление: анклав в Сирии разбит?
30 сентября 2020, 23:35
Армении указали на глупые ошибки в общении с Россией: "Хотелось бы напомнить..."
02 октября 2020, 00:20
Свыше тысячи убитых и почти 200 танков. Армения раскрыла потери Азербайджана в Карабахе
30 сентября 2020, 01:35
«Реальный геноцид»: с 1 ноября на Украине дорожает на 45% газ, на 86% электроэнергия и на 22% вода
28 сентября 2020, 12:55
"Вот нам и доказательство": Политолог объяснил тайный визит Меркель к "отравленному" Навальному
26 сентября 2020, 16:55
"Отдадут Крым - или останутся без штанов": На Украине разработали новый план возвращения полуострова
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.