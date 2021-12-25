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Скандал на Украине: У конституционного судьи нашли тайную собственность в Крыму

25 декабря 2021, 00:35  •  24 • Политика
НАПК Украины обнаружило, что конституционный судья не задекларировал землю в Крыму. Теперь ему грозит уголовная ответственность.
У судьи Конституционного суда Украины обнаружили тайную собственность в Крыму. Правда вскрылась во время проверки деклараций о доходах, сообщило Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).
Отмечается, что ведомство обнаружило несоответствия в декларации судьи Конституционного суда Виктора Кривенко, который "забыл" указать, что ему принадлежит земельный участок в Крыму. Его стоимость в НАПК оценили в 4 миллиона гривен, или 147 тысяч долларов.
Добавляется, что действия этого судьи, по законам Украины, подпадают под уголовную ответственность. Все материалы по этому делу переданы в Национальное антикоррупционное бюро, гласит сообщение НАПК.
Напомним, что госпереворот 2014 года на Украине проводился в том числе под лозунгом борьбы с коррупцией. Однако после свержения президента Украины Виктора Януковича коррупции не только не стало меньше - её наоборот прибавилось в разы. Об этом в открытую говорят даже западные издания и официальные лица.

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