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Скандал на Украине: Ан-26 разбился из-за того, что пропускал борт с сыном командующего ВВС?

03 октября 2020, 16:40  •  95 • Украина

Вчера в эфире программы «Свободы слова Савика Шустера» на украинском ТВ прозвучали скандальные обвинения в адрес командования украинских ВВС.

Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил, что разбившийся Ан-26 с курсантами не получил разрешение на своевременную посадку, так как полосу держали для борта, на котором находился сын командующего ВВС ВСУ Сергея Дроздова.

По словам Кучера, когда аварийный борт запросил посадку, ее не дали сразу, отдав предпочтение другому самолету. По его словам, между запросом Ан-26 на экстренную посадку и разрешением на нее прошла одна минута.

«Минута играет большую роль. Никто не отрицает, что другой борт садился, когда руководитель полетов знал о неисправности самолета, потерпевшего в итоге крушение», — подчеркнул губернатор Харьковской области.

Реакция командующего ВВС Украины

В студии в это время присутствовал и сам командующий ВВС Украины Сергей Дроздов. Он подтвердил, что в момент трагедии его сын, который учится в том же училище, также принимал участие в полётах, но «был на другом самолете».

«Второй самолет никак не мешал», — заявил Дроздов. Мешал, исходя из его слов, недостаток горюче-смазочных материалов, чтобы у каждого курсанта были полеты отдельно с инструктором.

После этого губернатор Кучер вновь вышел в эфир по видеосвязи и прямо спросил Дроздова: «Приоритет на посадку был дан тому самолету, где был ваш сын. При этом второй борт был неисправен. Какому борту должны были отдать приоритет?»

Дроздов явно занервничал. «Как и все родители, я получил информацию о крушении самолета и 20 минут был в том же состоянии, что и другие родители. Вот ответ на ваш вопрос. Посчитайте, разберитесь, а потом обвиняйте руководителя полетов. Я не давал (ему) указания», — утверждает командующий ВВС ВСУ.

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