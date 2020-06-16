Скандал или бизнес? Продажу Конституции России с поправками до голосования объяснили

Версия Конституции с поправками появилась в продаже в томских книжных магазинах. Голосование по поправкам пока не состоялось, поэтому на обложке издания сразу отмечено:

"...вступает в силу со дня опубликования результатов голосования".

Напомним, всеобщее голосование по поправкам будет проходить неделю - с 25 июня. Финальным днём станет 1 июля. Таким образом планируют избежать массового притока голосующих на избирательные участки - это особый санитарно-эпидемиологический контроль в дни пандемии коронавируса.

В беседе с изданием vtomske.ru представители магазина, где продаётся Конституция с поправками, пояснили, что в наличии есть 40 экземпляров. Поступила версия 11 июня.

"Покупают пока не очень активно, потому что их особо не выставляют. Но покупатели спрашивают", - пояснили представители сети.

Надо сказать, скандала из новости не получилось хотя бы потому, что в издании прямо говорится ещё и о том, что поправки не вступят в силу, если граждане России за них не проголосуют. В этом случае Конституция с поправками станет лишь сувениром. Впрочем, как известно, срезы общественного мнения показывают, что большинство в России поправки поддерживают. Окончательное решение о поправках мы узнаем после 1 июля.