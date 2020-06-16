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Скандал или бизнес? Продажу Конституции России с поправками до голосования объяснили
16 июня 2020, 17:00 • 104 • Политика
В книжных магазинах города томичам стала доступна Конституция РФ с поправками, выдвинутыми на общероссийское голосование. Впрочем, уже на обложке написано, что в силу поправки вступят только в случае успешного голосования в их пользу.
Версия Конституции с поправками появилась в продаже в томских книжных магазинах. Голосование по поправкам пока не состоялось, поэтому на обложке издания сразу отмечено:
"...вступает в силу со дня опубликования результатов голосования".
Напомним, всеобщее голосование по поправкам будет проходить неделю - с 25 июня. Финальным днём станет 1 июля. Таким образом планируют избежать массового притока голосующих на избирательные участки - это особый санитарно-эпидемиологический контроль в дни пандемии коронавируса.
В беседе с изданием vtomske.ru представители магазина, где продаётся Конституция с поправками, пояснили, что в наличии есть 40 экземпляров. Поступила версия 11 июня.
"Покупают пока не очень активно, потому что их особо не выставляют. Но покупатели спрашивают", - пояснили представители сети.
Надо сказать, скандала из новости не получилось хотя бы потому, что в издании прямо говорится ещё и о том, что поправки не вступят в силу, если граждане России за них не проголосуют. В этом случае Конституция с поправками станет лишь сувениром. Впрочем, как известно, срезы общественного мнения показывают, что большинство в России поправки поддерживают. Окончательное решение о поправках мы узнаем после 1 июля.
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