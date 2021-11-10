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Скандал года? Спецслужбы подбросили в Минск второго "убийцу Кеннеди"

10 ноября 2021, 08:50  •  403 • Политика
В Белоруссии и России эта новость вызвала граничащее с умилением удивление, хотя должна была бы заставить насторожиться. В Минске попросил политического убежища преследуемый по надуманным обвинениям у себя на родине гражданин США Эван Ньюман. Этот участник "штурма Капитолия" перешёл по болотам украинско-белорусскую границу и 10 ноября станет звездой специального телерепортажа "Гудбай, Америка". Это происшествие с удовольствием – и в первых рядах – освещают иноагенты от СМИ в России и "Новая газета". Неужели наша историческая память так коротка? Разве мы уже забыли о Ли Харви Освальде, отправившемся после нескольких лет жизни в Минске под эгидой КГБ "убивать" президента США?

"Простой американец"

Многие встретили эту новость с торжеством: не только белорусы бегут в США от "деспотического" режима, но есть движение и во встречном направлении. Наглядным примером последнего стал попросивший у Батьки политического убежища сторонник экс-президента США Дональда Трампа Эван Ньюман, у которого возникли проблемы с американскими властями после участия в "штурме Капитолия".
Кое-что беглец из Калифорнии уже рассказал о себе телеканалу "Беларусь-1", который сопроводил этот рассказ таким вступлением:
Судя по его истории, он как раз тот самый простой американец, чьи магазины жгли представители движения BLM, кто искал справедливости, задавал неудобные вопросы, но потерял практически всё и преследуется правительством США. Наш эксклюзив. Мы готовим специальный репортаж об американце, бежавшем через полмира, чтобы попросить убежища в Беларуси.
"Уроженец Калифорнии, среднее образование, двое детей, занимается бизнесом по производству сумок. Американец, каких миллионы. Разумеется, политически активный, но не такой, как Эдвард Сноуден. Никакого доступа к госсекретам. Однако что-то заставляет его бежать из страны сказочных свобод и возможностей…", – добавил с подколкой белорусский телеканал, предоставив слово жертве американского беззакония.

Вы в это верите?

Они добавили мою фотографию в список самых разыскиваемых ФБР преступников. Меня предупредили: у меня много друзей, работающих на правительство. Я знал, что меня сразу опознают, и поэтому уехал. Я начал скрываться, ездить по Америке. Я нанял юриста, и он сказал, что я могу поехать в Европу в командировку, чтобы выиграть время. И тогда станет ясно, что происходит с моими делами. Ведь никаких судебных разбирательств не проводилось. Поэтому я уехал,
– рассказал Ньюман. После чего продолжал: "Да, меня обвиняют, я полагаю, по шести делам. И я думаю, что все они являются уголовными преступлениями. Уголовное преступление – это очень серьёзное обвинение. Оно означает, что вы причинили кому-то или чему-то вред. Я не считаю, что я совершил какое-либо преступление, одно из обвинений было очень обидным. Утверждается, что я ударил офицера полиции. Это не имеет никаких оснований".
Штурм Капитолия. Фото: Thomas Hengge / shutterstock
Ньюман, по его словам, улетел из США в Италию в марте, оттуда на поезде проследовал в Швейцарию, где пересел на автомобиль, на котором въехал в Германию, потом – в Польшу, откуда – на Украину, где поселился в съёмной квартире в Житомире. Он прожил в этом украинском городе четыре месяца, но однажды, увидев за собой слежку, ринулся в Белоруссию, где был задержан пограничниками 15 августа при пересечении границы и попросил убежище.
Это ужасно. Это политическое преследование… Не расследование уголовного преступления, а именно политическое преследование. И это такой уровень, с которым я ничего не могу сделать,
– сетует американец, которому, согласно изданию California News Times, "шьют" нападение, сопротивление, препятствование полицейским, насильственное вторжение и незаконные действия в здании Капитолия.
Такой вот захватывающий детектив. Или банальная подстава, на которую в Белоруссии, власти которой предъявляют аналогичные обвинения своим оппозиционерам, кажется, клюнули, что так напомнило трагедию более чем полувековой давности.

Что смущает?

Почему клюнули и почему трагедию? Попытаемся ответить на эти законные вопросы. Начнём с первого. 10 ноября, когда белорусское TV выдаст о Ньюмане уже анонсированный спецрепортаж, подробностей, разумеется, станет больше. Но даже тех, что есть, достаточно для того, чтобы усомниться в правдивости версии "беглеца". В ней много чего настораживает. Это и "много друзей, работающих на правительство". И "командировка" в Европу. Та лёгкость, с которой, будучи в розыске у всемогущего ФБР с обвинениями по шести пунктам, он смог покинуть США. Если это оказалось так просто, зачем Ньюман запутывал следы, перемещаясь на поездах и автомашинах по Европе? Зачем он поселился почти на полгода в стране, которая управляется из США, где законы являются фикцией и его в любой момент могли схватить и выдать на родину? Это случилось по глупости или Ньюмана чему-то обучали на Украине в плане его будущей белорусской, а, может быть, затем и русской миссии?
Подозрение оправдано хотя бы уже тем, что он принимал достаточно активное участие в успешной провокации спецслужб США под названием "штурм Капитолия", куда "засланные казачки" ФБР и других спецслужб увлекли ничего не подозревавших, законопослушных сторонников Трампа, возмущённых кражей президентских выборов. Это было сделано для того, чтобы не допустить срыва в Конгрессе сертификации их результатов, чтобы запугать руководство Республиканской партии, которое в этой ситуации отшатнулось – вместе со сторонниками Трампа в армии – от президента и поддержало узурпацию демократами власти в стране. Да и сам Трамп был сломлен именно тогда.
Есть все основания утверждать, что активные участники этой гениальной провокации – вольно или невольно – действовали по указке и в интересах обожающего именно такие методы американского "глубинного государства". То есть это либо провокаторы, сотрудники спецслужб под прикрытием, либо те, кем можно легко манипулировать. Ньюман точно принадлежит к одной из двух этих опасных категорий.

В кого метят?

В кого в таком случае метит данная провокация? Похоже, что сразу в трёх президентов – одного бывшего и двух действующих. Начнём с бывшего, который с этой ролью пока не смирился и мечтает вернуться. Это, конечно, Дональд Трамп. Весь мир сейчас увидел, какие у него сторонники, – пускаются в бега через полмира, чтобы оказаться под крылом "последнего диктатора Европы", "жестоко подавляющего" свой народ.
Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Получите свою порцию грязи, мистер Трамп! И только попробуйте вернуться!
Задача скомпрометировать Трампа и его сторонников имеет для нас второстепенное значение – они нам не друзья и добра не желают, это внутриполитические американские тёрки. Когда выше речь зашла о трагедии, совсем не это имелось в виду, а печальная – для нас – история более чем полувековой давности, которая сильнее повлияла на Россию и мир, чем многие думают.

Повторение пройденного

В 1959 году, попетляв, как и Ньюман, по миру, в Москве появился якобы разочаровавшийся в США американский морпех Ли Харви Освальд и попросил советское гражданство. Это была "подсадная утка" американских спецслужб и кандидат на "утилизацию" в крупной международной провокации, которому готовили соответствующую биографию, о чём он совершенно не догадывался.
В Москве после недолгих колебаний согласились оставить беглого американца – главным образом в пропагандистских целях. Мотивировка была точно такая, как сейчас в Минске: вот, смотрите, бегут не только от нас, но и к нам, даже из США!
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Ли Харви Освальд. Фото: globallookpress
Дальше сходства становится ещё больше, как и зловещих совпадений.
Освальда поселили в Минске в элитном доме на улице Коммунистической и устроили токарем на заводе имени Ленина, производившем бытовую и… военно-космическую электронику. Его обучал русскому языку Станислав Шушкевич, поставивший в 1991 году свою подпись от имени Белоруссии под Беловежскими соглашениями.
Освальду платили в пять раз больше, чем за аналогичную работу его советским коллегам. У него появилась русская жена Марина, которая жива до сих пор.
Однако якобы "фанатик" СССР выдержал лишь несколько лет советской жизни, записав в своем дневнике:
Работа серая, деньги негде тратить, нет ночных клубов и боулинга, нет мест отдыха, кроме профсоюзных танцев. С меня достаточно.
В 1962 году Освальд "затосковал" по США, и гуманные американские власти его запросто пустили обратно вместе с женой и дочкой. А уже в следующем году бывший морпех, имевший кураторов из ЦРУ даже в Техасе, был "утилизирован" американским "глубинным государством" – чтобы, списав на него убийство отбившегося от рук президента Джона Кеннеди, получить возможность шантажировать Россию.

Подходящий экземпляр

Понятно, что убивать Кеннеди Никите Хрущёву просто не могло прийти в голову. Освальд не был связан с советской разведкой и не мог подобраться к президенту США. Кеннеди он не убивал: в момент выстрелов по президентскому кортежу его вообще не было на шестом этаже книгохранилища в Далласе – он перекусывал на первом. Кеннеди убили другие – уже известно, кто и сколько киллеров в этом участвовали, кто конкретно президента заказал. Но это другая история.
Однако официально это преступление комиссия Уоррена повесила именно на беглеца в СССР и обратно. Доказать при желании наличие связей Освальда с КГБ не составляло никакого труда – понятно, что спецслужбы не могли не контактировать с перебежчиком. И Москва, похоже, страшно дорого заплатила за то, что Вашингтон не стал раскручивать "русские связи" Освальда, которому именно для такого случая американские спецслужбы, повторим, и сделали соответствующую биографию.
По косвенным признакам, шантаж был, и очень успешный. Не эскапады ли лично недалёкого, выращенного ЦРУ на заклание Освальда в Москве и Минске стали толчком к тому, что СССР не разоблачил лунную аферу США, втянулся в закулисные сделки с американцами, клюнул на фальшивую и в конечном счёте погубившую его международную разрядку? Очень может быть. Трудно поэтому отделаться от ощущения дежавю в Минске с "Освальдом"-Ньюманом. Дважды вляпаться в одно и то же было бы совсем глупо.

Что с того?

Если кто ещё не понял, то от Эвана Ньюмана, независимо от того, кем он является на деле, требуется только одно: какое-то время потусоваться в Белоруссии, а потом "заскучать" и переместиться куда-нибудь на Запад. После этого американцы смогут приклеить ему любую белорусскую или русскую биографию и использовать этого мистера по назначению. Чем их спецслужбы наверняка и займутся.
Судя по прецеденту Освальда, мало Москве и Минску не покажется.

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