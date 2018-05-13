Скалы чёрной реки. Ядерная свалка • 57 • Аналитика



Общественность забила тревогу, когда среди населения Сахалинской области стал заметен рост онкологических заболеваний. По данным министерства здравоохранения Сахалинской области, смертность населения от новообразований (в том числе от злокачественных) на 100 000 населения в 2016 году составила 241 чел., что выше уровня предыдущего года на 5,6% и выше среднего аналогичного показателя по РФ на 19,7%.



Охотское море вокруг острова Сахалин давно превращено в огромную ядерную свалку. Только по официальным данным, в период с 1969 по 1991 гг. в Охотском и Японском морях было сброшено не менее 1,2 кКи жидких РАО (радиоактивных отходов), а также затоплены твердые РАО (это 6868 контейнеров, 38 судов и более 100 отдельных крупногабаритных объектов, общей активностью 6,9 кКи).





Попадание 1 Ки (кюри) стронция в организм человека (например, с заражённой рыбой) может привести к очень тяжелым последствиям: раку желудка, крови, костного мозга.



Сахалинский общественник, бывший директор «Сахалин-геоинформ» Вячеслав Федорченко, ссылаясь на официальные документы Главного управления навигации и океанографии Минобороны РФ, сообщил депутатам Сахалинской областной думы, что к 1996 году в Охотском море ВМФ было затоплено 39 РИТЭГов (возле маяков и в районе базирования гидрографических отрядов ВМФ). До 1998 года не было регламентирующего документа, который бы обязывал их сдавать радиоизотопные генераторы на утилизацию. "Находясь в агрессивной морской среде, изделия типа РИТЭГ саморазрушаются. Таким образом, резкое увеличение онкозаболеваний в ДФО может являться следствием санкционированной утилизации РИТЭГов методом затопления", — считает он.







РИТЭГ (радиоизотопный термоэлектрический генератор) — радиоизотопный источник электроэнергии, использующий тепловую энергию радиоактивного распада. Он предназначался для электропитания необслуживаемых автоматически действующих средств навигационного оборудования – световых маяков, радиомаяков, светящих навигационных знаков, радиолокационных маяков-ответчиков, расположенных в труднодоступных районах морского побережья. Там, где использование иных источников электропитания затруднительно или практически невозможно.



По сравнению с ядерными реакторами, использующими цепную реакцию, РИТЭГи значительно меньше и конструктивно проще. Выходная мощность РИТЭГа невелика (до нескольких сотен ватт) при небольшом КПД. Зато в них нет движущихся частей, и они не требуют обслуживания на протяжении всего срока службы, который может исчисляться десятилетиями.



Кстати, ни в коем случае нельзя при обнаружении РИТЭГа приближаться к нему ближе 500 метров! Дело было в Мурманской области несколько лет назад. Воры, имевшие доступ к месту хранения РИТЭГов, разобрали несколько генераторов. Все детали, включая защиту из обедненного урана, были похищены. Преступников так и не нашли. Учёные предположили, что их гарантированно нет в живых, так как они получили смертельную дозу облучения.



По данным В. Федорченко, возле Сахалина также затоплен космический спутник, оборудованный ядерной энергоустановкой (неуспешный запуск в 1993 году с Байконура), и стратегический бомбардировщик Ту-95 с двумя ядерными бомбами, потерпевший катастрофу в 1976 году в заливе Терпения.



"Уже сейчас фактически в каждой пойманной рыбе имеется радиоизотопное загрязнение стронцием-90 и цезием-133, которые имеют свойство накапливаться в организме человека. Есть закон об охране окружающей среды, запрещающий сброс радиоактивных отходов в море, где затопленные РИТЭГи по классификации отнесены к первому классу опасности. Значит, РИТЭГи должны быть найдены и соответствующим образом захоронены. Таков закон. Все остальное — демагогия", — считает В. Федорченко. Он добавил, что в противном случае затопленные установки будут представлять опасность еще 600-800 лет. ЭТА больше нет



Сегодня, по словам Вячеслава Федорченко, космическими снимками затопленного стратегического бомбардировщика Ту-95 с атомными бомбами на борту располагают многие ведомства. Эти документальные доказательства появились благодаря такому методу, как дистанционное зондирование Земли. С помощью этого метода можно обнаружить все затопленные радиоактивные корабли, подлодки и самолеты. Есть точные координаты космического аппарата с ядерной энергоустановкой в Анивском заливе. Известны местонахождение 5 из 38 затопленных кораблей с ядерными отходами в заливе Терпения. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору своим письмом №НЮ-48/23 подтвердила затопление ядерных объектов в определенных районах акватории Тихого океана.







Руководитель гидрографической службы ТОФ Геннадий Непомилуев сообщил депутатам Сахалинской областной думы, что Тихоокеанский флот (ТОФ) в 2018 году продолжит поиски радиоизотопного термоэлектрогенератора (РИТЭГ), затопленного в Охотском море.



Он рассказал, что в 1970-1990-х годах на балансе ТОФ находилось 148 РИТЭГов. Из них 147 в настоящее время выведены из эксплуатации и переданы на временное хранение в Дальневосточный центр по обращению с радиоактивными отходами. По всем установкам у ТОФ есть документы, где они сегодня находятся и когда были утилизированы.



Один РИТЭГ в 1987 году при доставке вертолетом на маяк ТОФ был аварийно сброшен в море в районе мыса Низкий из-за неблагоприятных метеоусловий и риска падения вертолета. Координаты затопления — неизвестны. Поиски генератора велись все эти годы, но результатов не дали. С 2012 года ТОФ ежегодно в районе мыса Низкий проводит мониторинг — водолазное обследование, эхолокацию, замер уровня радиации, забор проб грунта и воды. Г. Непомилуев подчёркивает, что этот район закрыт для промысла и прочей производственной деятельности, пока не найден РИТЭГ. Общественная палата пошла на прорыв



Сахалинская областная дума направляла обращения в Росатом и в Минобороны РФ по данной информации общественников, но эти ведомства не подтвердили затопление 39 РИТЭГов, бомбардировщика и космического спутника. Тем не менее, население региона обеспокоено ростом онкозаболеваний, и причина такой тенденции до сих пор неизвестна.



В 2013 году газета «Комсомольская правда» провела собственное расследование версии о затонувшем бомбардировщике Ту-95 с атомными бомбами на борту у побережья Сахалина. Согласиться или не согласиться с результатами расследования, решать вам. Ссылка на расследование «КП».



Похоже, что ситуация, сложившаяся в акватории Охотского моря, замалчивается теми, кто не заинтересован в раскрытии этой информации. В период развала армии и флота после 90-х годов в стране творилась форменная анархия, так что неудивительно появление подводных радиоактивных захоронений. Спрятать концы в воду — это как раз подходящее выражение. Но эту проблему надо решать!



Депутаты Сахалинской областной думы на заседании регионального парламента 3 мая 2018 года приняли текст обращения к премьер-министру Дмитрию Медведеву и министру обороны Сергею Шойгу. Оба обращения касаются одной темы — рассмотреть вопрос об обеспечении радиоэкологической безопасности дальневосточных морей и необходимости подъема с морского дна потенциально опасных объектов. Остаётся ждать принятия решений на самом высоком уровне.



Для справки.



В октябре 2017 года в Москве состоялось заседание рабочей группы "Обеспечение экологической безопасности и рационального использования природных ресурсов" в составе государственной комиссии по вопросам развития Арктики под председательством министра природных ресурсов и экологии РФ С.Е. Донского. Оно было посвящено вопросам состояния затопленных в арктических морях объектов с радиоактивными отходами (РАО), отработавшим ядерным топливом (ОЯТ) и возможным вариантам финансирования их подъема. На заседании озвучено, что в арктических морях затоплено 17 000 контейнеров и 19 судов с РАО, 14 ядерных реакторов, в пяти из которых содержится ОЯТ, 735 единиц радиоактивных конструкций. Там же затоплено 2 атомные подводные лодки, одна из которых с невыгруженным ОЯТ. Остров Сахалин у восточного побережья Азии — дальний уголок России. Это крупнейший остров России, омываемый Охотским и Японским морями. Название «Сахалин» происходит от маньчжурского названия реки Амур — «Сахалян-Улла», что в переводе означает «Скалы чёрной реки».Общественность забила тревогу, когда среди населения Сахалинской области стал заметен рост онкологических заболеваний. По данным министерства здравоохранения Сахалинской области, смертность населения от новообразований (в том числе от злокачественных) на 100 000 населения в 2016 году составила 241 чел., что выше уровня предыдущего года на 5,6% и выше среднего аналогичного показателя по РФ на 19,7%.Охотское море вокруг острова Сахалин давно превращено в огромную ядерную свалку. Только по официальным данным, в период с 1969 по 1991 гг. в Охотском и Японском морях было сброшено не менее 1,2 кКи жидких РАО (радиоактивных отходов), а также затоплены твердые РАО (это 6868 контейнеров, 38 судов и более 100 отдельных крупногабаритных объектов, общей активностью 6,9 кКи).Сахалинский общественник, бывший директор «Сахалин-геоинформ» Вячеслав Федорченко, ссылаясь на официальные документы Главного управления навигации и океанографии Минобороны РФ, сообщил депутатам Сахалинской областной думы, что к 1996 году в Охотском море ВМФ было затоплено 39 РИТЭГов (возле маяков и в районе базирования гидрографических отрядов ВМФ). До 1998 года не было регламентирующего документа, который бы обязывал их сдавать радиоизотопные генераторы на утилизацию. "Находясь в агрессивной морской среде, изделия типа РИТЭГ саморазрушаются. Таким образом, резкое увеличение онкозаболеваний в ДФО может являться следствием санкционированной утилизации РИТЭГов методом затопления", — считает он.Кстати, ни в коем случае нельзя при обнаружении РИТЭГа приближаться к нему ближе 500 метров! Дело было в Мурманской области несколько лет назад. Воры, имевшие доступ к месту хранения РИТЭГов, разобрали несколько генераторов. Все детали, включая защиту из обедненного урана, были похищены. Преступников так и не нашли. Учёные предположили, что их гарантированно нет в живых, так как они получили смертельную дозу облучения.По данным В. Федорченко, возле Сахалина также затоплен космический спутник, оборудованный ядерной энергоустановкой (неуспешный запуск в 1993 году с Байконура), и стратегический бомбардировщик Ту-95 с двумя ядерными бомбами, потерпевший катастрофу в 1976 году в заливе Терпения."Уже сейчас фактически в каждой пойманной рыбе имеется радиоизотопное загрязнение стронцием-90 и цезием-133, которые имеют свойство накапливаться в организме человека. Есть закон об охране окружающей среды, запрещающий сброс радиоактивных отходов в море, где затопленные РИТЭГи по классификации отнесены к первому классу опасности. Значит, РИТЭГи должны быть найдены и соответствующим образом захоронены. Таков закон. Все остальное — демагогия", — считает В. Федорченко. Он добавил, что в противном случае затопленные установки будут представлять опасность еще 600-800 лет.Сегодня, по словам Вячеслава Федорченко, космическими снимками затопленного стратегического бомбардировщика Ту-95 с атомными бомбами на борту располагают многие ведомства. Эти документальные доказательства появились благодаря такому методу, как дистанционное зондирование Земли. С помощью этого метода можно обнаружить все затопленные радиоактивные корабли, подлодки и самолеты. Есть точные координаты космического аппарата с ядерной энергоустановкой в Анивском заливе. Известны местонахождение 5 из 38 затопленных кораблей с ядерными отходами в заливе Терпения. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору своим письмом №НЮ-48/23 подтвердила затопление ядерных объектов в определенных районах акватории Тихого океана.Руководитель гидрографической службы ТОФ Геннадий Непомилуев сообщил депутатам Сахалинской областной думы, что Тихоокеанский флот (ТОФ) в 2018 году продолжит поиски радиоизотопного термоэлектрогенератора (РИТЭГ), затопленного в Охотском море.Он рассказал, что в 1970-1990-х годах на балансе ТОФ находилось 148 РИТЭГов. Из них 147 в настоящее время выведены из эксплуатации и переданы на временное хранение в Дальневосточный центр по обращению с радиоактивными отходами. По всем установкам у ТОФ есть документы, где они сегодня находятся и когда были утилизированы.Один РИТЭГ в 1987 году при доставке вертолетом на маяк ТОФ был аварийно сброшен в море в районе мыса Низкий из-за неблагоприятных метеоусловий и риска падения вертолета. Координаты затопления — неизвестны. Поиски генератора велись все эти годы, но результатов не дали. С 2012 года ТОФ ежегодно в районе мыса Низкий проводит мониторинг — водолазное обследование, эхолокацию, замер уровня радиации, забор проб грунта и воды. Г. Непомилуев подчёркивает, что этот район закрыт для промысла и прочей производственной деятельности, пока не найден РИТЭГ.Сахалинская областная дума направляла обращения в Росатом и в Минобороны РФ по данной информации общественников,. Тем не менее, население региона обеспокоено ростом онкозаболеваний, и причина такой тенденции до сих пор неизвестна.В 2013 году газета «Комсомольская правда» провела собственное расследование версии о затонувшем бомбардировщике Ту-95 с атомными бомбами на борту у побережья Сахалина. Согласиться или не согласиться с результатами расследования, решать вам. Ссылка на расследование «КП».Похоже, что ситуация, сложившаяся в акватории Охотского моря, замалчивается теми, кто не заинтересован в раскрытии этой информации. В период развала армии и флота после 90-х годов в стране творилась форменная анархия, так что неудивительно появление подводных радиоактивных захоронений. Спрятать концы в воду — это как раз подходящее выражение. Но эту проблему надо решать!Депутаты Сахалинской областной думы на заседании регионального парламента 3 мая 2018 года приняли текст обращения к премьер-министру Дмитрию Медведеву и министру обороны Сергею Шойгу. Оба обращения касаются одной темы — рассмотреть вопрос об обеспечении радиоэкологической безопасности дальневосточных морей и необходимости подъема с морского дна потенциально опасных объектов. Остаётся ждать принятия решений на самом высоком уровне. Автор: Кантемиров Виктор Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 57 Источник Похожие новости Скалы чёрной реки. Ядерная свалка Американские самолёты держат курс на Европу Bloomberg: Если кто-то и может предотвратить войну между Израилем и Ираном, то это Путин

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