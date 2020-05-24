Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Из-за фатальной ошибки Украина превратится в непроходимое болото
"Зоркий глаз" сбит, огонь подавлен: В Донбассе жёстко ответили ВСУ на ...
США озвучили новые обязанности России
Американская подлость против российской колонны разбилась о находчивость русских...
Главная / В мире

Скакать по скалам отказываются: Удалённые туристы нашли баги в новой услуге

24 мая 2020, 13:55  •  93 • В мире
Любой желающий теперь может стать туристом на Фарерских островах. Только ехать никуда не придётся. Удалённый туризм набирает обороты. Но пользователи уже нашли баги в новой услуге: их аватары отказываются скакать по скалам.
Посещая сайт, созданный для удалённого туризма на Фарерах, пользователь видит некую локацию и пульт, похожий на джойстик от приставки. Слева расположены кнопки, обозначающие направление движения, справа - клавиши "прыжок" и "бег". В локации находится человек - аватар. У него на шлеме закреплена камера.
Посетитель сайта при помощи джойстика может управлять аватаром, а тот будет перемещаться по локации и поворачиваться в заданном направлении. Изучать красоты Фарерских островов теперь можно не выходя из дома.
Только вот одна беда: удалённые туристы уже обнаружили баг. Аватар упорно отказывается прыгать в воду с обрывов или скакать по скалам. Но сервис продолжает набирать популярность. Его создатели пообещали: каждый день аватары будут оказываться в новой локации. Удалённый турист сможет и сплав на лодке совершить, и по просёлочной дороге пройти, и достопримечательности осмотреть, и даже на вертолёте полетать.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



93
Источник
Похожие новости
24 мая 2020, 02:55
Почему пилот пошёл на второй круг? Трагедия в Карачи напомнила о "хронической болячке" Airbus
24 мая 2020, 01:50
«Решение не принесёт пользы»: почему Афганистан отказывается от российских вертолётов Ми-17
24 мая 2020, 00:55
Италия – вирусно-экономический кризис грозит перерасти в вирусно-политический
23 мая 2020, 22:50
«Европа заинтересована в соглашении»: каковы перспективы Договора по открытому небу после решения США выйти из него
24 мая 2020, 00:55
"Если надо - облачусь": Российский журналист подколол Трампа в защитной маске
24 мая 2020, 08:50
«Излюбленная тема»: как США наращивают военный потенциал из-за «новых угроз» со стороны России и Китая
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 мая 2020, 08:55
Стамбул спровоцировал невиданный с 90-х уровень агрессии на Украине
24 мая 2020, 00:55
Украинская чемпионка Колесник вызвала на бой украинскую пропагандистку Янину Соколову
24 мая 2020, 07:55
План «Анаконда»: где таится реальная опасность
24 мая 2020, 00:55
Мосийчук опубликовал фото с места гибели депутата Давиденко и утверждает, что тот был...
24 мая 2020, 02:55
Почему пилот пошёл на второй круг? Трагедия в Карачи напомнила о "хронической бо...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 мая 2020, 19:55
"Кричащая сенсация" по МН17: Независимый эксперт разбил версию с "Буком" в микрочастицы
21 мая 2020, 07:20
Нашли высказывания Бандеры по поводу Крыма. Националисты зря тратят время
22 мая 2020, 12:55
Американская подлость против российской колонны разбилась о находчивость русских в Сирии
18 мая 2020, 22:55
Эксперт: Москва готовит "сюрприз" для Лукашенко
20 мая 2020, 14:55
Что думают в Донецке о назревшем военном обострении и готовы ли там наступать?
21 мая 2020, 05:55
"Хорошая попытка, офицер": Российского журналиста пыталась спровоцировать экс-агент ЦРУ
22 мая 2020, 06:55
Из-за фатальной ошибки Украина превратится в непроходимое болото
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.