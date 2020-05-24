|
Скакать по скалам отказываются: Удалённые туристы нашли баги в новой услуге
24 мая 2020, 13:55 • 93 • В мире
Любой желающий теперь может стать туристом на Фарерских островах. Только ехать никуда не придётся. Удалённый туризм набирает обороты. Но пользователи уже нашли баги в новой услуге: их аватары отказываются скакать по скалам.
Посещая сайт, созданный для удалённого туризма на Фарерах, пользователь видит некую локацию и пульт, похожий на джойстик от приставки. Слева расположены кнопки, обозначающие направление движения, справа - клавиши "прыжок" и "бег". В локации находится человек - аватар. У него на шлеме закреплена камера.
Посетитель сайта при помощи джойстика может управлять аватаром, а тот будет перемещаться по локации и поворачиваться в заданном направлении. Изучать красоты Фарерских островов теперь можно не выходя из дома.
Только вот одна беда: удалённые туристы уже обнаружили баг. Аватар упорно отказывается прыгать в воду с обрывов или скакать по скалам. Но сервис продолжает набирать популярность. Его создатели пообещали: каждый день аватары будут оказываться в новой локации. Удалённый турист сможет и сплав на лодке совершить, и по просёлочной дороге пройти, и достопримечательности осмотреть, и даже на вертолёте полетать.
93
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 мая 2020, 19:55
|
21 мая 2020, 07:20
|
22 мая 2020, 12:55
|
18 мая 2020, 22:55
|
20 мая 2020, 14:55
|
21 мая 2020, 05:55
|
22 мая 2020, 06:55