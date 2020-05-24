Скакать по скалам отказываются: Удалённые туристы нашли баги в новой услуге

Посещая сайт, созданный для удалённого туризма на Фарерах, пользователь видит некую локацию и пульт, похожий на джойстик от приставки. Слева расположены кнопки, обозначающие направление движения, справа - клавиши "прыжок" и "бег". В локации находится человек - аватар. У него на шлеме закреплена камера.

Посетитель сайта при помощи джойстика может управлять аватаром, а тот будет перемещаться по локации и поворачиваться в заданном направлении. Изучать красоты Фарерских островов теперь можно не выходя из дома.

Только вот одна беда: удалённые туристы уже обнаружили баг. Аватар упорно отказывается прыгать в воду с обрывов или скакать по скалам. Но сервис продолжает набирать популярность. Его создатели пообещали: каждый день аватары будут оказываться в новой локации. Удалённый турист сможет и сплав на лодке совершить, и по просёлочной дороге пройти, и достопримечательности осмотреть, и даже на вертолёте полетать.