Скабрёзный сюжет может дорого стоить Владимиру Зеленскому, если его разоблачат как наркомана

Разгорается скандал, какого в украинской политике ещё не было. Накануне Владимир Зеленский побывал в Одессе, отобедав в дорогом ресторане «Рыба». Покончив с яствами, Зеленский пошёл в уборную, и, к своему удивлению, обнаружил, что в таком дорогом заведении не работает слив. Тем не менее, он не счёл это поводом для ретирады. А после того, как гость удалился, решив все вопросы, в кабинку уборной вошёл некто, то ли с ватными палочками, как пишет Анатолий Шарий, то ли с более крутым оборудованием.

Вроде бы анекдот, да только Зеленскому уже не смешно. Дело в том, что Шарий угрожает провести в Германии анализ полученной, так сказать, массы. Нет, его беспокоит отнюдь не состояние здоровья украинского президента. Дело в том, что Зеленский, по слухам, устаёт настолько, что вынужден оперировать запрещёнными препаратами. Так, во всяком случае, о Зеленском говорят его посвящённые доброжелатели. А, если так, в полученной субстанции могут обнаружиться следы этих препаратов (сохраняются они удивительно долго, то ли несколько суток, то ли все несколько недель). А якобы от источника в окружении Зеленского достоверно известно, что в Одессе глава украинского государства, что называется, усугубил. Чтобы снять стресс. Так что «пробы» могут показать наличие запрещённых веществ. И тогда скандал будет такой, какого, пожалуй, на Украине никогда и не было.

Каждый украинский президент через что-то такое прошёл, находясь у власти. Кравчука подловили на том, как он строит «хатынку» за государственный кошт. Кучму ловили неоднократно на нетрезвых безобразиях, в которых, бывало, принимали участие дамы из его окружения. На публикации подобных историй в начале нулевых годов сделала карьеру «разоблачительница» Татьяна Коробова. Ющенко угодил в скандал с «любимыми друзьями» («люби друзи»), разворовывавшими страну на корню, Януковичу долго припоминали «золотой батон». У Порошенко был Свинарчук. А у Зеленского будет… то, что добыл блогер Шарий в одесской уборной. Если не повезёт (хотя тут – кому как) – со следами веществ. И тогда дело может дойти до импичмента. Президент-наркоман, знаете ли, даже для Украины – перебор.