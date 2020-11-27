Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Американский солдат рассказал, как хотел проучить "русских недоносков"...
Госсекретарь Байдена заявил о главной ошибке США и немедленно оскорбил Путина
Десятки тысяч украинских силовиков перешли на сторону России – генпрокуратура
Распевая песни Высоцкого, бросились в атаку: Русские за 25 минут трижды унизили ...
Главная / Политика

Скабеева жестко приструнила распоясавшегося политолога с Украины

27 ноября 2020, 22:25  •  162 • Политика
Ольга Скабеева. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Телеведущая уличила эксперта в двойных стандартах
Прославившийся охаиванием России политический эксперт с Незалежной Андрей Окара в очередной раз попытался подколоть нашу страну. Во время обсуждения бедственного положения США на фоне разразившегося коронакризиса он позволил себе выпад в сторону России, однако ведущая программы "60 минут" Ольга Скабеева резко осадила украинца.
Темой обсуждения стал колоссальный рост безработицы в Соединенных Штатах. По последним оценкам, лишились трудоустройства и зарплат порядка 50 млн американцев. Желая снизить эффект от шокирующего положения народа США, главнокомандующие которого явно не справляются с вызовами коронавируса, Окара "пошутил".
Он с иронией заметил, что, когда "Америка прекратит свое существование", потоки беженцев обязательно устремятся в нашу страну. Супружескую пару ведущих такие подколы не развеселили. Ольга Скабеева и Евгений Попов не считают возможным смеяться над тем, что народ США бедствует.
При этом Окара не спешит обвинять в бедах американцев действующие в стране власти. Причиной обнищания народа он весьма деликатно назвал "издержки социального государства". Скабеева указала на лицемерие политолога. Будь такая обстановка в России, провокаторы по типу Окары уже разбили бы палатки у Кремля и требовали у власти ответа.
К слову, ранее стало известно, сколько зарабатывает Ольга Скабеева.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



162
Источник
Похожие новости
27 ноября 2020, 07:45
"Дьявол кроется в деталях": Германия ответила на 75 вопросов по "делу Навального", Сосновский оценил
27 ноября 2020, 01:20
"Лучше буду бензином лечиться": Украинские "патриоты" вылили ушат помоев на Россию из-за вакцины
27 ноября 2020, 16:55
Юристы Google сбежали с заседания суда в Москве после простейшего требования
27 ноября 2020, 01:20
Загадочная смерть российского военного в Армении: Тело нашли за пределами воинской части
27 ноября 2020, 13:15
Незалежная может лишиться последнего рынка сбыта
27 ноября 2020, 11:25
"Северного потока-2" не будет: на Украине убедились в востребованности ГТС
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 ноября 2020, 01:50
Подведён итог "незалежности"- "Революция достоинства" обернулась катастрофой
22 ноября 2020, 19:35
США отправили на Ближний Восток ударные силы авиации. Что-то готовится?
25 ноября 2020, 23:40
Жительница Донецка загнала в угол генерала СБУ
25 ноября 2020, 00:45
Пассажиры чуть не выбросили пенсионерку из трамвая за украинский язык
25 ноября 2020, 00:45
Десятки тысяч украинских силовиков перешли на сторону России – генпрокуратура
27 ноября 2020, 09:35
«Восточная Малопольша» на старте
25 ноября 2020, 08:05
Карма: оккупант Муйло на Донбассе подстрелил сам себя
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.