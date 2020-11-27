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Скабеева жестко приструнила распоясавшегося политолога с Украины
27 ноября 2020, 22:25 • 162 • Политика
Телеведущая уличила эксперта в двойных стандартах
Прославившийся охаиванием России политический эксперт с Незалежной Андрей Окара в очередной раз попытался подколоть нашу страну. Во время обсуждения бедственного положения США на фоне разразившегося коронакризиса он позволил себе выпад в сторону России, однако ведущая программы "60 минут" Ольга Скабеева резко осадила украинца.
Темой обсуждения стал колоссальный рост безработицы в Соединенных Штатах. По последним оценкам, лишились трудоустройства и зарплат порядка 50 млн американцев. Желая снизить эффект от шокирующего положения народа США, главнокомандующие которого явно не справляются с вызовами коронавируса, Окара "пошутил".
Он с иронией заметил, что, когда "Америка прекратит свое существование", потоки беженцев обязательно устремятся в нашу страну. Супружескую пару ведущих такие подколы не развеселили. Ольга Скабеева и Евгений Попов не считают возможным смеяться над тем, что народ США бедствует.
При этом Окара не спешит обвинять в бедах американцев действующие в стране власти. Причиной обнищания народа он весьма деликатно назвал "издержки социального государства". Скабеева указала на лицемерие политолога. Будь такая обстановка в России, провокаторы по типу Окары уже разбили бы палатки у Кремля и требовали у власти ответа.
К слову, ранее стало известно, сколько зарабатывает Ольга Скабеева.
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