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Скабеева заявила об «украинском феномене» Зеленского

16 февраля 2020, 08:24  •  148 • Украина
Телеведущая Ольга Скабеева заявила об «украинском феномене» в президентстве Владимира Зеленского.
 
globallookpress.com
 

В своём Telegram Скабеева разместила видео, где Зеленский, будучи комиком, пародирует президента Украины, обещающего присоединить к своей стране Крым.

В нём он шутит, что слабо в это верит, но «обязан вселять» в жителей страны доверие, веру в завтрашний день, «бла-бла-бла и всякую чушь».

По мнению телеведущей, в указанном выступлении Зеленскому удалось спародировать себя в будущем.

«Украинский феномен: первый в мире комик, который умеет пародировать самого себя в будущем. Ну, умел», — написала она.

Ранее Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре провести выборы на всей территории страны, а также «на территории Крыма».

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал идеи Зеленского абсолютно абсурдными, напомнив, что «Крым воссоединился с Россией навсегда и нет никаких вариантов возвращения полуострова в состав Украины».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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