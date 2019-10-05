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Скабеева высмеяла оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским

05 октября 2019, 10:39  •  37 • Политика
Российская телеведущая Ольга Скабеева сочла «троллингом» оговорку президента Белоруссии Александра Лукашенко на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в ходе II форума регионов двух стран.
4 октября во время выступления Лукашенко случайно назвал Украину Россией, после чего Зеленский его поправил.
Сам белорусский президент в ответ пошутил, что испугался, не назвал ли Зеленского Владимиром Владимировичем (Зеленский — Владимир Александрович).
«Слава богу, нет!» — ответил ему украинский лидер.
«Оговорочка по Фрейду», — прокомментировала инцидент в соцсетях Скабеева.
Журналистка добавила, что Лукашенко «смешно троллит Зеленского».
20 сентября сообщалось, что представитель Белого дома оговорился и обвинил Украину в захвате российских территорий.

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