Скабеева высмеяла оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским

Российская телеведущая Ольга Скабеева сочла «троллингом» оговорку президента Белоруссии Александра Лукашенко на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в ходе II форума регионов двух стран.

4 октября во время выступления Лукашенко случайно назвал Украину Россией, после чего Зеленский его поправил.

Сам белорусский президент в ответ пошутил, что испугался, не назвал ли Зеленского Владимиром Владимировичем (Зеленский — Владимир Александрович).

«Слава богу, нет!» — ответил ему украинский лидер.

«Оговорочка по Фрейду», — прокомментировала инцидент в соцсетях Скабеева.

Журналистка добавила, что Лукашенко «смешно троллит Зеленского».

20 сентября сообщалось, что представитель Белого дома оговорился и обвинил Украину в захвате российских территорий.