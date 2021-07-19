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Скабеева в трёх словах предсказала грядущий позор СБУ с Шойгу
19 июля 2021, 11:05 • 316 • Политика
Журналистка Ольга Скабеева всего в трёх словах предсказала грядущий позор СБУ после вызова на допрос министра обороны России Сергея Шойгу.
Ранее стало известно, что в Службе безопасности Украины (СБУ) намерены допросить Сергея Шойгу. Ему хотят вручить "письменное подозрение" по обвинению в создании "незаконных военизированных формирований".
В своём Telegram-канале Ольга Скабеева лаконично прокомментировала информацию о вызове министра обороны в Мариуполь. Она напомнила о том, что СБУ ждёт Шойгу 20 июля.
"Приедет на танке!" - пообещала Скабеева в сообщении.
Напомним, по словам главы Российского союза ветеранов Афганистана и экс-сенатора Франца Клинцевича, очень сложно комментировать действия "идиотов" из Киева, которые всё делают "ради рекламы и хайпа". К тому же он не рекомендовал украинским правоохранителям вызывать Шойгу.
"Если вдруг Шойгу надумает приехать с парой воздушно-десантных дивизий и Силами специальных операций, то как они тогда его будут допрашивать? Мне смешно. Как бы они потом все из Киева не ломанулись", - пошутил экс-сенатор.
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