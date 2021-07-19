Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина хочет денег за исполнение Минских соглашений: В Киеве назвали цену
Теракт в Донбассе: Зеленский разыгрывает карту "Война"
"Иного выхода нет": Украине дали совет по сближению с Россией после пр...
Катастрофа: на Каннском кинофестивале не осталось здоровых
Главная / Политика

Скабеева в трёх словах предсказала грядущий позор СБУ с Шойгу

19 июля 2021, 11:05  •  316 • Политика
Журналистка Ольга Скабеева всего в трёх словах предсказала грядущий позор СБУ после вызова на допрос министра обороны России Сергея Шойгу.
Ранее стало известно, что в Службе безопасности Украины (СБУ) намерены допросить Сергея Шойгу. Ему хотят вручить "письменное подозрение" по обвинению в создании "незаконных военизированных формирований".
В своём Telegram-канале Ольга Скабеева лаконично прокомментировала информацию о вызове министра обороны в Мариуполь. Она напомнила о том, что СБУ ждёт Шойгу 20 июля.
"Приедет на танке!" - пообещала Скабеева в сообщении.
Напомним, по словам главы Российского союза ветеранов Афганистана и экс-сенатора Франца Клинцевича, очень сложно комментировать действия "идиотов" из Киева, которые всё делают "ради рекламы и хайпа". К тому же он не рекомендовал украинским правоохранителям вызывать Шойгу.
"Если вдруг Шойгу надумает приехать с парой воздушно-десантных дивизий и Силами специальных операций, то как они тогда его будут допрашивать? Мне смешно. Как бы они потом все из Киева не ломанулись", - пошутил экс-сенатор.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






316
Источник
Похожие новости
19 июля 2021, 03:45
Непотопляемые американские авианосцы оказались отличной мишенью для русских
19 июля 2021, 07:25
"Эпоха бедности закончилась!": На Украине заявили о переходе на новый уровень
19 июля 2021, 07:25
Россия рассекретила "лицо" новейшего боевого самолёта
19 июля 2021, 03:45
"Банка тараканов" Виталия Кличко: 7 незабываемых цитат мэра Киева
19 июля 2021, 11:05
Лучший анекдот про вызов Шойгу на Украину появился в Сети
19 июля 2021, 01:55
"Не знаю, можно ли говорить...": Мария Захарова раскрыла методички и афганский "заказик"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 июля 2021, 14:25
"Всё советское дерьмо разорено, и это правильно": украинский эксперт перешёл черту в прямом эфире
12 июля 2021, 15:50
Леонид Кучма пытается спрятать в России своего зятя-миллиардера, опасаясь американской фемиды
14 июля 2021, 11:50
"Мы требуем" не пройдёт: русский депутат поставил ультиматум Киеву
16 июля 2021, 08:45
Раз и навсегда: Зеленский резко решил вопрос "Северного потока — 2"
14 июля 2021, 08:10
Деньги умерших пенсионеров в центре скандала: "Система трещит по швам"
12 июля 2021, 23:10
Свернули не туда - России придётся исправить ошибку. И речь не только об Украине
13 июля 2021, 10:10
Франция испугалась возвращения героя из России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.