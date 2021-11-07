Скабеева разоткровенничалась о присяге флагу США: "А что мы? Нас заставляли"

Журналистка Скабеева призналась, что училась в американской школе, и рассказала о присяге американскому флагу.

Известная телеведущая и журналистка Ольга Скабеева рассказала, как училась в американской школе с религиозным уклоном. По её словам, каждое утро в этой школе начиналось с клятвы американскому флагу.

Скабеева отметила, что дело было в провинциальном городе Волжске. Там в 1990-е годы американцы открыли своё учебное заведение, которое называлось "российско-американская школа". Школа была платной и родителям было очень непросто оплачивать обучение.

Каждое утро в этой школе дети начинали с клятвы флагу США. Родители об этом не знали, а когда узнали - взбунтовались. Тем не менее Скабеева сказала, что до сих пор помнит слова этой клятвы.

Это то, как агрессивно американцы навязывали нам свои ценности, как американцы заставляли нас стать не тем, кем мы являемся на самом деле. А мы что? Что мы?..

- задаётся вопросом Скабеева.

Она указала, что у нас только недавно разрешили вывешивать флаг России в школах. По мнению телеведущей, в России необходимо последовательно внедрять свою идеологию, так же, как это делали американцы. Потому что сейчас нет того, что бы объединяло школьников.