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Скабеева разоткровенничалась о присяге флагу США: "А что мы? Нас заставляли"
07 ноября 2021, 00:55 • 117 • Политика
Журналистка Скабеева призналась, что училась в американской школе, и рассказала о присяге американскому флагу.
Известная телеведущая и журналистка Ольга Скабеева рассказала, как училась в американской школе с религиозным уклоном. По её словам, каждое утро в этой школе начиналось с клятвы американскому флагу.
Скабеева отметила, что дело было в провинциальном городе Волжске. Там в 1990-е годы американцы открыли своё учебное заведение, которое называлось "российско-американская школа". Школа была платной и родителям было очень непросто оплачивать обучение.
Каждое утро в этой школе дети начинали с клятвы флагу США. Родители об этом не знали, а когда узнали - взбунтовались. Тем не менее Скабеева сказала, что до сих пор помнит слова этой клятвы.
- задаётся вопросом Скабеева.
Она указала, что у нас только недавно разрешили вывешивать флаг России в школах. По мнению телеведущей, в России необходимо последовательно внедрять свою идеологию, так же, как это делали американцы. Потому что сейчас нет того, что бы объединяло школьников.
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