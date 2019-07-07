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Скабеева прокомментировала видео с Зеленским на совещании в Ужгороде
07 июля 2019, 15:39 • 190 • Украина
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала распространённое в сети видео, на котором, как сообщают СМИ, показано «странное поведение» президента Украины Владимира Зеленского во время совещания в Ужгороде.
РИА Новости
«Ой, действительно какое-то странное видео. Что это с Зеленским? Ходят слухи, что просто устал», — написала Скабеева в Instagram.
В следующей публикации ведущая отметила, что «трёхминутное видео, которое сейчас во всех социальных сетях — эпичный монтаж».
«То есть, человек и правда устал», — подчеркнула она.
Ранее СМИ сообщили о «странном поведении» Зеленского во время совещания на Закарпатской таможне, которое прошло 6 июля.
Как отмечалось, на опубликованных в сети кадрах видно, как глава государства «всё время осматривается по сторонам и меняет выражение лица».
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