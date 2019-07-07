Скабеева прокомментировала видео с Зеленским на совещании в Ужгороде

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала распространённое в сети видео, на котором, как сообщают СМИ, показано «странное поведение» президента Украины Владимира Зеленского во время совещания в Ужгороде.

«Ой, действительно какое-то странное видео. Что это с Зеленским? Ходят слухи, что просто устал», — написала Скабеева в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram В общем, встану на защиту Зеленского. Трехминутное видео, которое сейчас во всех социальных сетях- эпичный монтаж. Совещание в Ужгороде длилось- час, даже больше. И Зеленский был молодцом. Вот, например, эпизод (видео сверху): «Скажите, пожалуйста, если вы ещё не остановили контрабанду, то почему вы ещё не уволились. У меня такой вопрос. Нет, я не говорю, что вы взятки берёте, порядочные, честные люди, наверное, ну я так думаю, I hope. Если вы не можете это остановить, то почему вы там работаете?» _____ То есть, человек и правда устал. Не травите Зеленского!! Публикация от Ольга Скабеева #60минут (@olgaskabeeva) 7 Июл 2019 в 12:28 PDT

В следующей публикации ведущая отметила, что «трёхминутное видео, которое сейчас во всех социальных сетях — эпичный монтаж».

«То есть, человек и правда устал», — подчеркнула она.

Ранее СМИ сообщили о «странном поведении» Зеленского во время совещания на Закарпатской таможне, которое прошло 6 июля.

Как отмечалось, на опубликованных в сети кадрах видно, как глава государства «всё время осматривается по сторонам и меняет выражение лица».