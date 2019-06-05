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Скабеева прокомментировала инцидент с экспертом на ток-шоу «60 минут»

05 июня 2019, 23:09  •  96 • Украина
Российская телеведущая Ольга Скабеева в своём Twitter прокомментировала инцидент с участием украинского эксперта Всеволода Непогодина в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1».
 
© olgaskabeeva / instagram.com
 

«Всему есть предел. Украинский эксперт... очевидно, потерял связь с реальностью», — написала она.

Скабеева напомнила, что в ходе обсуждения ситуации вокруг обстрела мечети в Донецке Непогодин позволил себе оскорбительные высказывания и жесты в адрес оппонента.

«Непогодин в студию нашей программы больше не вхож, мы его выгнали», — заключила она.

Ранее сообщалось, что Непогодина навсегда отстранили от участия в программе «60 минут» за оскорбление спикера в ходе трансляции.

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