Скабеева прокомментировала инцидент с экспертом на ток-шоу «60 минут»

Российская телеведущая Ольга Скабеева в своём Twitter прокомментировала инцидент с участием украинского эксперта Всеволода Непогодина в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1».

«Всему есть предел. Украинский эксперт... очевидно, потерял связь с реальностью», — написала она.

Скабеева напомнила, что в ходе обсуждения ситуации вокруг обстрела мечети в Донецке Непогодин позволил себе оскорбительные высказывания и жесты в адрес оппонента.

«Непогодин в студию нашей программы больше не вхож, мы его выгнали», — заключила она.

Ранее сообщалось, что Непогодина навсегда отстранили от участия в программе «60 минут» за оскорбление спикера в ходе трансляции.