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Скабеева прокомментировала инцидент с депутатом Рады в ПАСЕ

25 января 2019, 13:39  •  83 • Украина
Телеведущая телеканала «Россия 1» Ольга Скабеева в разговоре с RT рассказала подробности инцидента с депутатом Верховной рады и представителем украинской делегации в ПАСЕ Бориславом Берёзой, который оскорбил российскую журналистку и толкнул её.
 
Reuters
 

«Только представьте, как стремительно бы развивались события, если бы подобное, предположим, произошло в России с иностранным журналистом. Американский конгресс и тот самый Европейский парламент, где на меня вчера набросился представитель украинской делегации, к этой минуте уже обсуждали бы введение новых санкций, а может, и успели бы их ввести. В этой ситуации они набрали в рот воды. Мы, естественно, написали официальную жалобу на имя пресс-секретаря Совета Европы и Парламентской ассамблеи. Украине, тем не менее, прощают всё. И надо понимать, какой именно Украине. Подобное поведение себе позволил представитель власти, официальное лицо. То есть власть в стране захватили бандиты и хулиганы», — сказала телеведущая.

По её словам, мировое сообщество, «то самое, цивилизованное, как нам об этом часто говорят, попустительствует всему происходящему, что недопустимо».

«Отягчающим обстоятельством является то, что господин Берёза, который вёл вчера себя как дикарь и мало вменяемый человек, видимо, осознавая тот факт, что наказания не последует, хотя мы продолжаем надеяться на обратное, продолжает вести себя в том же духе. Комментарии, которые он сегодня разместил в социальных сетях, обращают на себя внимание. Он исходит из того, что правда на его стороне, оскорбляет и угрожает. Представители российской либеральной общественности сейчас говорят о том, что я провоцировала. Но что тогда мы называем провокацией? Провокация — это когда ты пытаешься задать неудобный и неприятный вопрос для украинской делегации? Нет, это не провокация. Я официально аккредитованный журналист при ПАСЕ, вчера я работала, задавала вопросы, вела себя максимально сдержанно, воспитанно и деликатно», — заключила Скабеева.

Ранее стало известно, что Берёза оскорбил и толкнул Скабееву во время интервью с вице-спикером Рады Ириной Геращенко в кулуарах ПАСЕ.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заступился за российскую журналистку после инцидента с депутатом Верховной рады.

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