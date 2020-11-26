Скабеева продолжает троллить оскорбившего Россию Гордона: "Реально псих Дима" счастлив..."

Так она прокомментировала недавнее интервью Гордона, в котором тот рассказал о реакции российских телеведущих на его слова о "Спутнике V".

Когда такие люди называют тебя подонком, это значит, ты их чем-то ранил. Вчера Ольга Скабеева написала в Telegram, что я реально псих… Я счастлив, - отметил Гордон.

Скабеева в свою очередь назвала откровения украинского журналиста "продолжением саги" и коротко подытожила состоявшийся в студии разговор: "Реально псих Дима" счастлив, что его называют подонком".

Скриншот:Telegram/Skabeeva

Отметим, что на днях Гордон резко раскритиковал "небезопасную" российскую вакцину "Спутник V". По словам журналиста, российский препарат якобы убивает испытуемых. Тут он сослался на смерть бывшего мэра Ялты Ивана Имгрунта, который скончался от коронавируса. Хотя Минздрав Крыма ранее уже заявлял, что чиновник никогда не принимал российскую вакцину.

Больше всего Гордона возмутило то, что один из лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук с экрана телевизора призывал украинцев принять вакцину. На это украинский журналист безапелляционно заявил: "Я не буду пить русскую вакцину! Пей сам! Я её видеть не хочу!"