Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
На Украине рассказали, что произойдет с ВСУ в случае вторжения в Крым
"Заговор молчания" против "автомата Лукашенко": Заказчика ре...
"Что задумал Путин?": Российский флот в Средиземном море вызвал панику...
Российские Ми-8 устроили военным США в Сирии "жёсткий прессинг" - виде...
Главная / Политика

Скабеева посмеялась над новым статусом Тихановской: "Не хочу быть столбовою дворянкой"

28 августа 2020, 09:50  •  202 • Политика
Телеведущая Ольга Скабеева сыронизировала в Сети над словами экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Та в интервью журналисту Bild заявила, что неофициально считает себя "избранным народом президентом". "Не хочу быть столбовою дворянкой", - иронично поддела Скабеева.
Занявшая второе место на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская всё же считает себя, пусть и неофициально, главой государства. В интервью немецкому изданию Bild она сказала, что считает итоги выборов сфальсифицированными. По её убеждению, победа на выборах принадлежит ей. И потому лично она себя считает избранным народом президентом.
Однако, поправилась Тихановская, поскольку официально так называться она не может, то предпочитает говорить о себе как о женщине, за которую отдали голоса белорусы, передают "Дни.ру".
В своём интервью она также особо подчеркнула, что оппозиция в республике не получала никакой помощи от ЕС - ни финансовой, ни какой-либо другой. "Есть некоторые инициативы, которые пытаются помочь людям в стране", - отметила она.
Скабеева, оценивая это интервью экс-соперницы Лукашенко на выборах, не удержалась от иронии.
"Разговоры с иностранными лидерами перенесли Тихановскую в параллельную реальность. Она уже не бывший кандидат, не лидер оппозиции, а "избранный народом президент". Не хочу быть столбовою дворянкой…" - шутливо заметила она.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



202
Источник
Похожие новости
28 августа 2020, 00:40
После слов Путина о Белоруссии на Западе началась истерика. Безпалько расшифровал послание
28 августа 2020, 02:30
Харьковская бойня - итоги: Зеленский поскорбит, и местные царьки продолжат рвать Украину
28 августа 2020, 04:20
Психологическая травма: Американцы признали, что бежали от русских в Сирии
28 августа 2020, 04:20
"Безграмотно составленный документ": В Госдуме оценили "филькину грамоту" Киева
28 августа 2020, 02:30
"Играть и работать в России не будет": Клинцевич о новой Call of Duty с расстрелом советских солдат
28 августа 2020, 00:40
В Минобороны на пальцах объяснили Пентагону, кто виноват в "сирийском таране"
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 августа 2020, 00:40
После слов Путина о Белоруссии на Западе началась истерика. Безпалько расшифровал пос...
28 августа 2020, 06:10
"Подмоченная репутация "Шарите" - диагноз не подтвердился": О нем...
28 августа 2020, 02:30
Харьковская бойня - итоги: Зеленский поскорбит, и местные царьки продолжат рвать Укра...
28 августа 2020, 04:20
Психологическая травма: Американцы признали, что бежали от русских в Сирии
28 августа 2020, 04:20
"Безграмотно составленный документ": В Госдуме оценили "филькину грамо...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 августа 2020, 04:20
Путину обрывают телефон из-за Белоруссии. На этот раз звонили из Финляндии
27 августа 2020, 06:20
Предвыборный расклад в Славянске. Возвращение Штепы и разброд в оппозиции
26 августа 2020, 01:00
"Заговор молчания" против "автомата Лукашенко": Заказчика революции в Минске сдали заводы
23 августа 2020, 18:00
Заявление ООН по Навальному взбесило Олега Газманова: "А дети Донбасса под обстрелами?"
25 августа 2020, 06:40
Врач объяснил просчёт диагноза из "Шарите": "Не соответствует тому, что хотят увидеть немцы"
22 августа 2020, 00:40
"Сначала я помогу с "жёлтыми жилетами": Лукашенко отплатил Макрону его же монетой
27 августа 2020, 03:35
"Что задумал Путин?": Российский флот в Средиземном море вызвал панику у турок и англичан
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.