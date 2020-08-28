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Скабеева посмеялась над новым статусом Тихановской: "Не хочу быть столбовою дворянкой"
28 августа 2020, 09:50 • 202 • Политика
Телеведущая Ольга Скабеева сыронизировала в Сети над словами экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Та в интервью журналисту Bild заявила, что неофициально считает себя "избранным народом президентом". "Не хочу быть столбовою дворянкой", - иронично поддела Скабеева.
Занявшая второе место на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская всё же считает себя, пусть и неофициально, главой государства. В интервью немецкому изданию Bild она сказала, что считает итоги выборов сфальсифицированными. По её убеждению, победа на выборах принадлежит ей. И потому лично она себя считает избранным народом президентом.
Однако, поправилась Тихановская, поскольку официально так называться она не может, то предпочитает говорить о себе как о женщине, за которую отдали голоса белорусы, передают "Дни.ру".
В своём интервью она также особо подчеркнула, что оппозиция в республике не получала никакой помощи от ЕС - ни финансовой, ни какой-либо другой. "Есть некоторые инициативы, которые пытаются помочь людям в стране", - отметила она.
Скабеева, оценивая это интервью экс-соперницы Лукашенко на выборах, не удержалась от иронии.
"Разговоры с иностранными лидерами перенесли Тихановскую в параллельную реальность. Она уже не бывший кандидат, не лидер оппозиции, а "избранный народом президент". Не хочу быть столбовою дворянкой…" - шутливо заметила она.
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