Скабеева показала видео: "Вот что интересует журналистов на встрече Байдена и Зеленского"

Тележурналист Ольга Скабеева показала небольшой репортаж со встречи Байдена и Зеленского, отметив: "Вот что интересует журналистов на встрече Байдена и Зеленского".

Встреча состоялась накануне. Президент США Джо Байден говорил о том, что Вашингтон и Киев возобновляют работу комиссии по стратегическому партнёрству и создают новый пакет помощи Украине по оборонной линии - общей суммой 60 млн долларов. Украину поддержат в вопросах евроинтеграции, правда, пока неясно как. Сам же Байден не против посетить Украину, пишет "Катехон".

Президент Украины Владимир Зеленский просил Байдена о помощи в освобождении "пленных украинцев", а также отметил, что надеется на обсуждение роли США в урегулировании конфликта в Донбассе.

Между тем тележурналист Ольга Скабеева показала в коротком репортаже, "что интересует журналистов на встрече Байдена и Зеленского". Обращаясь к Байдену, толпа корреспондентов постоянно выкрикивала вопросы вовсе не о Киеве, а об Афганистане…