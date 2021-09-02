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Скабеева показала видео: "Вот что интересует журналистов на встрече Байдена и Зеленского"

02 сентября 2021, 04:40  •  191 • Политика
Тележурналист Ольга Скабеева показала небольшой репортаж со встречи Байдена и Зеленского, отметив: "Вот что интересует журналистов на встрече Байдена и Зеленского".
Встреча состоялась накануне. Президент США Джо Байден говорил о том, что Вашингтон и Киев возобновляют работу комиссии по стратегическому партнёрству и создают новый пакет помощи Украине по оборонной линии - общей суммой 60 млн долларов. Украину поддержат в вопросах евроинтеграции, правда, пока неясно как. Сам же Байден не против посетить Украину, пишет "Катехон".
Президент Украины Владимир Зеленский просил Байдена о помощи в освобождении "пленных украинцев", а также отметил, что надеется на обсуждение роли США в урегулировании конфликта в Донбассе.
Между тем тележурналист Ольга Скабеева показала в коротком репортаже, "что интересует журналистов на встрече Байдена и Зеленского". Обращаясь к Байдену, толпа корреспондентов постоянно выкрикивала вопросы вовсе не о Киеве, а об Афганистане…

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